Trẻ sơ sinh có cần sử dụng gối nằm hay không?

Trong giấc ngủ thường ngày của chúng ta, gối nằm là thứ không thể thiếu. Vậy đối với trẻ mới ra đời thì có nên dùng gối cho trẻ sơ sinh hay không?

Theo quan điểm khoa học thì, trẻ sơ sinh chưa đủ tháng để sử dụng gối, dùng gối nhất định sẽ gây ra một số chấn thương cho cơ thể của trẻ, sau ba tháng tuổi, trẻ có thể nằm gối nhưng phải chọn gối phù hợp cho bé theo phương pháp khoa học

Sỡ dĩ trẻ sơ sinh không nên sử dụng gối là vì cột sống của trẻ còn thẳng, khi bé nằm phần đầu và phần sau đầu phải cùng một đường thẳng, nếu đâu bị nâng lên cao, rất dễ làm cổ bị cong, sẽ ảnh hưởng khả năng thở và nuốt của trẻ, trường hợp nghiêm trọng có thể xảy ra ngạt thở.

Đối với những đứa trẻ thường bị sặc, nôn sữa ra ngoài mà nói thì mỗi lần sau khi bú sữa mẹ, đặt trẻ xuống giường, sau lưng có thể lót một cái khăn lông được gấp lại, như vậy có thể nâng phần trên của cơ thể nâng cao lên một chút

Chất vải gối tốt nhất nên chọn cho trẻ là vải cotton, không chỉ thấm hút mồ hôi không gây kích ứng da, và cần phải chú ý vệ sinh thường xuyên, thay vỏ gối, vệ sinh gối để đảm bảo sạch sẽ. Trẻ sơ sinh mới chào đời vẫn chưa đủ tuổi để nằm gối, các bậc cha mẹ cần phải biết về điều này. Khi đứa trẻ dần lớn hơn, sau ba tháng là thời điểm thích hợp để bạn có thể chọn cho bé một chiếc gối có độ cao phù hợp cho con mình, chất liệu vải cần phải thoải mái và có độ mềm cứng vừa phải. Các bậc cha mẹ không nên vì lo cho con không được nằm ngủ thoải mái mà kê gối cho trẻ quá sớm. Nên biết rằng, nếu kiến thức hiểu biết về vấn đề này có thể vô tình gây ra tác hại lớn cho trẻ.

5 tips cực hữu ích giúp cha mẹ nuôi dạy trẻ thông minh hơn Nếu là cha mẹ thì đương nhiên nên giúp con mình có nhiều trải nghiệm để con có thể lớn lên thông minh. Các chuyên gia chỉ ra rằng “những đứa trẻ thông minh không phải là bẩm sinh mà phụ thuộc vào giáo dục của cha mẹ” và “thời điểm trước 10 tuổi là quan trọng nhất”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tre-so-sinh-co-can-su-dung-goi-nam-hay-khong-463410.html