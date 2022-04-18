Phương pháp nói chuyện với con bạn về việc ly hôn và 9 cách giúp con vượt qua được cú sốc này

Bạn có thể làm rất nhiều điều để giúp con mình đối phó với quá trình chuyển đổi khó khăn này và giảm bớt một số tác động đau đớn của việc ly hôn.

Ly hôn thường đánh vào tâm lý con cái nặng nề nhất. Nếu chúng là trẻ nhỏ, chúng có thể không thể hiểu hết những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, không quan trọng con ở độ tuổi nào, cho dù chúng mới biết đi hay thanh thiếu niên,nói chung, bản năng đầu tiên của chúng là tự trách bản thân.

Nói chuyện với con bạn về việc ly hôn nên xảy ra sớm hơn là muộn. Nếu có thể, tốt nhất hãy nói với con bạn với tư cách là cha mẹ của chúng. Cố gắng thảo luận trước những điều bạn muốn nói với chúng để cả bạn và con đều có thể đồng tình, điều này cũng sẽ ngăn bọn trẻ nghe thấy hai phiên bản khác nhau của các sự kiện.

Ưu tiên khi ly hôn với người bạn đời của bạn là xem xét làm thế nào, khi nào và nói gì với con cái của bạn. Cách bạn giải thích về việc ly hôn với con bạn sẽ tạo ra phản ứng của chúng. Trẻ đương nhiên sẽ lo lắng và buồn rầu là điều khó tránh khỏi.

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Mặc dù cuộc hôn nhân đang tan vỡ, nhưng con cái cần cảm thấy tin tưởng vào mối quan hệ của cha mẹ. Bạn có thể bắt đầu bằng câu: "Đã lâu rồi, bố và mẹ không hòa hợp với nhau. Bố mẹ đã cố gắng bằng nhiều cách để làm cho cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc hơn, nhưng bố mẹ vẫn không hài lòng với nhau. Bố mẹ đã quyết định không sống với nhau nữa và ly hôn".

Trẻ em thường sẽ có rất nhiều câu hỏi. Con có thể muốn biết con sẽ sống ở đâu và với ai, khi nào con gặp lại bố hay mẹ và con sẽ đi học ở đâu. Nếu bạn biết câu trả lời, hãy chia sẻ thông tin này với con, nếu không, hãy trung thực và hứa sẽ nói với con khi nó được giải quyết.

Sử dụng những mẹo sau đây, bạn có thể giúp con mình đối phó với việc ly hôn của bố mẹ:

1. Giữ một cuộc đối thoại cởi mở bằng cách dễ gần.

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Nói chuyện với con cái của bạn về việc ly hôn. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là hành động như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Ngay cả khi bạn có một số cảm xúc dồn nén về vợ / chồng cũ, điều này không có nghĩa là bạn nên né tránh chủ đề này với con mình.

Hãy chuẩn bị để thăm lại các cuộc thảo luận với con bạn thường xuyên. Ngay cả khi bạn đã nói rất nhiều lúc ban đầu, hãy nói với con bạn rằng chúng có thể nói với bạn về việc ly hôn bất cứ khi nào chúng cần.

Đôi khi bạn có thể hỏi con bạn xem chúng đang đối phó như thế nào. Khi bạn thỉnh thoảng nhắc lại cuộc trò chuyện, điều đó mang đến cho con thông điệp rằng bạn có thể nói về việc ly hôn với con thật thà.

2. Chấp nhận sự tức giận và thất vọng từ con cái của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe cảm xúc của con bạn và biết rằng chúng có những cảm xúc này là điều tự nhiên. Nói chuyện với con bạn về nỗi sợ hãi của chúng. Cho phép con bạn khóc nếu chúng cần làm như vậy. Đảm bảo rằng bạn luôn cởi mở cho những mối quan tâm của con bạn.

3. Không ai là người có lỗi

Hãy chắc chắn rằng con bạn biết rằng ly hôn không phải do lỗi của chúng. Con sẽ không biết nguyên nhân thực sự của cuộc ly hôn, vì vậy con có thể tự đổ lỗi cho bản thân. Con thậm chí có thể bắt đầu tin rằng có điều gì đó họ có thể làm để hàn gắn cuộc hôn nhân. Giúp con chấp nhận những cảm giác này.

Ngay cả khi bạn tin rằng ai đó có lỗi trong vụ ly hôn, điều quan trọng là tránh chỉ tay hoặc thể hiện cảm xúc tức giận xung quanh con cái của bạn. Những hành động này chỉ khiến con rút lui và nội tâm hóa cảm xúc của mình.

Bất kể cảm xúc của bạn đối với vợ / chồng cũ như thế nào, hãy cho phép con bạn duy trì mối quan hệ tích cực với cả cha và mẹ và cho chúng thấy rằng bạn tin tưởng chúng sẽ thích nghi với những thay đổi.

4. Hãy cho con bạn biết rằng Bố Mẹ vẫn còn yêu thương chúng rất nhiều

Ảnh minh họa: Internet

Với tất cả những thay đổi đang diễn ra trong cuộc sống của con bạn, chúng cần biết rằng một điều, điều quan trọng nhất sẽ không thay đổi. Hãy nhớ dành cho con bạn nhiều tình cảm để làm chúng yên tâm về tình yêu và sự ủng hộ của bạn.

