Những thách thức học tập phổ biến ở trẻ mà ba mẹ có thể can thiệp nhanh chóng để con phát triển tư duy tốt hơn

Những thách thức trong học tập này có thể là vấn đề đối với trẻ em và cản trở sự phát triển kỹ năng đọc viết, khả năng nhận biết số và cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ.

Trong nhiều trường hợp, khó khăn có thể được khắc phục bằng một số hình thức hỗ trợ của gia đình và nhà trường. Tuy nhiên, có những thách thức học tập ở trẻ em có thể nghiêm trọng và có thể cản trở việc học tập và phát triển của chúng.

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một chứng rối loạn phát triển thần kinh bắt nguồn từ thời thơ ấu. Đặc điểm chung của ADHD là không chú ý, trẻ có thể dễ bị phân tâm và khó tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Dưới đây là một số vấn đề về học tập thường gặp ở trẻ em. Cùng với mỗi thử thách học tập là các triệu chứng và dấu hiệu cần nhận biết cũng như cách chúng ta với tư cách là cha mẹ có thể giúp đỡ và hỗ trợ con cái của mình.

Một dấu hiệu khác cần chú ý là sự hiếu động và bốc đồng, trong đó trẻ có thể chạy nhảy khi đáng lẽ ra con sẽ được ngồi vào ghế. Con cũng có thể gặp khó khăn khi chờ đợi đến lượt mình và bị quan sát là đang làm gián đoạn người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị và lời khuyên cho cha mẹ:

Phương pháp tiếp cận đa mô thức có thể có hiệu quả trong điều trị ADHD. Trẻ có thể được kê đơn thuốc để trẻ có thể tập trung tốt hơn.

Cha mẹ có thể giúp con cái bằng cách có một thói quen và giúp chúng chia nhỏ các hoạt động làm bài tập về nhà thành các bước nhỏ bằng cách sử dụng thời khóa biểu hoặc đồng hồ báo thức. Hãy tích cực và khuyến khích những đứa trẻ gặp khó khăn trong học tập vì điều này có thể giúp xây dựng sự tự tin của chúng.

2. Rối loạn xử lý thính giác (APD)

Rối loạn xử lý thính giác (APD) là tình trạng trẻ em không thể xử lý những gì chúng nghe được theo cách giống như những đứa trẻ khác. Điều này là do tai và não của trẻ không hoàn toàn phối hợp với nhau.

Các triệu chứng của APD có thể từ nhẹ đến nặng. Trẻ có thể khó nghe hoặc khó hiểu khi mọi người trò chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị và lời khuyên cho cha mẹ:

APD không thể chữa khỏi nhưng nếu được điều trị đúng cách, kỹ năng nghe của trẻ có thể được cải thiện. Điều trị thường được tiến hành bởi nhà trị liệu ngôn ngữ và can thiệp thường liên quan đến việc thao túng môi trường học tập của trẻ.

Có một số việc mà cha mẹ có thể làm như dạy trẻ nhìn mặt người nói, nghe các hướng dẫn ngắn gọn, đơn giản và giảm tiếng ồn xung quanh trong môi trường học tập của trẻ.

3. Rối loạn phổ tự kỷ (ASD)

Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là một rối loạn phát triển thần kinh ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và tương tác của một người với người khác. Trẻ em mắc ASD gặp khó khăn trong ba lĩnh vực chính là thách thức trong giao tiếp, tương tác xã hội và khiếm khuyết về sở thích, hoạt động và hành vi.

Điều trị và lời khuyên cho cha mẹ:

Việc can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ là rất quan trọng vì sự trợ giúp hoặc can thiệp chuyên biệt như vậy sẽ giúp trẻ tiếp cận với việc học tập và tự lập. Những trẻ này thường yêu cầu được hướng dẫn và thực hành chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ năng cốt lõi của tương tác xã hội, giao tiếp, tư duy và tự lực.

4. Chứng suy nhược cơ thể

Chứng khó tính là một thách thức học tập cụ thể ở trẻ em, chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng thông thạo số, các dữ kiện về số và thành tích của chúng trong tính nhẩm. Con dễ gặp rắc rối với những công việc liên quan đến tiền bạc.

Nhìn chung, trẻ mắc chứng rối loạn vận động cơ thể có biểu hiện lơ đễnh, có xu hướng đánh mất đồ vật, mất thời gian hoặc dễ mất phương hướng.

