Tạm biệt dứt điểm chứng nói lắp ở trẻ từ giai đoạn đầu theo những bí kíp này giúp ba mẹ thở phào nhẹ nhõm

Có ba dạng nói lắp chính. Trẻ nói lắp có thể mắc một hoặc nhiều loại này.

Kéo dài Đây là khi âm thanh được kéo dài ra, ví dụ: "Aaaaaaaaaa và con muốn cái đó".

Lặp lại Đây là khi một âm thanh, một phần của từ, toàn bộ từ hoặc cụm từ được lặp đi lặp lại. Ví dụ:

Các khối

Đây là khi một đứa trẻ cố gắng nói và không có âm thanh nào phát ra.

Nguyên nhân nói lắp ở trẻ em

Thực sự cũng chưa rõ và không biết tại sao nói lắp xảy ra.

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Đó có thể là do có lỗi hoặc sự chậm trễ trong thông điệp mà não của trẻ gửi đến cơ miệng khi trẻ cần nói. Lỗi hoặc sự chậm trễ này khiến trẻ khó phối hợp các cơ miệng khi nói chuyện, dẫn đến nói lắp.

Nói lắp thường có thể xảy ra trong gia đình . Điều này cho thấy rằng tật nói lắp có thể liên quan đến các gen được truyền cho con cái từ một hoặc cả hai cha mẹ. Điều đó có nghĩa là một đứa trẻ có nhiều khả năng bị nói lắp hơn nếu những người khác trong gia đình nói lắp hoặc đã nói lắp. Nhưng không có nghĩa là đứa trẻ có tiền sử gia đình mắc chứng nói lắp thì chắc chắn sẽ nói lắp.

Nói lắp không phải do lo lắng hoặc căng thẳng. Nhưng nói lắp có thể gây căng thẳng, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Một đứa trẻ nói lắp sẽ không thể kiểm soát được cách vận ngôn khi diễn đạt của mình.

Khi nào trẻ bắt đầu nói lắp

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Nói lắp ở trẻ em thường bắt đầu trong những năm mầm non, thường là 2-4 tuổi . Đây là lúc trẻ bắt đầu kết hợp các từ và tạo thành các câu dài hơn.

Một số trẻ em không bắt đầu nói lắp cho đến sau này. Nói lắp có thể bắt đầu đột ngột, ví dụ, một ngày nào đó, một đứa trẻ có thể thức dậy với tật nói lắp. Nó cũng có thể tích tụ theo thời gian.

Nói lắp: mức độ và tần suất trẻ em mắc phải

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Mức độ và tần suất trẻ nói lắp thay đổi rất nhiều. Một số trẻ chỉ thỉnh thoảng nói lắp suốt cả ngày. Những đứa trẻ khác nói lắp hầu hết các từ chúng nói.

Nói lắp cũng có thể thay đổi rất nhiều từ ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, hoặc tháng này sang tháng khác. Đôi khi trẻ ngừng nói lắp hoàn toàn trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, và sau đó lại bắt đầu nói lắp.

Các bậc cha mẹ nói rằng những tình huống cụ thể có thể khiến chứng nói lắp của con họ trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Ví dụ, nếu một đứa trẻ đang phấn khích, mệt mỏi hoặc tức giận, chúng có thể nói lắp nhiều hơn.

Ảnh hưởng của việc nói lắp

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Nếu con bạn nói lắp, trẻ có thể cảm thấy thất vọng hoặc xấu hổ vì cách những đứa trẻ khác phản ứng với cách trẻ nói. Con bạn thậm chí có thể tránh nói hoặc thay đổi những gì trẻ muốn nói.

Nhưng nói lắp không thực sự ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ mẫu giáo. Trẻ mẫu giáo nói lắp có thể có các kỹ năng xã hội giống như trẻ không nói lắp. Chúng không có xu hướng nhút nhát hoặc rụt rè hơn so với những đứa trẻ ở độ tuổi không nói lắp.

Nhưng nếu bệnh nói lắp tiếp tục ở cấp tiểu học, nó có thể trở thành một vấn đề. Những trẻ nói lắp ở độ tuổi tiểu học ít bị bạn bè coi là người có thể lãnh đạo hơn. Trẻ em tiểu học và thanh thiếu niên nói lắp có thể không muốn tham gia vào các cuộc thảo luận trong lớp và cũng có nhiều khả năng bị bắt nạt hơn so với những trẻ không nói lắp.

Thanh thiếu niên nói lắp có thể phát triển lo lắng vì tật nói lắp của mình. Con có thể cảm thấy tự ti, có lòng tự trọng thấp hơn hoặc thấy một số tình huống khó khăn, ví dụ, nói chuyện trước đám đông hoặc bắt đầu một mối quan hệ thân mật.

Bạn có thể làm gì nếu con bạn nói lắp?

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Nếu bạn nhận thấy con mình bị nói lắp, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia.

Bắt đầu bằng cách liên hệ với một nhà nghiên cứu bệnh học về giọng nói. Bác sĩ chuyên khoa âm ngữ sẽ đánh giá tình trạng nói lắp của con bạn và tìm ra liệu có nên điều trị chứng nói lắp của con bạn ngay lập tức hay không, hay nên đợi và kiểm tra con bạn thường xuyên.

Một số trẻ sẽ tự hết nói lắp, nhưng hiện tại không có cách nào để biết trẻ nào sẽ làm được điều này. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một nhà nghiên cứu bệnh lý về giọng nói thay vì cho rằng chứng nói lắp của con bạn sẽ tự biến mất.

Theo Raising Children