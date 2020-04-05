Ở nhà selfie 'sống ảo', phụ nữ nhất định phải biết 3 kiểu tóc 'siêu ăn ảnh', lên hình là thời thượng ngút ngàn này

Chỉ mất một vài phút, bạn sẽ tạo được 3 kiểu tóc thời thượng, sang chảnh và cực kỳ "ăn ảnh" sau đây.
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Ở nhà tránh dịch không bước ra khỏi nhà đến 2 tuần khiến chị em khá bức bối vì chẳng thể nào "lên đồ" đẹp được. Để giải tỏa cảm giác căng thẳng, một số bạn gái tìm đến cách trang điểm thật lộng lẫy để chụp hình đăng tải lên mạng xã hội. Đây cũng chính là xu hướng đang rất hot trong cộng đồng mạng hiện nay.
Để sở hữu những bức ảnh cực sang chảnh và thần thái, bạn nên thảm khảo ngay 3 kiểu tóc thời thượng sau đây.
Tóc dài xoăn sóng nhẹ
Nếu sở hữu mái tóc dài, bạn nên tạo kiểu xoăn gợn sóng nhẹ, bồng bềnh. Kiểu tóc này giúp gương mặt trông thanh tú, nhỏ nhắn và sang trọng hơn rất nhiều.
Nhấn nhá với phụ kiện
Nếu không có thời gian hoặc không có dụng cụ để tạo kiểu tóc, bạn hãy nhấn nhá cho mái tóc với các món phụ kiện như kẹp, băng đô, dây buộc...
Tóc búi thấp
Trong trường hợp bạn chẳng sở hữu món phụ kiện tóc nào, hãy chọn ngay kiểu tóc búi thấp này. Tuy cách tạo kiểu đơn giản nhưng kiểu tóc này mang đến diện mạo rất thanh lịch, sang trọng cho phái đẹp.
Nếu muốn trông xinh đẹp khi ở nhà tránh dịch hoặc sở hữu những bức ảnh thần thái, bạn nên áp dụng ngay 3 kiểu tóc thời thượng này.