Ở nhà selfie 'sống ảo', phụ nữ nhất định phải biết 3 kiểu tóc 'siêu ăn ảnh', lên hình là thời thượng ngút ngàn này

Thời trang 05/04/2020 16:55

Chỉ mất một vài phút, bạn sẽ tạo được 3 kiểu tóc thời thượng, sang chảnh và cực kỳ "ăn ảnh" sau đây.

Ở nhà tránh dịch không bước ra khỏi nhà đến 2 tuần khiến chị em khá bức bối vì chẳng thể nào "lên đồ" đẹp được. Để giải tỏa cảm giác căng thẳng, một số bạn gái tìm đến cách trang điểm thật lộng lẫy để chụp hình đăng tải lên mạng xã hội. Đây cũng chính là xu hướng đang rất hot trong cộng đồng mạng hiện nay.  

Để sở hữu những bức ảnh cực sang chảnh và thần thái, bạn nên thảm khảo ngay 3 kiểu tóc thời thượng sau đây.

Tóc dài xoăn sóng nhẹ 

Nếu sở hữu mái tóc dài, bạn nên tạo kiểu xoăn gợn sóng nhẹ, bồng bềnh. Kiểu tóc này giúp gương mặt trông thanh tú, nhỏ nhắn và sang trọng hơn rất nhiều. 

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Chỉ cần uốn xoăn nhẹ mái tóc, bạn sẽ có ngay bức hình selfie trước gương tuyệt đẹp - Ảnh: Internet
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Kiểu tóc dài uốn gợn sóng sẽ cực kỳ tuyệt vời khi kết hợp với mái rẽ ngôi - Ảnh: Internet
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Tạo kiểu gợn sóng bồng bềnh sẽ mang đến cho bạn mái tóc cực kỳ sang chảnh - Ảnh: Internet
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Tạo kiểu xoay nghiêng người với mái tóc dài xoăn bồng bềnh, vuốt ngược mái sẽ giúp bạn có được bức ảnh hoàn hảo - Ảnh: Internet

Nhấn nhá với phụ kiện 

Nếu không có thời gian hoặc không có dụng cụ để tạo kiểu tóc, bạn hãy nhấn nhá cho mái tóc với các món phụ kiện như kẹp, băng đô, dây buộc...

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Chiếc kẹp tóc nơ to bản mang đến vẻ ngoài nữ tính, điệu đà mà không kém phần thời thượng - Ảnh: Internet
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Băng đô họa tiết ren độc đáo cũng là một ý tưởng hay để giúp mái tóc trông đẹp hơn - Ảnh: Internet
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Ngoài ra, những chiếc băng đô vải to bản cũng là gợi ý hay nếu bạn yêu thích phong cách cổ điển - Ảnh: Internet

Tóc búi thấp

Trong trường hợp bạn chẳng sở hữu món phụ kiện tóc nào, hãy chọn ngay kiểu tóc búi thấp này. Tuy cách tạo kiểu đơn giản nhưng kiểu tóc này mang đến diện mạo rất thanh lịch, sang trọng cho phái đẹp.

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Tóc búi thấp thanh lịch, nhã nhặn giúp bạn gái trông đằm thắm hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
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Tóc búi thấp, đánh rối, tạo kiểu mái bồng bềnh sẽ giúp bạn trông xinh đẹp hơn khi chụp ảnh - Ảnh: Internet
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Tóc búi thấp đánh rối trông phóng khoáng, tinh nghịch nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch - Ảnh: Internet 

Nếu muốn trông xinh đẹp khi ở nhà tránh dịch hoặc sở hữu những bức ảnh thần thái, bạn nên áp dụng ngay 3 kiểu tóc thời thượng này. 

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