Làm thế nào khi trẻ bị dị ứng thực phẩm và viêm da

Viêm da dị ứng từng được cho là do thức ăn. Bằng các xét nghiệm kháng thể khác nhau được thực hiện trong xét nghiệm máu và nếu giá trị cao sẽ chỉ định một số loại thực phẩm không được dùng. Tuy nhiên, cách làm này ngày nay đã bị phủ nhận và hầu hết các triệu chứng viêm da và dị ứng qua đường thực phẩm ăn vào là chủ yếu.

Khi da trở nên thô ráp các kháng nguyên từ thức ăn sẽ xâm nhập vào từ đó. Có rất nhiều kháng nguyên trên bề mặt sàn nhà và thực phẩm chẳng hạn như trứng, lúa mì và sữa. Da bình thường không ảnh hưởng nhiều nhưng đối với da bị thô ráp khi đó chức năng bảo vệ của lớp sừng bị suy yếu, các kháng nguyên khác nhau có thể dễ dàng xâm nhập qua da và gây dị ứng qua thức ăn. Đây được gọi là mẫn cảm qua da. Vì vậy, việc chăm sóc da đúng cách, giữ cho làn da luôn sạch sẽ giúp giảm đi sự khởi phát của chứng dị ứng thực phẩm. Trong bồn tắm bạn chỉ cần rửa sạch các chất kháng nguyên trên da, nên dùng xà phòng tạo bọt khi rửa tay. Đối với bệnh chàm ở trẻ sơ sinh, có thể sử dụng thuốc mỡ steroid càng sớm càng tốt và khi vết chàm được cải thiện hãy thoa kem dưỡng ẩm cho da để da bé luôn mềm mại.

Ảnh minh họa Điều quan trọng nữa là không nên cho trẻ ăn quá trễ để tránh trẻ bị dị ứng thức ăn. Nên bắt đầu cho trẻ ăn dặm vào khoảng tháng thứ 5 sau khi sinh và bắt đầu ăn trứng vào khoảng tháng thứ 6. Ngay từ giai đoạn đầu cho trẻ ăn, cơ thể của trẻ sẽ không nhận ra đó là chất lạ mà sẽ nhận ra đó là thức ăn. Đây được gọi là dung nạp miễn dịch qua đường thức ăn. Điều đặc biệt quan trọng là không nên trì hoãn việc cho trẻ ăn dặm vì lý do trẻ bị dị ứng cơ địa. Bôi đủ thuốc mỡ đến khi khăn giấy dính vào da và giữ thuốc trên da càng lâu càng tốt. Thuốc mỡ sẽ có hiệu quả khi nó thẩm thấu qua da. Điều quan trọng là phải để trên da một thời gian không nên bôi thuốc. Cũng có hiệu quả là che nó bằng một miếng vải để ngăn thuốc mỡ chảy ra. Ngoài ra, ngay cả khi bề mặt trông sạch sẽ, tình trạng viêm lớp hạ bì ở lưng thường vẫn còn, vì vậy cần phải tăng cường thuốc mỡ. Bôi thuốc mỡ thường xuyên, mỗi ngày một lần hoặc hai ngày một lần. Phương pháp này được gọi là liệu pháp chữa trị chủ động. Khi tình trạng viêm đã thuyên giảm, kết hợp với kem dưỡng ẩm nhưng cần lưu ý rằng nếu sử dụng kem dưỡng ẩm trong khi tình trạng còn viêm, các cơn ngứa có thể sẽ tăng lên do tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu.

Ảnh minh họa Do tác dụng phụ của thuốc mỡ steroid có thể làm mỏng da hoặc xuất hiện chứng giãn mao mạch (telangiectasia) sau khi sử dụng thuốc lâu dài, vì vậy nếu là trẻ em trên 2 tuổi, bạn có thể thay đổi từ thuốc mỡ steroid sang thuốc mỡ tacrolimus. Tuy nhiên sẽ xuất hiện cảm giác nóng khi mới thoa nên thuốc mỡ steroid được khuyến khích để điều trị. Giữ làn da mịn màng sẽ giúp trẻ ngủ ngon hơn vào ban đêm, tinh thần thoải mái vào ban ngày và tự tin hơn. Là cha mẹ ai cũng muốn giúp con giải quyết các vấn đề về da và được lớn lên trong tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần đều tốt. Theo Nara Medical Associasion

6 việc làm của cha mẹ tưởng tốt nhưng lại khiến con bị áp lực, lo âu nhiều hơn Rối loạn lo âu ở trẻ là một vấn đề khá phổ biến, ước tính khoảng 20% ở trẻ vị thành niên. Tình trạng lo âu của con cái không phải lỗi của cha mẹ, tuy nhiên một số hành vi mà cha mẹ vẫn cho là tốt có thể đang khiến tình trạng này tồi tệ hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-the-nao-khi-tre-bi-di-ung-thuc-pham-va-viem-da-460556.html