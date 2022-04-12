Không cần phải tra cứu một nghệ thuật dạy con nào vì chính tình yêu bạn dành cho "đối tác hôn nhân" sẽ là phương pháp dạy con tuyệt vời nhất mà bạn không ngờ

Ngày nay, mọi người vẫn bận rộn với cuộc sống của họ, họ có rất ít thời gian để suy nghĩ về cách hành động hoặc lối sống của họ ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình. Có những trường hợp cha mẹ bỏ qua nhu cầu tinh thần của con cái do áp lực nghề nghiệp và không ngừng làm việc đa nhiệm. Điều này cuối cùng tạo ra rạn nứt giữa cha mẹ và con cái.

Cha mẹ cần hiểu rằng con cái quan sát chúng ta ở mọi thời điểm và chúng học hỏi được rất nhiều điều từ chúng ta. Thiếu sự quan tâm của cha mẹ có thể gây ảnh hưởng xấu đến trẻ. Các bậc cha mẹ cần phải nhận thức được rằng mối quan hệ giữa vợ và chồng có thể luôn được quan sát bởi các bé yêu nhà bạn và được nhìn nhận là hạnh phúc chung của cả gia đình. Thể hiện tình cảm với vợ / chồng của bạn là tốt cho con cái. (Hình ảnh: Anna Om, Dreamstime) Một số cha mẹ cho rằng họ không cần thiết phải thể hiện tình cảm vợ chồng đối với con cái. Họ có thể nghĩ rằng những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu ra những tác động của mối quan hệ giữa cha mẹ. Tuy nhiên, sự thật là cha mẹ cần nhận thức được tình yêu thương với các con là điều có thể nhìn thấy được. Một cuộc hôn nhân lành mạnh và hạnh phúc được đánh dấu bằng sự gắn kết bền chặt giữa các bên và con cái sẽ có thể cảm nhận được tình yêu và cảm xúc mà cha mẹ dành cho nhau. Điều đó có lợi cho cả con và cha mẹ về lâu dài.

Những đứa trẻ sẽ có thể cảm nhận được tình yêu và cảm xúc mà cha mẹ dành cho nhau. (Hình ảnh: Fizkes, Dreamstime) Khi quan hệ cha mẹ không tốt, con cái bị ảnh hưởng tiêu cực Khi cha mẹ không ở gần nhau và họ giữ khoảng cách lạnh nhạt, điều đó bắt đầu ảnh hưởng đến tinh thần của con cái rất nhiều. Trong nhiều hộ gia đình, vợ chồng ngày càng xa nhau, nhưng họ ở với nhau vì con cái hoặc vì lý do tài chính. Tuy nhiên, sẽ không phải là một điều tốt đẹp khi những đứa trẻ bắt đầu nhận ra rằng cha mẹ chúng không ở gần nhau. Nó khiến con đặt câu hỏi về tính khả thi của tình yêu thương gắn bó gia đình. Những đứa trẻ này khó nảy sinh tình cảm với anh chị em cũng như cha mẹ của chúng. Chúng cũng xa cách cha mẹ khi lớn lên. Có thể có những trường hợp bạn có quan điểm khác biệt với vợ / chồng của mình. Chắc chắn là cần phải giải quyết những vấn đề và xung đột như vậy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ gây gỗ với vợ / chồng của mình trước mặt bọn trẻ một cách khó chịu. Điều đó sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến tư duy của con. Vì vậy, cha mẹ nên cẩn thận trong việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh và yêu thương với nhau ở nhà. Việc giải quyết xung đột nên được thực hiện theo cách không tác động tiêu cực đến trẻ.

Cha mẹ nên cẩn thận về việc duy trì mối quan hệ lành mạnh và yêu thương với nhau vì con cái của bạn luôn nhận ra điều ấy. (Hình ảnh: Wavebreak Media Ltd, Dreamstime) Rất nhiều trẻ em coi cha mẹ là hình mẫu. Bất chấp những gì chúng học ở trường, những gì chúng quan sát và học được ở nhà có tác động rất lớn đến tư duy của chúng. Vì vậy, những đứa trẻ nhìn cha mẹ chúng chia sẻ một mối liên kết chặt chẽ sẽ nuôi dưỡng những giá trị giống nhau. Khi là cha mẹ, bạn nên thực hành những gì bạn đã giảng cho con. Nếu bạn không chia sẻ mối quan hệ gắn bó mật thiết với vợ / chồng của mình và vẫn khuyên con nên yêu thương các thành viên khác trong gia đình, con sẽ không coi trọng lời nói của bạn. Ảnh minh họa: Internet Không phải lúc nào bạn cũng cần thể hiện tình yêu thương của bạn đối với vợ / chồng ở nhà một cách quá ồn ào. Những hành động tình cảm và cử chỉ nhỏ có thể đưa thông điệp rất nhje nhàng lại sâu lắng. Ví dụ như giúp vợ / chồng bạn làm các món ăn vào cuối tuần hoặc tạo một món quà thủ công cho ngày sinh nhật của anh ấy / cô ấy, v.v. Đó cũng là một ý tưởng hay khi đưa cả gia đình đi ăn tối bất ngờ. Cố gắng cân bằng giữa yêu thương vợ / chồng và yêu thương con cái là một phương pháp tuyệt vời nhất để nuôi dưỡng những đứa trre phát triển hạnh phúc. Theo Nspirement

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