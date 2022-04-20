Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ vào năm 2018, khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên đánh đòn con cái của họ, dựa trên một loạt các nghiên cứu ngày càng tăng cho thấy kỹ thuật kỷ luật này có hại nhiều hơn có lợi.

Đã đến lúc các bậc cha mẹ nên bỏ câu ngạn ngữ cũ rằng thỉnh thoảng trẻ em "xứng đáng bị đánh đòn" nếu vi phạm điều gì sai.

Nghiên cứu trong 20 năm qua đã chứng minh rằng đánh đòn làm tăng tính hung hăng ở trẻ nhỏ và không hiệu quả trong việc thay đổi hành vi không mong muốn của chúng, AAP cho biết. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc đánh đòn làm tăng nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần và suy giảm sự phát triển của não bộ.

"Tuyên bố AAP mới bao gồm dữ liệu cho thấy những đứa trẻ bị đánh đòn trong những năm đầu của chúng có nhiều khả năng thách thức hơn, thể hiện hành vi hung hăng hơn sau này ở trường mầm non và trường học và tăng nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần và hạ thấp lòng tự trọng", Bác sĩ nhi khoa Karen Estrella cho biết.

AAP là một hiệp hội nghề nghiệp có ảnh hưởng đại diện cho khoảng 67.000 bác sĩ nhi khoa. Nhưng sự tiến hóa này trong suy nghĩ về kỷ luật của cha mẹ không chỉ giới hạn ở các chuyên gia y tế, ngày nay ít bậc cha mẹ nuôi dạy con cái hơn ủng hộ việc đánh đòn. Trong một cuộc thăm dò năm 2013, khoảng một nửa số cha mẹ dưới 36 tuổi cho biết đã đánh con mình. Trong số tất cả các thế hệ cũ, con số đó là 70% hoặc cao hơn.

Tại sao đánh đòn để kỷ luật không hiệu quả

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Mặc dù đánh đòn có thể tạo ra cảm giác sợ hãi cho con bạn trong lúc này, nhưng nó sẽ không cải thiện hành vi về lâu dài. Trên thực tế, việc đánh đòn thường xuyên sẽ bình thường hóa hành vi đánh và có thể dẫn đến hành vi hung hăng khuyến khích xung đột tiếp tục giữa bạn và con bạn.

Tiến sĩ Estrella nói: "Trẻ em coi cha mẹ chúng là hình mẫu. Hành vi hung hăng sẽ chỉ tạo ra nhiều hành vi tiêu cực hơn ở một đứa trẻ".

Trong tuyên bố của mình, AAP cũng lên án hành vi lạm dụng bằng lời nói, giải thích rằng la mắng theo cách xúc phạm, làm nhục hoặc xấu hổ một đứa trẻ cũng có tác động tiêu cực đến sự phát triển của não bộ.

Tiến sĩ Estrella nói: "Nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ tiếp xúc với căng thẳng độc hại có những thay đổi về năng lực nhận thức của chúng sau này".

Các chiến lược kỷ luật để sử dụng thay vì đánh đòn

Hãy thử ba bước sau để kỷ luật con bạn một cách hiệu quả:

Thiết lập mối quan hệ cha mẹ - con cái tích cực và hỗ trợ để con bạn có lý do để thể hiện hành vi tốt.

Sử dụng sự củng cố tích cực để khuyến khích con bạn cư xử.

Nếu cần, hãy sử dụng các phương pháp kỷ luật khác như tạm dừng hoặc tước bỏ các đặc quyền yêu thích của con bạn trong một khoảng thời gian.

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Tiến sĩ Estrella dựa trên những khuyến nghị đó và các khuyến nghị khác từ AAP để chia sẻ cùng ba mẹ các mẹo bổ sung sau:

Hãy là một hình mẫu. Ưu tiên giữ bình tĩnh và hiểu rằng con bạn coi bạn là tấm gương về cách cư xử.

Ưu tiên giữ bình tĩnh và hiểu rằng con bạn coi bạn là tấm gương về cách cư xử. Đặt ra các quy tắc và giới hạn có thể được thực thi nhất quán giữa tất cả những người chăm sóc. Đảm bảo rằng các quy tắc được diễn đạt thành lời bằng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi.

