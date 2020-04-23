Thực đơn cho bé 13 tháng tuổi hay ăn chóng lớn

Tuy nhiên, vì quá hiếu động nên trẻ sẽ ăn một cách bừa bộn và thích chơi với đồ ăn. Do đó, trong thực đơn cho bé 13 tháng tuổi mẹ cần khéo léo kết hợp nhiều thực phẩm, trang trí đẹp mắt để hấp dẫn và kích thích ăn uống, hạn chế việc trẻ vứt bỏ đồ ăn.

13 tháng tuổi trẻ đã bắt đầu có thể đi được, rất hiếu động, khả năng hoạt động và học hỏi cũng phát triển nên nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ tăng cao. Vì vậy, trong giai đoạn này thực đơn của trẻ cần được cung cấp đầy đủ các nhóm chất đạm, tinh bột, chất béo, chất xơ và các nhóm vitamin.

Vị giác của trẻ cũng đã phát triển hơn, cộng với việc bắt đầu mọc nhiều răng nên trẻ có xu hướng bảo thủ, kén ăn, kén mùi vị, khó chấp nhận thức ăn mới. Thậm chí nhiều bé còn bỏ ăn và nhõng nhẽo nên muốn hấp dẫn và kích thích vị giác thì thực đơn cho bé 13 tháng tuổi biếng ăn phải đa dạng và bắt mắt.

Muốn xây dựng được thực đơn dinh dưỡng cho bé 13 tháng tuổi hợp lý, mẹ cần căn cứ vào đặc điểm của trẻ trong giai đoạn này. Trẻ 13 tháng tuổi đã có những bước phát triển về kỹ năng nhai và nuốt thức ăn, vì lúc này bé mọc nhiều răng hơn. Bé có thể nhai và nuốt được nhiều thức ăn dạng đặc và rắn, không còn đẩy thức ăn ra khỏi lưỡi và dễ bị sặc hay ói.

Tuy nhiên, dù đa dạng và bắt mắt cỡ nào thì lượng thực phẩm trong ngày của bé phải đảm bảo theo tiêu chuẩn sau:

Tinh bột:: 100g – 200g

Chất đạm: 80g – 100g.

Chất béo: 20-30g (khoảng 2-3 thìa cafe dầu ăn)

Rau xanh: 50g – 80g

Trái cây: 100g – 150g

Sữa: 500ml – 600ml.

Từ đây có thể thấy được, trẻ 13 tháng tuổi, chất dinh dưỡng và năng lượng chủ yếu được cung cấp qua thức ăn hàng ngày, chứ không phải là sữa. Vì vậy, với những bé còi cọc hoặc suy dinh dưỡng, nếu mẹ muốn bé tăng cân nhanh thì hãy sung thêm 1 bữa cháo nữa, từ ăn 5 bữa/ngày thành 6 bữa/ngày.

Thực đơn cho bé 13 tháng tuổi

Nếu như trong giai đoạn trước trẻ ăn nhiều và tăng cân đều, nhưng bước sang 13 tháng tuổi lại rất biếng ăn thì mẹ cũng đừng quá lo lắng. Bởi đây là chuyện bình thường, trong thời gian mọc răng, nướu của trẻ sẽ hơi sưng nhức. Do đó, thực đơn cần phải được thay đổi để phù hợp với tình hình răng nướu của trẻ.

Xây dựng thực đơn bắt mắt để hấp dẫn bé

Mẹ hãy tăng cường các thức ăn dạng lỏng, cho trẻ ăn cháo và sữa nhiều, thay vì cho con ăn cơm hạt. Nếu được mẹ hãy duy trì cho con bú trong giai đoạn này, bú từ 3-5 lần/ngày là tốt nhất.

Đồng thời, mẹ cần đảm bảo cung cấp đủ nước cho trẻ để chống khát. Nước lọc sẽ tốt hơn cho răng của bé và không làm tăng calo trong chế độ ăn.

Bên cạnh đó, mẹ hãy bổ sung thêm sữa công thức và cho con uống sữa nguyên kem. Đồng thời, tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C để tăng sức đề kháng, giúp trẻ chống chọi tốt với bệnh tật. Do đó, trái cây và các loại thực phẩm cần được xen kẽ đưa vào chế độ ăn của trẻ. Cụ thể mẹ nên bổ sung các thực phẩm xen kẽ sau đây cho trẻ:

Gạo, lúa mạch, yến mạch, bột mì, khoai, các loại ngũ cốc hỗn hợp khác cần được bổ sung vào trong thực đơn của trẻ, để cung cấp năng lượng cho các hoạt động hàng ngày, giúp tăng cân.

