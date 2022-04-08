Những sai lầm khi dạy con ở tuổi mầm non mà ba mẹ nên tránh để giúp con phát triển toàn diện

Sử dụng một số công cụ và kỹ thuật nuôi dạy con đơn giản, hiệu quả, bạn có thể giúp con mình phát triển thành một người hạnh phúc và biết điều chỉnh. Dưới đây là mười sai lầm bạn có thể tránh với trẻ mẫu giáo:

Trẻ em ở độ tuổi này sẽ tiếp tục vượt qua các ranh giới và thử thách sự kiên nhẫn của bạn khi chúng có được sự độc lập và khả năng. Bạn không đơn độc nếu bạn thấy mình trong tình huống này khi trở thành ba mẹ và gặp phải những khó khăn trong giai đoạn đầu dạy dỗ con.

Điều cần thiết là đặt ra những kỳ vọng và ranh giới rõ ràng cho trẻ mẫu giáo. Trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc học các hành vi phù hợp nếu không có quy tắc. Đảm bảo đặt ra các quy tắc rõ ràng, nhất quán và phù hợp với lứa tuổi.

Ví dụ: bạn có thể có một quy tắc giới hạn thời gian xem TV của con bạn mỗi ngày. Trong trường hợp này, hãy giải thích cho trẻ hiểu rằng xem quá nhiều TV có thể có hại cho mắt và sức khỏe tổng thể của trẻ.

La hét

Việc nuôi dạy con cái cũng bao gồm việc giữ bình tĩnh, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn hoặc nóng nảy (chẳng hạn như khi con bạn nổi cơn thịnh nộ). La mắng và tức giận sẽ chỉ khiến vấn đề thêm leo thang. Con bạn cũng có thể cảm thấy sợ hãi, thất vọng và bối rối.

Thay vì lớn tiếng khi con bạn đang có biểu hiện khó chịu hoặc có hành vi sai trái, hãy cố gắng sử dụng một giọng nói bình tĩnh và chắc chắn. Bằng cách này, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả hơn với con mình mà không bị mất bình tĩnh. Nói thì có vẻ dễ hơn làm, nhưng điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được với một chút luyện tập.

Đưa ra yêu cầu

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Nhiều bậc cha mẹ có xu hướng nhượng bộ mọi nhu cầu của con cái họ. Đây là một thói quen nuôi dạy con cái phổ biến và khó có thể phá vỡ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nuôi dạy một đứa trẻ biết tôn trọng và có trách nhiệm, bạn phải học cách nói "không".

Lúc nào cũng phải nhượng bộ những đòi hỏi của trẻ có thể khiến trẻ học được rằng chúng có thể làm bất cứ điều gì mà không gây hậu quả. Nó cũng có thể dẫn đến cảm giác được hưởng, điều này không có lợi cho sức khỏe tổng thể của con bạn.

Thiếu sự quan tâm hoặc tương tác đầy đủ

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Khi cha mẹ có lịch trình bận rộn và cuộc sống bận rộn, bạn có thể dễ dàng để trôi qua quá nhiều thời gian mà không dành thời gian chất lượng cho con mình. Điều quan trọng cần nhớ là cho dù bạn có bận rộn đến đâu, thì đứa trẻ mẫu giáo của bạn cũng cần sự quan tâm và tình cảm của bạn.

Hãy dành thời gian để lắng nghe con bạn. Hỏi con về ngày của con ra sao. Dành thời gian để chơi với con, cùng nhau đọc sách và tận hưởng sự bầu bạn của nhau. Tạo truyền thống gia đình và dành thời gian để vui vẻ và gắn kết. Những cử chỉ nhỏ này có thể giúp ích rất nhiều trong việc củng cố mối quan hệ của bạn với trẻ mẫu giáo.

Quá nhân hậu

Mặc dù điều quan trọng là phải dành nhiều sự quan tâm và yêu thương cho đứa con nhỏ của bạn, nhưng chúng ta cũng nên tránh quá khoan dung với trẻ nhỏ. Nếu chúng ta không đảm bảo rằng con tuân thủ các kỳ vọng, con có thể gặp khó khăn khi tuân theo các quy tắc và tôn trọng ranh giới.

Hãy nhớ rằng bạn phải kiên quyết khi kỷ luật con mình. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn nhất quán với các quy tắc và sử dụng biện pháp củng cố tích cực khi thích hợp. Sự cân bằng này có thể giúp con bạn học cách cư xử phù hợp mà không cảm thấy bị kiểm soát.

Quá nghiêm khắc

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Mặt khác, khi cha mẹ quá nghiêm khắc, điều này cũng có thể gây bất lợi cho sự phát triển của con cái. Nếu bạn thường xuyên la hét và mắng mỏ trẻ, chúng có thể cảm thấy sợ hãi và bực bội với bạn.

Điều quan trọng là phải tìm ra sự cân bằng giữa khoan hồng và kiên quyết. Cho phép con bạn tự do mắc lỗi và học hỏi từ đó. Đồng thời, đặt ra các quy tắc rõ ràng và mong đợi con bạn phải tuân theo.

Không cung cấp sự lựa chọn

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Cho trẻ lựa chọn là một cách tuyệt vời để trẻ thực hiện tính độc lập trong khi vẫn duy trì cấu trúc và kỳ vọng. Khi bạn cho trẻ lựa chọn, bạn đang dạy chúng cách tự đưa ra quyết định.

Bạn có thể cho trẻ mẫu giáo các lựa chọn để chọn quần áo mà trẻ muốn mặc, loại thức ăn mà chúng muốn ăn hoặc hoạt động nào chúng muốn làm. Khi trẻ có thể đưa ra quyết định của riêng mình, điều đó sẽ giúp chúng cảm thấy được trao quyền và đánh giá cao rằng chúng không chỉ tuân theo mệnh lệnh.

Nuôi dạy trẻ ở độ tuổi mẫu giáo một cách hiệu quả cần có thời gian, sự kiên nhẫn và rất nhiều tình yêu thương. Bạn có thể làm cho cuộc hành trình thú vị hơn cho cả bạn và con bạn bằng cách tránh những sai lầm phổ biến khi nuôi dạy con cái.

Theo Children Central