Đau bụng ở trẻ em: 5 điều cha mẹ nên biết

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Sophia Patel tại Hoa Kỳ đã chia sẻ những nguyên nhân phổ biến gây đau bụng ở trẻ nhỏ và thiếu niên, cùng với lời khuyên về thời điểm nên gọi điện hoặc đến gặp bác sĩ.

Các nguyên nhân khiến trẻ đau bụng có thể từ nhỏ đến nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm nhiễm trùng, ngộ độc thực phẩm, táo bón hoặc trào ngược axit dạ dày. Tuy nhiên, khi bệnh tái phát và chưa xác định được nguyên nhân cụ thể, việc điều trị có thể là một thách thức.

Dưới đây là năm lý do khiến dạ dày của con bạn có thể bị đau:

Tiến sĩ Patel cho biết: "Đau bụng ở trẻ em là hiện tượng phổ biến, nhưng vì trẻ em không thể nói rõ các triệu chứng một cách đầy đủ nên điều quan trọng là cha mẹ phải nhận thức được các triệu chứng nhất định".

1. "Cúm dạ dày" (nhưng nó không thực sự là bệnh cúm)

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Viêm dạ dày ruột, có thể gây đau bụng ở trẻ em thường do vi rút gây ra. Nó thường bao gồm tiêu chảy, có hoặc không kèm theo nôn mửa và có thể sốt nhẹ. Nó thường sẽ tự hết trong vòng 3-5 ngày mà không cần bác sĩ giúp đỡ. Đảm bảo cho con bạn uống nhiều nước.

Bạn nên đưa con đến bác sĩ hoặc có thể là phòng cấp cứu nếu:

Có máu trong phân hoặc chất nôn của con bạn.

Các triệu chứng của con bạn kéo dài hơn năm ngày.

Con bạn bị sốt cao.

Con bạn có dấu hiệu mất nước, chẳng hạn như khô môi, giảm lượng nước tiểu, da xanh xao hoặc bơ phờ. Đây là những dấu hiệu cho thấy điều gì đó nghiêm trọng hơn có thể xảy ra.

2. Kích ứng trào ngược axit

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Chúng ta có xu hướng nghĩ bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là một vấn đề của người lớn, nhưng nó cũng phổ biến ở trẻ em và trẻ sơ sinh. GERD thường khó xác định chính xác, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, nhưng những triệu chứng này có thể là dấu hiệu mạnh mẽ:

Nôn mửa.

Con liên tục phàn nàn về vị chua trong miệng của mình.

Đau vùng bụng trên.

Ợ hơi mạnh.

Hầu hết trẻ em phát triển nhanh hơn bệnh GERD theo thời gian, nhưng nó thường có thể được điều trị bằng thuốc kháng axit và nếu cần, các loại thuốc được gọi là thuốc chẹn như Pepcid hoặc thuốc ức chế bơm proton như Nexium hoặc Prevacid. Những thay đổi trong chế độ ăn uống có thể giúp ích cho con bạn. Trẻ bị GERD nên tránh các loại thức ăn và đồ uống như soda, nước cam, các sản phẩm làm từ cà chua và thức ăn cay. Các loại thuốc như ibuprofen cũng có thể gây kích ứng dạ dày.

3. Táo bón

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Tiến sĩ Patel cho biết: "Táo bón là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đau bụng ở trẻ em. Thêm nhiều chất xơ và nước vào chế độ ăn của trẻ thực sự có thể hữu ích. Mặc dù vậy, hãy để ý xem có chảy máu trực tràng không. Nó có thể báo hiệu điều gì đó nghiêm trọng hơn".

Các vấn đề về táo bón thường xuyên mà dường như không giải quyết được có thể chỉ ra các tình trạng bệnh lý khác như bệnh celiac, tuyến giáp kém hoạt động hoặc các tình trạng khác cần được chăm sóc y tế thêm.

4. Mất nước

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Uống nhiều chất lỏng là quan trọng và giúp giữ cho trẻ đủ nước khi bị viêm dạ dày ruột. Uống đủ chất lỏng sẽ giúp con duy trì chức năng ruột khỏe mạnh.

Ít nhất một nửa chất lỏng mà trẻ uống phải là nước lã. Tránh soda và đồ uống có đường khác, bao gồm nước trái cây có đường, nước có hương vị và đồ uống thể thao là những món ba mẹ nên hạn chế cho trẻ dùng. Quá nhiều đường thực sự có thể gây đau bụng chưa kể đến bệnh béo phì và các vấn đề sức khỏe lâu dài liên quan đến nó.

5. Các vấn đề khác, ít phổ biến hơn

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Hầu hết thời gian, một cơn đau bụng ít gây ra báo động. Nhưng cha mẹ nên lưu ý xem nó kéo dài bao lâu và bất kỳ triệu chứng nào khác đi kèm.

Đau đột ngột ở vùng bụng dưới bên phải của trẻ là dấu hiệu của bệnh viêm ruột thừa, bạn nên đưa trẻ đi khám ngay.

Những cơn đau bụng tái diễn có vẻ giống như viêm dạ dày ruột thực sự có thể là dấu hiệu của bệnh viêm ruột (IBD), đặc biệt nếu bạn có tiền sử gia đình mắc IBD. Đau bụng thường xuyên cũng có thể do bệnh ruột kích thích, dị ứng thực phẩm, bệnh celiac, ký sinh trùng và không dung nạp lactose.

Vì vậy, nếu con bạn 8 tuổi luôn kêu đau dạ dày, hoặc cơn đau bụng của con bạn có vẻ giống như một điều gì đó nguy hiểm hơn, hãy lắng nghe bản năng của người làm cha mẹ và đừng ngại liên hệ với bác sĩ của con bạn.