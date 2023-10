Những việc ba mẹ cần làm khi con bị nấc cụt để nhanh chóng xoa dịu cảm giác khó chịu của trẻ

Nấc cụt rất có thể là do kích thích cơ hoành, cơ ở đáy phổi. Đôi khi, cơ đó bắt đầu co thắt hoặc chuột rút. Điều đó làm cho dây thanh âm bị kẹp lại, tạo ra tiếng "hic!" đặc biệt đó. â

Nấc cụt đặc biệt phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tiến sĩ Liermann nói: "Chúng tôi không biết chính xác lý do tại sao, nhưng nấc cụt có thể do tăng khí trong dạ dày. Nếu trẻ bú quá no hoặc nuốt phải không khí trong khi ăn, điều đó có thể khiến dạ dày nở ra và cọ xát với cơ hoành, tạo ra những tiếng nấc cụt".

Nấc cụt và trào ngược dạ dày thực quản

Thông thường, những cơn nấc cụt không làm phiền trẻ sơ sinh. Nhưng đôi khi, nấc cụt là dấu hiệu của chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Trào ngược khiến axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản của bé.

Nếu con bạn bị GERD, nấc cụt sẽ không phải là triệu chứng duy nhất, Tiến sĩ Liermann nói. Trẻ sơ sinh bị trào ngược cũng có các dấu hiệu như:

Ho khan.

Khạc nhổ.

Khó chịu và quấy khóc.

Cúi lưng, đặc biệt là trong hoặc sau khi bú.

Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu này, hãy nói chuyện với bác sĩ về việc liệu bé có thể bị trào ngược hay không và tìm cách xử trí.

Làm thế nào để bé hết nấc

Tiến sĩ Liermann nói: Nếu em bé của bạn không có các triệu chứng trào ngược, đừng căng thẳng vì nấc cụt. Nhưng nếu những nấc nhỏ đang làm bạn lo lắng, có một số điều bạn có thể thử.

Thay đổi vị trí cho ăn

Tiến sĩ Liermann gợi ý, hãy thử cho trẻ bú ở tư thế thẳng đứng hơn. Kê em bé của bạn trên một chiếc gối để bé không nằm thẳng có thể giúp bé hít thở ít không khí hơn trong giờ ăn.

Ợ hơi thường xuyên hơn

Tiến sĩ Liermann nói: "Ợ hơi thường giúp giảm nấc cụt. Cho trẻ ợ hơi trong khi bú để ngăn ngừa nấc cụt. Thử nghỉ ngơi sau 2 hoặc 3 lần bú để con ợ hơi".

Nếu bạn đang cho con bú, hãy cho trẻ ợ hơi trước khi bạn đổi bên. Nếu cơ thể con đã bị nấc, bạn có thể xoa dịu chúng bằng cách vỗ nhẹ vào lưng.

Sử dụng núm vú giả

Núm vú giả đôi khi có thể ngăn tiếng nấc của chúng. Tiến sĩ Liermann giải thích: "Chuyển động mút có thể giúp thư giãn cơ hoành cho con".

Sử dụng nước quả tầm bóp

Nước quả tầm bóp là hỗn hợp các loại thảo mộc không kê đơn được bán trên thị trường như một phương pháp điều trị chứng đau bụng và khó chịu ở bụng. Một số cha mẹ cũng thấy nó có tác dụng chữa nấc cụt.

Nhưng trên tất cả, Tiến sĩ Liermann nói: Đừng băn khoăn. Nấc cụt tự ngừng và không gây khó chịu cho trẻ sơ sinh. Vì vậy, không cảm thấy bạn cần phải đối xử và quá lo lắng ba mẹ nhé.

Theo Cleverland Clinic