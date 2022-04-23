Làm thế nào để tập trung vào sức khỏe của con bạn chứ không phải cân nặng

Bác sĩ nhi Sarah Klein, cho biết: "Khi nói đến thanh thiếu niên và trẻ em, tốt nhất là cha mẹ nên tránh nói về cân nặng và thay vào đó tập trung vào việc nêu gương tốt thông qua việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục".

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã ban hành hướng dẫn dựa trên bằng chứng cho các bậc cha mẹ và bác sĩ về cách giúp thanh thiếu niên tránh béo phì và rối loạn ăn uống. Điều này rất quan trọng.

Tiến sĩ Klein nói: "Tôi khuyên các bậc cha mẹ nên tập trung vào việc mô hình hóa các hành vi lành mạnh hơn là tập trung vào cân nặng. Cha mẹ cần phải làm gương tốt nhất và không được đạo đức giả khi nói đến thói quen ăn uống và tập thể dục của con cái".

Là cha mẹ, bạn cần hết sức thận trọng về cách bạn phản ứng với những lựa chọn lối sống có khả năng không lành mạnh của con bạn. Trên thực tế, báo cáo của AAP cho biết một số hành vi nuôi dạy con cái nhất định có thể liên quan trực tiếp đến chứng béo phì và rối loạn ăn uống ở thanh thiếu niên, bao gồm:

"Không phải là một ý kiến ​​hay cho các bậc cha mẹ áp dụng các chế độ ăn kiêng lỗi mốt và sau đó nói về chúng khi có sự hiện diện của con cái họ. Thông thường, thanh thiếu niên sẽ dựa vào các mục tiêu về cân nặng hoặc chế độ ăn uống mà cha mẹ chúng đang cố gắng đạt được và tự mình đạt được mục tiêu đó, mà không hiểu hết những hậu quả gây ra".

"Đừng tập trung vào cân nặng của con bạn vào bữa ăn. Đừng nói "Con không thể ăn cái đó vì con thừa cân rồi". Cả gia đình cần ăn những phần thực phẩm bổ dưỡng lành mạnh, kể cả những thành viên trong gia đình không bị thừa cân".

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Nghiên cứu của AAP cho biết thêm, nguy hiểm thực sự tồn tại khi thanh thiếu niên thử các chiến thuật giảm cân như nhịn ăn, sử dụng thuốc giảm cân hoặc trà giảm cân hay tập thể dục quá mức. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thanh thiếu niên ăn kiêng thực sự có nhiều khả năng bị thừa cân và phát triển chứng rối loạn ăn uống hơn các bạn cùng lứa tuổi. Ngoài ra, rối loạn ăn uống có thể bị bỏ qua hoặc bị che giấu vì quan niệm sai lầm rằng chỉ những người cực kỳ gầy mới mắc phải.

Cách tiếp cận đúng đắn để tập trung vào sức khỏe của con bạn

Tiến sĩ Klein nói rằng tốt nhất các bậc cha mẹ nên tập trung vào việc truyền đạt cho con cái của mình những biện pháp có thể được thực hiện để có sức khỏe tốt, thay vì đưa ra những hạn chế. Những thói quen lành mạnh bao gồm:

Bữa cơm gia đình: Bữa ăn gia đình có thể tạo cơ hội tuyệt vời để cha mẹ thể hiện hành vi ăn uống lành mạnh và cải thiện chất lượng chế độ ăn của con cái.

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Tập trung vào việc ăn uống lành mạnh: Tập trung vào việc khen ngợi con bạn vì đã cho trẻ ăn những thực phẩm lành mạnh hơn là bình luận về việc chúng nặng bao nhiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dưỡng một hình ảnh cơ thể khỏe mạnh: Việc củng cố hình ảnh cơ thể tích cực ở con bạn có liên quan đến việc giảm bớt các hành vi kiểm soát cân nặng tiêu cực.

Tiến sĩ Klein nói: "Cha mẹ có thể giúp con mình bằng cách xác định những việc lành mạnh cần làm. Hãy cố gắng giúp con bạn đạt được thành công bằng cách giữ các loại thực phẩm lành mạnh trong nhà và để đồ ăn nhẹ ra khỏi nhà mà bạn biết là sẽ gây rắc rối. Đừng quên khen con bạn vài lần trong ngày vì đã có những lựa chọn tốt và có những hành vi tốt".

Nếu vẫn không chắc chắn, điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm là nói chuyện với bác sĩ thay vì tự mình thử các biện pháp không lành mạnh trước tiên. Điều này cho phép sự an toàn và minh bạch cho sức khỏe con bạn.

Theo Cleverland clinic