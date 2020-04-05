Ở nhà selfie 'sống ảo', phụ nữ nhất định phải biết 3 kiểu tóc 'siêu ăn ảnh', lên hình là thời thượng ngút ngàn này

Ở nhà tránh dịch không bước ra khỏi nhà đến 2 tuần khiến chị em khá bức bối vì chẳng thể nào "lên đồ" đẹp được. Để giải tỏa cảm giác căng thẳng, một số bạn gái tìm đến cách trang điểm thật lộng lẫy để chụp hình đăng tải lên mạng xã hội. Đây cũng chính là xu hướng đang rất hot trong cộng đồng mạng hiện nay.

Để sở hữu những bức ảnh cực sang chảnh và thần thái, bạn nên thảm khảo ngay 3 kiểu tóc thời thượng sau đây.