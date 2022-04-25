Trẻ sơ sinh có thực sự cần bổ sung vitamin D không?

Cơ thể cũng cần vitamin D để phát triển trí não và sức khỏe hệ miễn dịch. Tiến sĩ Liermann cho biết: "Vitamin D cần thiết cho rất nhiều chức năng và thật khó để có đủ nếu không có chất bổ sung".

Vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe của xương và răng của bé. Tiến sĩ Liermann cho biết: "Thiếu hụt vitamin D nghiêm trọng có thể dẫn đến bệnh xương giòn gọi là còi xương.Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi và sử dụng nó để hình thành và củng cố xương. Nếu không có vitamin D, trẻ dễ bị gãy xương và gặp các vấn đề về tăng trưởng".

Tiến sĩ Liermann nói: "Trẻ sơ sinh nên được bổ sung vitamin D ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ sơ sinh bú sữa mẹ vì chúng nhận được rất ít vitamin D từ sữa mẹ".

Chúng ta thường nghe nói rằng sữa mẹ là thức ăn hoàn chỉnh, chứa mọi thứ mà bé cần. Nhưng các xét nghiệm đã chỉ ra rằng sữa mẹ đang thiếu vitamin D.

Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh có chứa vitamin D, nhưng nó không đủ cho trẻ nhỏ hơn. Tiến sĩ Liermann cho biết: "Trẻ bú sữa công thức cần bổ sung vitamin D cho đến khi chúng uống 907 gam sữa công thức mỗi ngày. Điều này thường xảy ra sau vài tháng đầu đời, nhưng khác nhau ở mỗi em bé. Trẻ sơ sinh, trong những tháng đầu đời, không tiêu thụ đủ sữa công thức để có đủ lượng vitamin D khuyến nghị hàng ngày".

Bạn có thể tăng lượng vitamin D trong sữa mẹ không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một bà mẹ đang cho con bú bổ sung vitamin D? Điều đó có làm thay đổi nồng độ trong sữa mẹ của cô ấy không?

Tiến sĩ Liermann cho biết: "Một nghiên cứu cho thấy các bà mẹ có thể bổ sung 6400 IU vitamin D (4200 mg) / ngày một cách an toàn và cung cấp đầy đủ sữa mẹ để đáp ứng nhu cầu của trẻ sơ sinh. Nhưng các bà mẹ nên thảo luận với bác sĩ để xác định xem đây có phải là lựa chọn phù hợp với mình hay không".

Trẻ sơ sinh cần bao nhiêu vitamin D?

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Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị lượng 400 IU (268 mg) mỗi ngày cho trẻ sơ sinh. Hầu hết các chất bổ sung vitamin D cho trẻ sơ sinh đều chứa lượng này trong một liều. Nhưng liều lượng có thể khác nhau, tùy thuộc vào thương hiệu thuốc mà bạn mua.

Dù bạn chọn loại thực phẩm bổ sung nào, hãy chắc chắn rằng nó dành cho trẻ sơ sinh. Thực hiện theo các hướng dẫn dùng thuốc một cách cẩn thận. Nếu bạn không biết nên dùng loại nào, hãy hỏi bác sĩ.

Trẻ sơ sinh có thể hấp thụ vitamin D từ ánh sáng mặt trời không?

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Cơ thể chúng ta tạo ra vitamin D khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, bạn có thể chỉ dành thời gian bên ngoài với con của bạn và bỏ qua việc bổ sung vitamin D không?

Tiến sĩ Liermann cho biết: "Các tia UV từ ánh nắng mặt trời có thể gây hại cho da ở mọi lứa tuổi. Tốt hơn là bạn nên uống chất bổ sung hơn là để da có nguy cơ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Khi em bé của bạn ra ngoài, hãy che cho bé bằng mũ, quần áo hoặc che bóng râm trên xe đẩy hoặc xe nôi của bé. Khi chúng được 6 tháng tuổi, bạn có thể sử dụng kem chống nắng nhưng vẫn nên để chúng tránh nắng càng nhiều càng tốt".

Bạn cho bé uống vitamin D như thế nào?

Vitamin D dạng giọt cho trẻ sơ sinh được cô đặc, vì vậy bạn chỉ cần một lượng nhỏ để có 400 IU (268 mg). Để cung cấp cho em bé của bạn, bạn có thể:

Đặt liều thuốc trực tiếp vào miệng con khi con đang thư giãn, chẳng hạn như trong khi tắm hoặc khi đang bế trẻ. Nhắm vào bên trong má của con để nhỏ, không phải phía sau cổ họng của con.

Trộn các giọt vitamin D với sữa công thức của trẻ hoặc sữa mẹ đã vắt trong bình.

Đặt giọt trực tiếp lên núm vú của bạn trước khi cho con bú. Điều này hoạt động tốt nhất nếu liều lượng chỉ là một giọt.

Luôn sử dụng ống nhỏ giọt đi kèm với thuốc nhỏ và đổ đầy theo quy định. Bạn có thể không cần phải đổ toàn bộ ống nhỏ giọt.

Dấu hiệu thiếu vitamin D ở trẻ sơ sinh

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Thiếu vitamin D không dễ phát hiện ở trẻ sơ sinh, một phần vì chúng không thể cho bạn biết cảm giác của chúng. Mệt mỏi và đau cơ, các triệu chứng của sự thiếu hụt vitamin D, là các triệu chứng phổ biến của một số bệnh lý khác. Ngoài ra, các dấu hiệu thiếu vitamin D có thể không xuất hiện cho đến vài tháng hoặc nhiều năm sau đó.

Nhưng bác sĩ có thể kiểm tra mức vitamin D của con bạn nếu con bạn có:

Bệnh tật hoặc nhiễm trùng thường xuyên.

Tăng trưởng kém.

Thường xuyên bị gãy xương.

Tiến sĩ Liermann nói: "Đừng đợi xem con bạn có các triệu chứng thiếu vitamin D hay không. Bổ sung Vitamin D thường xuyên để ngăn ngừa sự thiếu hụt. Và nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về sức khỏe của bé, hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của con nhé".