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị và lời khuyên cho cha mẹ:

Sẽ hữu ích nhất nếu can thiệp sớm và huấn luyện chuyên biệt về tất cả các kỹ năng liên quan đến số học cơ bản và toán học được cung cấp cho trẻ mắc chứng rối loạn tính toán.

Tùy thuộc vào bản chất và mức độ của thử thách học tập này, trẻ em có thể yêu cầu thêm sự trợ giúp và củng cố để giúp chúng hiểu được điểm mạnh và điểm yếu trong học tập của mình. Các liệu pháp điều trị cũng có thể khác nhau.

5. Dysgraphia

Dysgraphia là một khó khăn trong học tập cụ thể liên quan đến cách diễn đạt bằng văn bản.

Trẻ em sẽ gặp phải những thách thức về chính tả, ngữ pháp và dấu câu. Con cũng sẽ phải vật lộn với việc đưa những suy nghĩ của mình vào dạng viết và có thể viết tay lộn xộn với khoảng cách không nhất quán.

Điều trị và lời khuyên cho cha mẹ:

Có một số cách để giúp trẻ em bị tình trạng này. Chúng bao gồm các bài tập vẽ để cải thiện chữ viết tay, dạy trẻ cách cầm bút chì chính xác và sử dụng các công cụ giúp trẻ vượt qua thử thách trong học tập.

6. Chứng khó đọc

Chứng khó đọc là một trong những khuyết tật học tập phổ biến mà các bậc cha mẹ đã nghe nói đến và là một thách thức trong học tập chủ yếu ảnh hưởng đến các kỹ năng liên quan đến việc đọc, đánh vần chính xác và trôi chảy.

Trẻ mắc chứng khó đọc sẽ gặp khó khăn trong nhận thức âm vị học, ghi nhớ bằng lời nói và tốc độ xử lý, đồng thời sẽ gặp phải các vấn đề về chữ viết, chính tả và đôi khi là cả lời nói.

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị và lời khuyên cho cha mẹ:

Để giúp trẻ mắc chứng khó đọc, một chương trình đọc viết thích hợp bao gồm nhận thức về ngữ âm, ngữ điệu, sự trôi chảy, từ vựng và khả năng hiểu sẽ mang lại lợi ích cho con hơn.

Cha mẹ có thể giúp con rèn luyện khả năng nhận biết ngữ âm bằng cách khuyến khích con hát các bài đồng dao hoặc chơi các trò chơi ghép vần ở nhà. Đọc là một hoạt động cần thiết khác để giúp trẻ phát triển khả năng nghe và vốn từ vựng của mình.

7. Dyspraxia

Dyspraxia hoặc rối loạn phối hợp phát triển là một tình trạng ảnh hưởng đến sự phối hợp thể chất.

Trẻ sẽ có biểu hiện kém hơn mong đợi trong các hoạt động hàng ngày đối với lứa tuổi của chúng và có vẻ di chuyển một cách vụng về. Ví dụ, trẻ nhỏ mắc chứng khó thở sẽ có các triệu chứng chậm phát triển trong các mốc phát triển ban đầu là bò, tự xúc ăn và mặc quần áo.

Mặc dù các dấu hiệu của tình trạng này xuất hiện ngay từ khi còn nhỏ, chẩn đoán xác định về nó thường không xảy ra cho đến khi trẻ mắc chứng khó thở từ 5 tuổi trở lên.

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị và lời khuyên cho cha mẹ:

Không có cách chữa trị chứng khó thở nhưng các liệu pháp sẽ giúp trẻ kiểm soát các vấn đề của mình. Hãy dạy con chia nhỏ các động tác khó thành các phần nhỏ hơn và khuyến khích chúng thực hành các động tác. Yêu cầu trẻ em tập thể dục thường xuyên cũng sẽ hữu ích.

8. Rối loạn xử lý thị giác (Hội chứng Irlen)

Rối loạn xử lý thị giác ảnh hưởng đến cách bộ não xử lý thông tin thị giác. Điều này khác với việc thị lực kém và không thể điều chỉnh bằng cách đeo kính.

Một đứa trẻ gặp khó khăn như vậy sẽ phải đối mặt với những thách thức liên quan đến phân biệt đối tượng, đánh giá khoảng cách và nhận thức không gian kém.

Điều trị và lời khuyên cho cha mẹ:

Rối loạn xử lý thị giác có xu hướng xảy ra trong các gia đình và bác sĩ nhi khoa có thể thực hiện các đánh giá để xem xét tình trạng này của trẻ kĩ hơn.

Theo Wonder years