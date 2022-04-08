8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này

Nuôi dạy con 08/04/2022 23:09

Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các kỹ năng xã hội của con bạn. Dưới đây là tám mẹo giúp bạn nâng cao kỹ năng xã hội của con mình.

8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các kỹ năng xã hội của con bạn. Dưới đây là tám mẹo giúp bạn nâng cao kỹ năng xã hội của con mình.

8 Mẹo để xây dựng kỹ năng xã hội ở trẻ em

Khuyến khích con bạn tham gia vào các hoạt động ngoại khóa

8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các hoạt động ngoại khóa mang đến cơ hội tuyệt vời để trẻ giao lưu với các bạn cùng trang lứa. Điều này đặc biệt có lợi cho những trẻ có thể nhút nhát hoặc sống nội tâm, vì những hoạt động này cho phép chúng cởi mở dần dần khi chúng trở nên thoải mái hơn khi ở bên những người khác. Các hoạt động như hướng đạo sinh, câu lạc bộ kịch hoặc đội thể thao đều là những lựa chọn tuyệt vời có thể giúp tăng cường kỹ năng xã hội của con bạn.

Dạy con bạn về tầm quan trọng của sự đồng cảm

8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đồng cảm là khả năng hiểu và đồng nhất với cảm xúc và kinh nghiệm của người khác và là một kỹ năng quan trọng giúp trẻ hình thành mối quan hệ có ý nghĩa với người khác. Bạn có thể giúp trẻ phát triển sự đồng cảm bằng cách khuyến khích trẻ suy nghĩ về cảm giác của người khác trong nhiều tình huống khác nhau. Thông qua sự đồng cảm, trẻ có thể học cách bày tỏ lòng trắc ẩn và quan tâm đến người khác. 

Ví dụ, yêu cầu trẻ nghĩ xem chúng sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó lấy trộm một trong những đồ đạc của chúng và chúng có thể làm gì nếu bạn lỡ đi trong giày của con.

Dạy trẻ cách bắt đầu và duy trì cuộc trò chuyện

8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tham gia vào cuộc trò chuyện là một thành phần quan trọng của việc giao tiếp xã hội với người khác. Khi chúng ta trò chuyện, nó sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn, trao đổi ý kiến ​​và xây dựng mối quan hệ. Là cha mẹ, bạn có thể giúp con phát triển kỹ năng quan trọng này bằng cách dạy con cách bắt đầu và duy trì các cuộc trò chuyện.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách tự mình làm mẫu các kỹ năng trò chuyện phù hợp, và sau đó cho trẻ nhiều cơ hội để thực hành. Đảm bảo cung cấp cho trẻ phản hồi để bạn có thể giúp chúng học những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả khi chúng giao tiếp với người khác.

Dạy trẻ cách giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả là điều cần thiết để xây dựng mối quan hệ lành mạnh với những người khác. Dạy cho trẻ những điều cơ bản trong giao tiếp, chẳng hạn như lắng nghe tích cực, sử dụng ngôn ngữ tôn trọng và các quyết định thương lượng, sẽ giúp chúng có được những tương tác tích cực với những người khác.

Khuyến khích trẻ em đảm nhận các vai trò lãnh đạo

8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Những đứa trẻ đảm nhận vai trò lãnh đạo có xu hướng có kỹ năng xã hội mạnh mẽ hơn những đứa trẻ không đảm nhận. Những trải nghiệm này cho phép trẻ học cách tổ chức và quản lý công việc, làm việc hiệu quả với những người khác và truyền đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng. Là cha mẹ, chúng ta có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng lãnh đạo bằng cách khuyến khích trẻ đảm nhận các trách nhiệm ở nhà hoặc ở trường.

Ví dụ, mời con bạn giúp việc nhà, lãnh đạo một nhóm dự án ở trường hoặc chủ trì một cuộc họp.

Thiết lập sân chơi với những đứa trẻ khác

Ba mẹ hãy cân nhắc thiết lập các sân chơi với các bạn cùng lứa tuổi của con bạn một hoặc hai lần một tuần. Bạn cũng có thể tổ chức các hoạt động nhóm với cha mẹ của những đứa trẻ khác để con bạn có cơ hội giao lưu với những đứa trẻ khác và kết bạn mới.

Lên kế hoạch cho các chuyến đi chơi cùng gia đình

8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyến đi chơi cùng gia đình cũng là cơ hội tuyệt vời để con bạn hòa nhập với những người khác trong một môi trường an toàn và vui vẻ. Khi gia đình bạn dành thời gian bên nhau, điều đó sẽ giúp trẻ củng cố các mối quan hệ hiện có đồng thời xây dựng lòng tin và sự tự tin trong môi trường xã hội. Lên kế hoạch cho ít nhất một chuyến đi chơi mỗi tháng nếu có thể, chẳng hạn như đi ăn, đi thăm sở thú, viện bảo tàng hoặc công viên.

Hãy tính đến sở thích của con bạn khi bạn lên kế hoạch cho một điều gì đó vui vẻ.

Cân nhắc sở thích của con bạn

Nếu con bạn đam mê một hoạt động cụ thể, cho phép con bạn tham gia là một trong những cách tốt nhất để làm giàu các kỹ năng xã hội của chúng. Ví dụ, nếu trẻ quan tâm đến nghệ thuật hoặc âm nhạc, hãy khuyến khích trẻ tham gia các lớp học hoặc bài học về lĩnh vực đó. Tham gia vào một hoạt động yêu thích có thể giúp tăng cường sự tự tin của trẻ và giúp chúng cảm thấy thoải mái hơn về làn da của chính mình. Nó cũng sẽ cho phép họ gặp gỡ những đứa trẻ khác có chung sở thích.

8 mẹo giúp ba mẹ xây dựng những kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ để tương lai rộng mở sau này - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng các kỹ năng xã hội là một phần quan trọng trong sự phát triển của mọi đứa trẻ. Khi trẻ có các kỹ năng xã hội vững chắc sẽ giúp trẻ tương tác và giao tiếp hiệu quả với những người khác, kết bạn và xây dựng các mối quan hệ. Hãy làm theo những lời khuyên trên để giúp con bạn trở thành một cá nhân tự tin hơn và biết điều chỉnh tốt hơn.

Theo Children Central

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