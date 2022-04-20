Tự tử ở thanh thiếu niên: Những điều cha mẹ nên biết về các dấu hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Nuôi dạy con 20/04/2022 09:11

Khi thanh thiếu niên nghe về việc tự tử hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nó chẳng hạn như con biết một người bạn cùng lớp, thành viên gia đình hoặc bạn bè đã tự tử sẽ thật đáng sợ. Điều đó cũng đáng sợ đối với cha mẹ và có lý do chính đáng: Tự tử là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở những người trẻ tuổi từ 10 đến 24 sau tai nạn xe cơ giới.

Tự tử ở thanh thiếu niên: Những điều cha mẹ nên biết về các dấu hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ nhi khoa và chuyên gia y khoa Ellen Rome cho biết: "Điều quan trọng là phải để ý các dấu hiệu cảnh báo tự tử ở trẻ vị thành niên và cho trẻ biết rằng con không bao giờ được giữ bí mật về ý định tự tử. Con có thể chia sẻ nỗi niềm và phải nói với một người lớn".

Đồng thời, phụ huynh và nhà trường nên cảnh giác và nhấn mạnh rằng không trẻ em nào phải chịu trách nhiệm về hành động của học sinh hoặc bạn bè khác. Cách chủ động nhất để làm điều này là luôn cố gắng nuôi dưỡng một môi trường nhân ái và đồng cảm, để trong trường hợp trẻ bị bắt nạt hoặc gặp chướng ngại vật, chúng vẫn có thể "nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm".

Tiến sĩ Rome khuyến khích tất cả người lớn hiểu các dấu hiệu cảnh báo về việc tự tử ở trẻ vị thành niên và chia sẻ các mẹo về cách nuôi dạy một trẻ vị thành niên có ý định tự tử. Tiến sĩ Rome nhấn mạnh: "Điều tồi tệ nhất bạn làm là nhắm mắt làm ngơ hoặc nhún vai trước những hành vi đáng lo ngại của con bạn".

"Cờ đỏ" tự sát là gì?

Tự tử ở thanh thiếu niên: Những điều cha mẹ nên biết về các dấu hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình, bạn bè và nhà trường nên có thể nhận ra và báo cáo những dấu hiệu đỏ khiến chúng ta lo lắng về việc tự tử ở một người trẻ tuổi. Ghi lại bất kỳ hành vi nào sau đây:

  • Nói nhiều, hoặc viết về chuyện tự tử.
  • Rút lui về mặt xã hội.
  • Có tâm trạng thất thường.
  • Tự điều trị bằng rượu hoặc cần sa hàng ngày.
  • Sử dụng ngôn ngữ định mệnh và nói những điều như, "Tôi sẽ không còn là vấn đề với bạn nữa."
  • Thực hiện các hành động mạo hiểm, tự hủy hoại bản thân.
  • Cho đi tất cả đồ đạc mà không có một lời giải thích hợp lý.
Tự tử ở thanh thiếu niên: Những điều cha mẹ nên biết về các dấu hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi ai đó bị trầm cảm, họ có vẻ thực sự buồn. Nhưng đôi khi, chúng ta có thể chỉ nhìn thấy "phần nổi của tảng băng chìm".

Phần nổi của tảng băng chìm cũng có thể là các triệu chứng khác của bệnh trầm cảm, bao gồm khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều, cảm thấy tê liệt hoặc tự làm tổn thương bản thân như làm đau cơ thể. Tảng băng trôi bên dưới có thể chính là vùng trũng mà ba mẹ và người thân cần để ý kỹ vào con hơn .

Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn tình trạng tự tử của thanh thiếu niên?

Điều đầu tiên trước tiên là: "Chúng ta cần xóa bỏ kỳ thị về sức khỏe cảm xúc và hạnh phúc để những người trẻ cảm thấy thoải mái khi tìm đến người lớn đáng tin cậy để được giúp đỡ trước khi khủng hoảng xảy ra", Tiến sĩ Rome nói.

Điều này bắt đầu tại nhà bằng cách đảm bảo rằng mỗi thành viên trong gia đình biết rằng con có thể nhận được sự giúp đỡ, nếu con cần cho sức khỏe tâm thần của mình.

Tự tử ở thanh thiếu niên: Những điều cha mẹ nên biết về các dấu hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

"Chúng tôi cũng không bao giờ muốn lãng mạn hóa việc tự tử. Thay vào đó, chúng tôi muốn tập trung vào cách chăm sóc cuộc sống, vào cách làm cho cuộc sống của mỗi trẻ em và thanh thiếu niên trở nên có ý nghĩa. Chúng tôi làm điều này bằng cách làm cho trẻ em cảm thấy được yêu thương và có giá trị, bằng cách mong đợi chúng là bản thân tốt nhất của chúng và đặt ra các giới hạn yêu thương, ở nhà và trường học", tiến sĩ Rome chia sẻ.

Một trong những cách tốt nhất mà cha mẹ có thể xây dựng khả năng phục hồi là trở thành người hướng dẫn cho con cái của họ thay vì cha mẹ chỉ biết lo lắng.

Tự tử ở thanh thiếu niên: Những điều cha mẹ nên biết về các dấu hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hãy là chiếc la bàn đạo đức của con bạn, là ngọn hải đăng của chúng. Hướng dẫn con về các vấn đề liên quan đến an toàn hoặc đạo đức của con. Hãy cho con cảm giác về phương hướng, nhưng hãy để con chèo lái con thuyền.

Theo Clevelandclinic

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