4 loại thực phẩm tốt cho trí não của trẻ ở lứa tuổi dậy thì mà các bà mẹ không nên bỏ qua

Nuôi dạy con 20/04/2022 16:53

Nhiều em học sinh bước vào giai đoạn dậy thì cần phải bổ sung chất dinh dưỡng để đảm bảo sự phát triển tốt nhất. Giới thiệu với các mẹ 4 loại thực phẩm sau không chỉ giúp con cải thiện được trí não mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe của con.

1. Trứng

Trong não người ngoại trừ nước thì 30% còn lại là được cấu tạo bởi lecithin. Lecithin là thành phần thiết yếu để dẫn truyền các tín hiệu thần kinh cần thiết cho việc lưu trữ và tái tạo trí nhớ. Nó giúp cải thiện trí nhớ và giúp não khỏe mạnh. Trứng là loại thực phẩm giàu lecithin nhất trong tất cả các loại thực phẩm. Cách hấp thụ lecithin tốt nhất là ăn trứng chín vừa tới. 

2. Bữa ăn đủ 'cơm, cá, thịt' 

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Chế độ ăn của trẻ dậy thì chủ yếu là cơm, cá và các món ăn được chế biến từ thịt được các mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng. Glucose trong cơm là nguồn cung cấp năng lượng cho não bộ hoạt động tốt và linh hoạt, ngoài ra còn tăng khả năng tập trungCác món ăn từ thịt giàu chất sắt giúp vận chuyển oxy lên não và  thì chứa  các axit béo tạo nên màng tế bào mô não rất quan trọng cho trí não của trẻChế độ ăn này còn giàu protein nên rất tốt cho việc tăng cường thể lực cho các bé tuổi dậy thì, nhất là vào mùa thi cử. 

3. Cà tím

4 loại thực phẩm tốt cho trí não của trẻ ở lứa tuổi dậy thì mà các bà mẹ không nên bỏ qua - Ảnh 2

Màu tím đậm của cà tím được tạo thành từ anthocyanins - một thành phần vô cùng có lợi cho thanh thiếu niên học nhiều. Chúng giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và tình trạng mỏi mắt, giảm thị lực. Cà tím có 94% là nước và chỉ 19kcal trên 100g, vì vậy có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng mà không lo béo bụng.

Thành phần lupeol có trong cà tím còn giúp giảm thiểu lượng bã nhờn tiết ra và tình trạng viêm mụn trứng cá. Theo nhóm nghiên cứu của Giáo sư Seo Dae Heon tại Khoa Da liễu Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, lupeol vừa có tác dụng ngăn ngừa vừa có tác dụng điều trị với chứng tiết nhiều bã nhờn, sừng hóa quá mức của nang lông, viêm nhiễm đều là những nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. 

4. Trà xanh

Một số người uống nhiều caffeine, chẳng hạn như cà phê để tăng khả năng tập trung. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều, nó sẽ gây cản trở việc học của trẻ do đau đầu vì mất ngủ do caffeine gây ra, v.v. Trà xanh là lựa chọn sáng suốt. Trà xanh không chỉ chứa lượng caffein vừa phải mà còn chứa theanine - một loại axit amin có tác dụng nâng cao tinh thần  tập trung.

Theo Kormedi.com

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