Đảm bảo rằng các quy tắc được diễn đạt thành lời bằng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi. Không ngừng khen ngợi và tán dương những hành vi tốt. Chú ý đến những hành vi mà bạn muốn trẻ lặp lại. Hãy chứng tỏ rằng bạn là người tinh ý và tự hào khi con cư xử tốt.

Chú ý đến những hành vi mà bạn muốn trẻ lặp lại. Hãy chứng tỏ rằng bạn là người tinh ý và tự hào khi con cư xử tốt. Biết khi nào không nên phản hồi. " Bỏ qua một hành vi xấu, làm lơ con, chẳng hạn nếu một đứa trẻ ăn vạ nằm xuống sàn vì không được phép chơi trên iPad, là một cách tốt để làm cho hành vi đó giảm dần theo thời gian", Tiến sĩ Estrella chia sẻ. "Trong trường hợp này, đứa trẻ sẽ học được rằng việc nổi cơn tam bành sẽ không lấy được iPad".

Bỏ qua một hành vi xấu, làm lơ con, chẳng hạn nếu một đứa trẻ ăn vạ nằm xuống sàn vì không được phép chơi trên iPad, là một cách tốt để làm cho hành vi đó giảm dần theo thời gian", Tiến sĩ Estrella chia sẻ. "Trong trường hợp này, đứa trẻ sẽ học được rằng việc nổi cơn tam bành sẽ không lấy được iPad". Học hỏi kinh nghiệm từ quá khứ. Điều gì gây ra hành vi sai trái của con bạn? Nếu bạn có thể xác định yếu tố kích hoạt, có cách nào để tránh nó, hoặc ít nhất là chuẩn bị tốt hơn cho nó? Hãy chắc chắn rằng con bạn biết hậu quả sẽ như thế nào nếu chúng không tuân thủ các yêu cầu của bạn hoặc có những hành vi sai trái trong một tình huống nhất định.

Điều gì gây ra hành vi sai trái của con bạn? Nếu bạn có thể xác định yếu tố kích hoạt, có cách nào để tránh nó, hoặc ít nhất là chuẩn bị tốt hơn cho nó? Hãy chắc chắn rằng con bạn biết hậu quả sẽ như thế nào nếu chúng không tuân thủ các yêu cầu của bạn hoặc có những hành vi sai trái trong một tình huống nhất định. Chuyển hướng hành vi xấu. Biến "đừng làm vậy" thành một hành động mà con bạn có thể làm. Ví dụ, nếu con bạn lấy một món đồ chơi từ một người bạn chơi cùng, hãy cho con bạn một món đồ chơi khác hoặc hướng con đến hoạt động khác cho đến khi đến lượt chúng chơi.

Biến "đừng làm vậy" thành một hành động mà con bạn có thể làm. Ví dụ, nếu con bạn lấy một món đồ chơi từ một người bạn chơi cùng, hãy cho con bạn một món đồ chơi khác hoặc hướng con đến hoạt động khác cho đến khi đến lượt chúng chơi. Kêu gọi thời gian chờ khi quy tắc bị phá vỡ. Đưa con bạn ra khỏi tình huống căng thẳng trong một khoảng thời gian đã định trước. Giải thích bằng một cụm từ ngắn gọn tại sao ba mẹ lại muốn con bình tĩnh lại đã. Khi con bạn lớn hơn, hãy để chúng dẫn dắt thời gian ra ngoài bằng cách nói: "Hãy dành thời gian đi chơi và quay lại khi con đã bình tĩnh và sẵn sàng". Tiến sĩ Estrella giải thích rằng điều này có thể dạy con bạn hiểu được cảm xúc, hành động và hậu quả của chúng.

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Nói chuyện với bác sĩ nhi khoa nếu những hành vi bộc phát phổ biến ở độ tuổi của con bạn và cách có được những chiến lược đối phó. Nếu cần, một nhà tâm lý học nhi khoa, cũng như các nguồn lực cộng đồng có thể cung cấp các lớp học về nuôi dạy con cái để được hướng dẫn hoặc hỗ trợ thêm cho bạn.

Theo Clevelandclinic