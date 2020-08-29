Thực đơn bà bầu 3 tháng giữa như thế nào cho hợp lý?

Sau 3 tháng đầu, tình trạng ốm nghén của các mẹ bầu dần được cải thiện, lúc này các mẹ có thể ăn uống thoải mái và ngon miệng hơn. Đây cũng là giai đoạn rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Các chị em phải cung cấp vừa đủ lượng vừa đủ chất để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Để làm được điều này thì không phải dễ. Do đó các mẹ có thể tham khảo thực đơn bà bầu 3 tháng giữa trong bài viết dưới đây.

Để mẹ và thai nhi được khỏe mạnh, phát triển toàn diện thì bạn cần chú trọng các nhóm dinh dưỡng sau:

Giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ là giai đoạn kéo dài từ tuần thứ 14 đến tuần thứ 27. Khoảng thời gian này đóng vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển về hình dạng cơ thể cũng như cấu trúc não bộ của thai nhi. Do đó các mẹ cần cần lưu ý bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Đây cũng là giai đoạn các mẹ bầu ăn uống ngon miệng hơn, có thể bù đắp sự thiếu hụt dinh dưỡng trong 3 tháng đầu.

Protein: mỗi ngày mẹ cần hấp thụ khoảng 85g protein để cung cấp đầy đủ cho cơ thể cũng như thai nhi.

Canxi và sắt: cung cấp đầy đủ lượng canxi và sắt giúp thai nhi phát triển về xương và các bộ phận khác một cách tốt nhất. Đồng thời giúp mẹ có một hệ xương chắc khỏe nhằm chống đỡ bụng bầu đang lớn dần.

Vitamin: Đây là thành phần không thể thiếu, đặc biệt là các loại vitamin như A, B, C, D… rất quan trọng giúp cả mẹ và bé tránh các nguy cơ bệnh tật và phát triển tốt.

Chất xơ: Trong thời gian này các mẹ rất dễ táo bón nên cần bổ sung đầy đủ chất xơ bằng các loại thực phẩm như rau củ, trái cây, ngũ cốc… càng phong phú càng tốt.

Thực đơn cho mẹ bầu 3 tháng giữa

Khi đã nắm được nhóm các chất dinh dưỡng cần thiết, các chị em có thể tham khảo mẫu thực đơn 3 buổi sau đây.

Buổi sáng

Đối với người bình thường thì buổi sáng đã vô cùng quan trọng, nó còn quan trọng hơn nữa đối với các mẹ bầu. Các chị em tuyệt đối không được bỏ bữa sáng, nên ăn vừa phải, không quá no có thể gây khó chịu. Bên cạnh đó cần đảm bảo 3 nhóm thực phẩm thiết yếu là rau củ trái cây, thịt, sữa ít béo… Bạn có thể chuẩn bị một buổi sáng cân đối gồm một ly sữa không đường, vài miếng bánh mì nguyên cám, 1 trứng luộc, thêm một đĩa nhỏ salad trái cây…

Các mẹ bầu không được bỏ bữa sáng và nên ăn nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Buổi trưa

Có nhiều cách để mang đến một buổi trưa đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ bầu. Bạn có thể chuẩn bị salad rau củ trộn với trứng gà luộc cắt nhỏ, kết hợp vài lát thịt gà nướng, đậu gà, dầu hay giấm trộn. Bạn cũng có thể dùng sandwich kèm một ly nước ép hoa quả. Các mẹ nên lưu ý chọn loại bánh mì nguyên cám với mứt, bơ đậu phộng, tránh dùng thịt nguội hoặc phô mai vì dễ nhiễm khuẩn.

Các mẹ bầu nên chọn loại bánh mì nguyên cám để có được chất lượng tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối

Để có một giấc ngủ ngon, tránh cảm giác đầy bụng khó chịu bạn có thể lựa chọn một số thực đơn vừa phải như:

Thực đơn 1: Phở, sinh tố trái cây.

Thực đơn 2: Mì ống sốt mariana và salad trộn.

Thực đơn 3: Cháo bò, gà để nhẹ bụng. Có thể dùng thêm bánh pudding hoặc sữa bà bầu nếu đói.

Cần lưu ý gì trong thực đơn 3 tháng giữa thai kỳ

Trong thời gian nhạy cảm này các mẹ bầu nên tránh các loại thực phẩm sau:

Chất kích thích

Khi mang thai bạn cần nói không với rượu bia, các chất có cồn nói chung, các chất kích thích để bảo vệ thai nhi. Đồng thời cũng tránh làm cho tim bạn đập nhanh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hãy nói không với rượu bia khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ngọt

Nếu nạp quá nhiều đường vào cơ thể trong thời gian mang thai, mẹ bầu có nguy cơ cao dẫn đến mất kiểm soát cân nặng. Nghiêm trọng hơn có thể gây tiểu đường thai kỳ.

Đồ ăn cay nóng

Những đồ ăn loại này ảnh hưởng lớn đến hệ bài tiết của các mẹ bầu và cũng là thủ phạm chính gây ra táo bón. Do đó các chị em nên hạn chế các loại thực phẩm cay nóng.

Bột ngọt

Đây cũng là loại gia vị nên hạn chế tối đa nếu có thể vì thành phần chính của bột ngọt là sodium glutamate sẽ làm tiêu hao kẽm trong cơ thể. Điều này gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh của thai nhi.

Bột ngọt ảnh hưởng đến hệ thần kinh của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo an toàn trong việc cung cấp đúng, đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, các chị em nên khám thai thường xuyên và tham khảo ý kiến bác sĩ. Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Trong thời gian mang thai, mỗi giai đoạn đều có những nhiệm vụ và tầm quan trọng riêng đối với sự phát triển của thai nhi. Giai đoạn 3 tháng giữa là một giai đoạn mà cơ thể và hệ thần kinh của trẻ phát triển rất mạnh nên cần đặc biệt lưu ý. Bằng cách tham khảo thực đơn bà bầu 3 tháng giữa trong bài viết trên, các mẹ bầu có thể tự trang bị những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cho bản thân trong quá trình mang thai.