Các loại hạt như: hạt hạnh nhân, óc chó, hạt chia, các loại đậu… chứa nhiều omega-3 cần thiết cho sự phát triển não bộ của trẻ. Những loại hạt này cũng chứa nhiều vitamin và các chất chống oxy hóa, tăng hệ miễn dịch khỏe mạnh cho bé yêu.

Các loại thịt: thịt heo, bò, gà, chim, ếch hoặc các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá, lươn… chứa nhiều chất đạm và chất béo cùng một lượng lớn chất sắt, tốt cho hệ thống thần kinh và tim. Mẹ có thể băm nhỏ các loại thực phẩm này để nấu cháo hoặc thái nhỏ chế biến thành món ăn riêng cho trẻ.

Sữa và các chế phẩm từ sữa: sữa tươi, sữa gạo, các loại sữa hạt… giàu chất béo, protein và các chất dinh dưỡng khác như phốt pho, canxi. Ngoài ra, mẹ có thể bổ sung các chế phẩm từ sữa sữa chua, pho mai, váng sữa tốt cho hệ miễn dịch của trẻ.

Các loại trái cây và rau xanh: Đây là nhóm thực phẩm giàu vitamin như B, A, C cùng khoáng chất và chất xơ giúp bé tiêu hóa được dễ hơn, giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể trước các bệnh cảm lạnh và cúm cũng như tăng cường chuyển hóa để tăng trưởng nhanh.

Các món ăn cho bé 13 tháng tuổi

Các món ăn cho bé 13 tháng tuổi khá dễ chế biến. Tuy nhiên không vì thế mà mẹ có thể cho con ăn cháo thập cẩm từ ngày này qua ngày khác. Như vậy con sẽ chán dẫn đến biếng ăn. Thay vào đó nếu nấu cháo thì mẹ hãy nấu thật ngon và thay đổi thường xuyên. Hôm nay cháo gà thì mai cháo cá, cua, tôm, thịt… đồng thời cho thêm rau củ để bổ sung nhiều chất xơ cho bé. Khi trẻ chán ăn cháo mẹ hãy đổi qua các món ăn như súp, bún, mì, nui cho con thích thú và ngon miệng.

Hãy để bé vui vẻ ăn, không cần bắt ép

Trẻ 13 tháng tuổi cũng đã bắt đầu ăn được cơm nát, mềm. Vì thế mẹ có thể cho con ăn cơm như người lớn, nêm gia vị nhạt cho con không bị ngán. Những món mẹ có thể cho con ăn kèm với cơm như là: thịt heo băm nhỏ xào hành tây, thịt heo băm nhỏ xào lá hẹ, canh thịt băm rau ngót, trứng chiên, súp lơ luộc, canh thịt bò hầm khoai tây...

Các thực phẩm để chế biến món ăn cho con cần đảm bảo “Sạch, tươi, ngon”, nên ưu tiên chọn các thực phẩm organic. Vì chúng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tế bào gây bệnh, nhất là ung thư, đồng thời cũng giúp làm tăng hệ miễn dịch cho trẻ.

Đặc biệt, sữa và các sản phẩm từ sữa organic có chứa axit béo omega-3, lượng sắt, vitamin E và một số carotenoids cao hơn tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Việc chuẩn bị thực đơn cho bé 13 tháng tuổi với các món ăn đa dạng trong một ngày sẽ làm mẹ mất rất nhiều thời gian và công sức. Để thuận tiện hơn trong công tác làm nhiều món ngon cho bé, các bà mẹ có thể chuẩn bị trước các thành phần như thịt bằm, tôm xay, rau xay vào các ngày cuối tuần và để đông lạnh bảo quản.

Mỗi ngày mẹ chỉ cần lấy ra một phần nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn để thực hiện món ăn cho bé, làm như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Các bữa chính hãy làm khác nhau, các bữa xế thì có thể lặp lại.

Mẹ hãy nấu đa dạng món ăn mỗi ngày cho bé

Điều quan trọng nhất, mẹ đừng nên ép bé ăn, hãy để bé ăn uống thoải mái, theo sở thích, nhưng hãy khéo léo phân bổ các thực phẩm giàu dinh dưỡng vào trong bữa ăn cho con. Nếu bé không ăn nhiều ở một bữa chính thì không lâu sau vì sẽ được tiếp thêm năng lượng từ các bữa phụ, do đó mẹ không cần phải quá lo lắng.

Tùy vào thể trạng và khả năng vận động của từng bé mà nhu cầu năng lượng sẽ khác nhau. Do đó mẹ hãy quan sát bé thật kỹ để xem bé ăn được bao nhiêu từ đó điều chỉnh lượng calo phù hợp. Những trường hợp nhẹ cân, chậm tăng lớn thì mẹ có thể tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để có thực đơn cho bé 13 tháng tuổi phù hợp với thể trạng của con.