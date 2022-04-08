Làm thế nào khi trẻ bị dị ứng thực phẩm và viêm da

Chăm sóc con 08/04/2022 23:07

Viêm da dị ứng từng được cho là do thức ăn. Bằng các xét nghiệm kháng thể khác nhau được thực hiện trong xét nghiệm máu và nếu giá trị cao sẽ chỉ định một số loại thực phẩm không được dùng. Tuy nhiên, cách làm này ngày nay đã bị phủ nhận và hầu hết các triệu chứng viêm da và dị ứng qua đường thực phẩm ăn vào là chủ yếu.

Khi da trở nên thô ráp các kháng nguyên từ thức ăn sẽ xâm nhập vào từ đó. Có rất nhiều kháng nguyên trên bề mặt sàn nhà và thực phẩm chẳng hạn như trứng, lúa mì và sữa. Da bình thường không ảnh hưởng nhiều nhưng đối với da bị thô ráp khi đó chức năng bảo vệ của lớp sừng bị suy yếu, các kháng nguyên khác nhau có thể dễ dàng xâm nhập qua da và gây dị ứng qua thức ăn. Đây được gọi là mẫn cảm qua da.

Vì vậy, việc chăm sóc da đúng cách, giữ cho làn da luôn sạch sẽ giúp giảm đi sự khởi phát của chứng dị ứng thực phẩm. Trong bồn tắm bạn chỉ cần rửa sạch các chất kháng nguyên trên da, nên dùng xà phòng tạo bọt khi rửa tay. Đối với bệnh chàm ở trẻ sơ sinh, có thể sử dụng thuốc mỡ steroid càng sớm càng tốt và khi vết chàm được cải thiện hãy thoa kem dưỡng ẩm cho da để da bé luôn mềm mại.

Làm thế nào khi trẻ bị dị ứng thực phẩm và viêm da - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Điều quan trọng nữa là không nên cho trẻ ăn quá trễ để tránh trẻ bị dị ứng thức ăn. Nên bắt đầu cho trẻ ăn dặm vào khoảng tháng thứ 5 sau khi sinh và bắt đầu ăn trứng vào khoảng tháng thứ 6. Ngay từ giai đoạn đầu cho trẻ ăn, cơ thể của trẻ sẽ không nhận ra đó là chất lạ mà sẽ nhận ra đó là thức ăn. Đây được gọi là dung nạp miễn dịch qua đường thức ăn. Điều đặc biệt quan trọng là không nên trì hoãn việc cho trẻ ăn dặm vì lý do trẻ bị dị ứng cơ địa.

Bôi đủ thuốc mỡ đến khi khăn giấy dính vào da và giữ thuốc trên da càng lâu càng tốt. Thuốc mỡ sẽ có hiệu quả khi nó thẩm thấu qua da. Điều quan trọng là phải để trên da một thời gian không nên bôi thuốc. Cũng có hiệu quả là che nó bằng một miếng vải để ngăn thuốc mỡ chảy ra. Ngoài ra, ngay cả khi bề mặt trông sạch sẽ, tình trạng viêm lớp hạ bì ở lưng thường vẫn còn, vì vậy cần phải tăng cường thuốc mỡ. Bôi thuốc mỡ thường xuyên, mỗi ngày một lần hoặc hai ngày một lần. Phương pháp này được gọi là liệu pháp chữa trị chủ động. Khi tình trạng viêm đã thuyên giảm, kết hợp với kem dưỡng ẩm nhưng cần lưu ý rằng nếu sử dụng kem dưỡng ẩm trong khi tình trạng còn viêm, các cơn ngứa có thể sẽ tăng lên do tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu.

Làm thế nào khi trẻ bị dị ứng thực phẩm và viêm da - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Do tác dụng phụ của thuốc mỡ steroid có thể làm mỏng da hoặc xuất hiện chứng giãn mao mạch (telangiectasia) sau khi sử dụng thuốc lâu dài, vì vậy nếu là trẻ em trên 2 tuổi, bạn có thể thay đổi từ thuốc mỡ steroid sang thuốc mỡ tacrolimus. Tuy nhiên sẽ xuất hiện cảm giác nóng khi mới thoa nên thuốc mỡ steroid được khuyến khích để điều trị. Giữ làn da mịn màng sẽ giúp trẻ ngủ ngon hơn vào ban đêm, tinh thần thoải mái vào ban ngày và tự tin hơn. Là cha mẹ ai cũng muốn giúp con giải quyết các vấn đề về da và được lớn lên trong tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần đều tốt.

Theo Nara Medical Associasion

6 việc làm của cha mẹ tưởng tốt nhưng lại khiến con bị áp lực, lo âu nhiều hơn

6 việc làm của cha mẹ tưởng tốt nhưng lại khiến con bị áp lực, lo âu nhiều hơn

Rối loạn lo âu ở trẻ là một vấn đề khá phổ biến, ước tính khoảng 20% ở trẻ vị thành niên. Tình trạng lo âu của con cái không phải lỗi của cha mẹ, tuy nhiên một số hành vi mà cha mẹ vẫn cho là tốt có thể đang khiến tình trạng này tồi tệ hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Dị ứng thực phẩm cách chữa trị dị ứng ở trẻ cách chăm sóc trẻ khi bị dị ứng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 47 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó