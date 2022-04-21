Giả bệnh có vẻ sẽ không có xuất hiện những triệu chứng của bệnh thực sự nhưng trong một số trường hợp điều này cũng có thể dẫn đến các triệu chứng thực sự như sốt, buồn nôn và đau ở một số bộ phận của cơ thể. Tinh thần và thể chất được kết nối với nhau do đó nếu thực sự trẻ không thích hoặc không muốn làm thì điều đó có thể xuất hiện trong đầu chúng.

Có những lý do đơn giản khiến trẻ giả bệnh như không muốn đến trường và học bài hoặc muốn chơi ở nhà. Phức tạp hơn có những lý do như gặp rắc rối trong các mối quan hệ với giáo viên và bạn bè, đôi khi bản thân trẻ không muốn chơi hoặc học bài.

Hãy nắm bắt cảm xúc của trẻ và đón nhận chúng bằng cách cố gắng hiểu lý do, hãy dùng cách nói và hành động để mang lại cảm giác an toàn cho trẻ.

Giả bệnh không phải là điều tốt nên nếu phát hiện bạn sẽ mắng chúng ngay hoặc sẽ dùng giọng điệu chất vấn chúng. Nhưng điều bạn nên làm lúc này là không mắng mỏ hay phủ nhận điều chúng làm là sai. Vì luôn luôn có một lý do để trẻ sử dụng cách giả bệnh.

Ba điều cha mẹ có thể làm khi trẻ giả bệnh

Suy nghĩ về lý do tại sao trẻ lại giả bệnh

Không có đứa trẻ nào sử dụng cách giả bệnh mà không có lý do. Có thể trẻ đang lo lắng về vấn đề bạn bè và cuộc sống ở trường. Có nhiều trẻ không thể nói trực tiếp nguyên nhân nên cha mẹ hãy thử tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của con và học cách giao tiếp với trẻ hàng ngày.

Mới đầu trẻ sẽ dùng cách giả bệnh để được nghỉ ở nhà nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn rất có thể ảnh hưởng đến việc học học tập của trẻ, có khi bị từ chối việc nhập học.

Chấp nhận trẻ

Ảnh minh họa: Hanakomama

Trẻ giả bệnh cũng chỉ là dấu hiệu của trẻ con nên các ông bố bà mẹ có thể thử bị đánh lừa một lần xem sao. Tin tưởng và chấp nhận những gì con nói sẽ mang lại cảm giác an toàn cho trẻ.

Sở dĩ giả bệnh hay nói dối là do không thể nói sự thật hay những cảm xúc thật của mình với người xung quanh. Bằng cách tạo sự tinh tưởng của trẻ với cha mẹ mình sẽ giúp trẻ dễ dàng nói với cha mẹ về những điều ở trường và lý do trẻ muốn nghỉ không muốn đi học.

Hãy đợi trẻ

Bạn nên cho con bạn nghỉ ngơi tùy thích nhưng không nên điều đó tiếp diễn thường xuyên. Đương nhiên là cha mẹ bạn sẽ rất lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu con mình không đến trường hoặc bài vở ở trường của trẻ sẽ ra sao? Nhưng đây không phải là điều bạn nên lo lắng.

Nghỉ ngơi trong vài ngày sẽ giúp tâm trạng của trẻ sảng khoái hơn sau đó chúng có thể đi học lại hoặc học bài như trước.

Hãy cho con bạn một thời gian thư giãn!

Khi một đứa trẻ dùng cách giả bệnh để được nghỉ học, muốn ở nhà thì trẻ đang phát tín hiệu SOS cho bạn đấy. Bằng chứng là có một số loại căng thẳng xuất hiện trong cuộc sống của chúng. Đừng bằng mọi giá tại sao trẻ lại giả bệnh thay vào đó hãy chấp nhận cảm xúc đó và cần xem xét thêm tình hình.

Nếu bạn dành thời gian gần giũ và trò chuyện cùng trẻ, trẻ sẽ dễ dàng chia sẻ những khó khăn mà chúng đang gặp phải.

Theo Hanakomama