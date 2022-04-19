Trẻ sơ sinh có 4 đặc điểm này, khi lớn lên sẽ có "IQ cao ngất ngưởng"

Suy cho cùng, ai làm cha mẹ cũng hi vọng con mình thông minh.

Một số đứa trẻ sau khi sinh ra thường được người khác khen ngợi, nói rằng những đứa trẻ này thông minh, tin rằng khi nghe những lời như vậy các bậc cha mẹ đều rất vui.

Trán tròn và cằm tròn đầy đặn, đây là điều mà hầu như nhiều thầy bói thường nói, điều này nói chung về những người sinh ra đã giàu sang phú quý. Vì vậy, nếu trán của trẻ tương đối đầy đặn thì trong mắt mọi người, sau này chắc chắn trẻ sẽ rất thông minh. Điều này thực sự có một số cơ sở khoa học.

Trẻ sơ sinh có 4 đặc điểm này thì khi lớn lên “chỉ số IQ cao ngất ngưởng.

Bởi vì bộ não của chúng ta có cấu tạo đặc biệt riêng, nó được chia thành ba phần: trán, trán giữa và trán dưới, tương ứng với khả năng suy luận logic, trí nhớ ngắn hạn, khả năng quan sát và phân tích.

Rõ ràng, nếu trán của bé đầy đặn đồng nghĩa với việc bé có năng lực vượt trội về 3 mặt này, bẩm sinh bé rất thông minh, giúp bé có nhiều thuận lợi hơn trong học tập và cuộc sống.





2. Đôi mắt có thần

Đôi mắt đóng vai trò rất quan trọng trong 5 giác quan của chúng ta, là cửa sổ tâm hồn để giao tiếp giữa con người với nhau, qua đôi mắt ta có thể đi vào trái tim của người đó.

Một số trẻ không chỉ có đôi mắt to mà còn rất hoạt bát, có thể tương tác tốt với người khác, thậm chí có thể không hiểu ý người lớn nhưng mắt chúng sẽ chuyển động nhanh và phản ứng với nhau theo cách riêng của chúng.

Nhưng đôi mắt của một số trẻ lại khác, tuy hai mắt to như nhau nhưng chúng không có thần thái gì cả.

Khi cha mẹ muốn giao tiếp với em bé hoặc muốn trêu chọc em bé, em bé không đáp lại, thậm chí đôi khi không nhìn cha mẹ.





3. Từ bé đã luôn thích cười

Chúng ta thường nói người thích cười sẽ hay gặp may mắn vận khí tốt, cũng có người nói có đánh cũng không nỡ đánh những người vui vẻ cười, điều này cho thấy tiếng cười quan trọng như thế nào đối với một người.

Chúng ta sinh ra trên đời không phải sẽ cười, nói chung, khi trẻ được khoảng ba tháng tuổi, chúng sẽ cười khúc khích khi người lớn đứng xung quanh trêu đùa bé.

Các chuyên gia y tế tại Đại học Washington, Hoa Kỳ đã quan sát thấy rằng những đứa trẻ hay cười thường nhận biết tốt đối với sự vật bên ngoài tốt hơn những đứa trẻ thông thường, vì vậy điều này là có cơ sở khoa học

Vì vậy, bố mẹ hãy đồng hành cùng bé nhiều hơn, thường xuyên chơi với bé và chọc cười bé để não bộ bé phát triển tốt hơn và trở thành người có chỉ số IQ cao.





4. Tai cao hơn lông mày

''Tai cao hơn lông mày một tấc thì phú quý, tai cao hơn lông mày hai tấc là tướng vượng phu ích tử '', trong mắt người xưa, người có tai cao hơn lông mày là người rất có bản lĩnh.

Bởi vì khả năng quan sát của họ sẽ mạnh hơn người thường, đồng thời có lợi thế hơn về khả năng phân tích và thực hành, nên những người như vậy rất dễ trở thành nhân tài.

Nếu trẻ có được những đặc điểm như vậy, nghĩa là trẻ sẽ không kém về chỉ số IQ, thậm chí có thể trở thành người có trí thông minh vượt trội.





Làm thế nào để giáo dục trẻ IQ cao?

1. Đừng khen trẻ một cách mù quáng

Một số trẻ tỏ ra thông minh hơn ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ đương nhiên nhận thức được điều này, nhưng khi vui thì không nên khen trẻ thái quá mà hãy khen khi trẻ thực sự đáng khen.

Nếu không, rất có thể trẻ sinh ra tính kiêu ngạo, không có lợi cho sự trưởng thành của trẻ.





2. Hướng dẫn trẻ chơi theo sở trường của trẻ

Những đứa trẻ thông minh chưa chắc đã có được sự nghiệp thành công và cuộc sống tươi sáng, điều cốt yếu là xem chúng có sử dụng đúng chỗ hay không.

Nếu một số trẻ chỉ tỏ ra thông minh, chúng có khả năng đi vào con đường sai lầm. Vì vậy, cha mẹ hãy phát huy hết lợi thế của con, để con hiểu đúng về bản thân, coi trí tuệ của con là vũ khí lợi hại nhất, đóng góp sức mình vào sự trưởng thành của con.