5. Cung cấp sự ổn định

Mặc dù những thay đổi đáng kể có thể xảy ra, chẳng hạn như chuyển chỗ ở, hãy cố gắng duy trì những thói quen quen thuộc của con bạn càng nhiều càng tốt. Ví dụ, giữ nguyên giờ đi ngủ, giờ ăn và hẹn bạn bè cùng quán. Trẻ em cảm thấy an toàn nhất trong một môi trường thông thường.

6. Thông báo trước cho con bạn về bất kỳ thay đổi nào

Ảnh minh họa: Internet

Khi các quyết định quan trọng được thực hiện trong gia đình, hãy giúp con bạn dễ dàng thực hiện những thay đổi này. Hãy cho con biết trước khi thay đổi xảy ra, để con có chút thời gian chuẩn bị cho mình. Đảm bảo với con rằng bạn cũng đang cân nhắc cảm xúc của con khi đưa ra các quyết định quan trọng và mọi thứ sẽ bắt đầu được cải thiện. Thay đổi dần dần là tốt nhất cho trẻ. Hãy từ từ thực hiện những thay đổi trong cuộc sống của con và để con chia sẻ cảm nhận của mình về những thay đổi đó. Khen ngợi con bạn vì đã nỗ lực giúp đỡ để thay đổi.

7. Giải thích về việc thăm bố/ mẹ

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Giải thích về việc sắp xếp chuyến thăm cho con bạn và cho chúng biết khi nào chúng có thể gặp từng bậc cha mẹ. Ví dụ, nếu cha mẹ không dành thời gian cho con cái trong một tuần, hãy chắc chắn rằng đứa trẻ biết và có thời gian để đối phó. Một lần nữa, hãy trấn an con bạn rằng bạn đều yêu chúng và chúng vẫn sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ và đặc biệt với cả cha lẫn mẹ.

Hỗ trợ nhu cầu của con bạn để thăm lại vợ/chồng cũ của bạn và quan tâm hơn mong muốn của con để yêu cả hai bạn. Nói với con rằng nó ổn, và bạn ủng hộ điều này. Nó sẽ giúp con đối phó tốt hơn.

8. Tránh tiêu cực

Nếu vợ / chồng cũ của bạn đã làm tổn thương bạn, thì khó có thể tránh khỏi những tiêu cực. Trừ khi người bạn đời cũ của bạn có tiền sử làm hại con bạn, nếu không bạn sẽ khó khăn hơn nếu bạn coi thường người yêu cũ. Hãy luôn nghĩ về điều gì đó tích cực để nói về người kia. Điều này làm giảm bớt phần nào căng thẳng của cuộc ly hôn cho con bạn. Hãy công bằng khi thảo luận về phụ huynh kia.

Thật đau đớn cho những đứa trẻ khi bị áp lực đứng về phía và nghe theo lời của một bậc cha mẹ đang giận dữ nào. Ban cần cố gắng tìm ra sức mạnh để đối xử hòa nhã với nhau vì con bạn. Mặc dù bạn có thể không cảm thấy thích điều đó, nhưng nó sẽ tốt hơn rất nhiều đối với con bạn và ít gây đau đớn hơn cho chúng.

9. Sắp xếp cho những dịp đặc biệt

Mọi người nên cân nhắc khi nói đến các sự kiện đặc biệt như sinh nhật hoặc ngày lễ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể cư xử bình thường, hãy cố gắng chia sẻ những khoảng thời gian này với vợ / chồng cũ của bạn. Nếu không được, hãy chia đều thời gian cho cả bố và mẹ cũ của hai bên. Bạn có thể chia buổi sáng và buổi chiều, hoặc các ngày lễ xen kẽ.

Một vài điều không nên khi vợ chồng ly hôn:

Đừng yêu cầu con bạn đưa ra một thông điệp

Nếu bạn cần nói chuyện với vợ / chồng cũ về điều gì đó, hãy tự gọi điện, nhắn tin hoặc viết e-mail cho họ. Thật không công bằng khi sử dụng con bạn như một vùng cấm của riêng bạn và đặt chúng vào một tình huống khó xử. Đừng bao giờ hỏi con bạn xem chúng quan tâm đến cha mẹ nào hơn. Đừng bao giờ sử dụng con bạn làm cố vấn cho bạn, hãy tìm một người lớn để đáp ứng những nhu cầu này cho bạn, cho dù đó là bạn bè hay một nhà trị liệu chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy dừng lại và nghĩ xem lời nói của bạn có thể ảnh hưởng đến con bạn như thế nào. Khi con bạn đủ lớn để hiểu những gì bạn đã trải qua, chúng sẽ ngưỡng mộ và đánh giá cao bạn hơn nữa vì đã quan tâm đến nhu cầu của chúng và đặt những nhu cầu này lên hàng đầu. Ly hôn chắc chắn có thể làm mất đi những kỳ vọng trong cuộc sống của bạn, nhưng nó không ảnh hưởng đến cách bạn nuôi dạy con cái. Hãy nhớ nhu cầu của con và cả hai bạn sẽ kiên trì trong suốt thời gian cố gắng này vì đứa bé đáng yêu và đáng thương của hai bạn.

Theo Child Develop info