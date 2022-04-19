Giáo dục con theo cách này, cha mẹ nhận lại thành quả không tưởng vì chỉ số IQ bé tăng nhanh đáng kể

Nếu con bạn có mức năng lượng cao và sự tò mò cao độ, sự tỉnh táo cao độ và đạt được các mốc phát triển của chúng như biết đi hoặc biết nói sớm hơn các bạn cùng lứa tuổi, thì có thể là một đứa trẻ có năng khiếu. Thời gian tối ưu để làm bài kiểm tra IQ là từ năm đến tám tuổi.

Chỉ số thông minh hay chỉ số IQ là một phép đo trí thông minh. Bạn có thể thấy cách bạn ghi điểm so với phần còn lại của dân số qua chỉ số IQ này. Điểm trung bình trong bài kiểm tra IQ là 100 với 95% dân số đạt từ 70 đến 130. Bất kỳ điểm nào trên 130 có nghĩa là bạn có một đứa trẻ thông minh (130 - 144) hoặc có năng khiếu vừa phải (145 - 159).

Nếu bạn muốn thấy con mình trở thành một người có chỉ số thông minh cao, thì đây là một số điều bạn có thể làm để tăng chỉ số IQ của con mình.

Tất cả chúng ta đều có một mức độ thông minh nhất định. Tin tốt hơn là trí thông minh có thể được trau dồi nhờ sự phát triển và học hỏi của não bộ .

1. Đọc cùng con của bạn để cải thiện trí thông minh ngôn ngữ và lời nói của chúng

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Child Development cho thấy việc có kỹ năng đọc tốt khi còn nhỏ là một yếu tố dự báo cho mức độ thông minh cao hơn khi còn nhỏ. Trong các nghiên cứu trước đây, khả năng đọc có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe, giáo dục, tình trạng kinh tế xã hội và khả năng sáng tạo. Vì vậy, khi đọc cho con bạn nghe, hãy kêu gọi sự chú ý vào các từ để xây dựng kỹ năng đọc của chúng.

2. Học thực sự là chủ động

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Tăng chỉ số IQ của con bạn bằng cách chơi với chúng hoặc cho chúng tiếp xúc với những trải nghiệm mới hoặc đa dạng. Đi du lịch hoặc thăm các viện bảo tàng, khu vườn hoặc những địa điểm thú vị để con bạn có thể tiếp thu những bài học mới từ những chuyến thăm này.

Đừng chỉ ngồi trước TV và phát các đĩa DVD và video dành cho trẻ nhỏ. Chúng thực sự có thể khiến con bạn buồn ngủ. Cải thiện trí thông minh không gian của chúng bằng cách chơi các khối và trí thông minh linh hoạt của con với các trò chơi toán học sẽ là phương pháp tuyệt vời hơn.

3. Cho con ăn những thực phẩm giúp tăng chỉ số thông minh

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu axit béo Omega 3 (như cá hồi và cá tuyết), quả óc chó, hạnh nhân là những thực phẩm tốt nhất có thể làm tăng chỉ số thông minh của con bạn.

Các nhà nghiên cứu từ một nghiên cứu do Đại học London thực hiện đã kết luận rằng những đứa trẻ lớn lên từ bữa ăn nấu có chỉ số IQ tốt hơn những đứa trẻ lớn lên bằng thức ăn nhanh. Các loại rau như cà rốt, củ dền, dừa và các loại rau xanh cũng rất quan trọng trong việc giữ cho não hoạt động tốt. Chúng là nguồn giàu Vitamin A, B, C, canxi và kali.

4. Tập thể dục cùng con bạn

Ảnh minh họa: Internet

Có đủ thể chất sẽ làm tăng khả năng học hỏi của bạn. Sau khi tập thể dục, con bạn có thể tiếp thu các từ vựng mới nhanh hơn 20%, đồng thời tăng khả năng ghi nhớ và học hỏi lên 30%.

Tập thể dục nhịp điệu kích thích sự phát triển của não bộ và nâng cao khả năng học hỏi của chúng ta. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng tập thể dục giúp trẻ tập trung chú ý ở trường. Nhưng có một lưu ý: Để gặt hái được những lợi ích đầy đủ, con bạn phải tự nguyện tập thể dục.

5. Đầu tư vào các bài học âm nhạc cho con bạn hoặc chơi nhạc cụ

Ảnh minh họa: Internet

Điều này không chỉ giúp tăng chỉ số IQ của trẻ, nghiên cứu cho thấy rằng các bài học âm nhạc giúp trẻ thông minh hơn. So với những đứa trẻ trong nhóm đối chứng, những đứa trẻ trong nhóm âm nhạc có chỉ số IQ tăng lên nhiều hơn.

6. Chơi với con bạn

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu chỉ ra rằng chơi giả vờ đồ hàng hoặc chơi tự do khuyến khích sự phát triển của ngôn ngữ, trí thông minh không gian, suy luận phản thực tế và các kỹ năng toán học. Cho phép con bạn chơi tự do thường xuyên trong ngày, điều đó thúc đẩy khả năng học tập, trí nhớ và sự phát triển của vỏ não tốt hơn.

Theo Wonder years