Trẻ biếng ăn, nói 'không' với rau xanh: Cha mẹ nên làm thế nào?

Nếu là cha mẹ, chắc hẳn bạn đã từng rất khó khăn với những đứa trẻ không chịu ăn rau. Một nghiên cứu cho thấy những em bé lần đầu tiên nhìn thấy người lớn ăn rau ngon miệng có thể ăn nhiều rau hơn. Điều quan trọng là biểu hiện của người ăn nó.

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Nếu là cha mẹ, chắc hẳn bạn đã từng rất khó khăn với những đứa trẻ không chịu ăn rau. Một nghiên cứu cho thấy những em bé lần đầu tiên nhìn thấy người lớn ăn rau ngon miệng có thể ăn nhiều rau hơn. Điều quan trọng là biểu hiện của người ăn nó.

Katie Edwards, một nhà tâm lý học tại Đại học Aston ở Anh đã thực hiện một nghiên cứu trên 111 trẻ em ở Anh từ 4 đến 6 tuổi. Đó là một thí nghiệm trong đó trẻ em được chia thành ba nhóm và mỗi nhóm được cho xem một hình ảnh khác nhau. Ở một video xuất hiện một người đàn ông ăn bông cải xanh với một khuôn mặt vui vẻ và ngược lại ở video kia anh ta ăn với một khuôn mặt khó chịu và một video khác không liên quan đến thực phẩm được sử dụng như một nhóm đối chứng.

Sau khi chiếu video, các nhà nghiên cứu đã đánh giá ý định ăn bông cải xanh của trẻ theo thang điểm 7, từ việc trẻ từ chối bông cải xanh đến ăn và chấp nhận nó và đo lượng ăn vào của trẻ.

Kết quả, người ta thấy rằng những đứa trẻ xem video người lớn ăn bông cải xanh với biểu hiện tươi cười đã tiêu thụ 11g, nhiều gấp đôi so với 5g của nhóm đối chứng.

Vì hầu hết trẻ em trong nghiên cứu không quen ăn bông cải xanh, các nhà nghiên cứu giải thích rằng lý do chúng ăn nhiều hơn sau khi xem video thưởng thức bông cải xanh là vì chúng nghĩ rằng bông cải xanh sẽ rất ngon. Tuy nhiên, chỉ vì thấy họ ăn ngon miệng nên ngay từ đầu các bé đã không có biểu hiện muốn ăn súp lơ xanh.

Các nhà nghiên cứu cho biết "Nó giải thích tác dụng to lớn của việc biểu hiện trên khuôn mặt tích cực trong khi ăn của người đối diện với trẻ".

Ông cho biết những phát hiện này có thể giúp trẻ phát triển sở thích đối với các loại thực phẩm thường không được trẻ em ưa thích chẳng hạn như bông cải xanh và dẫn đến việc khiến trẻ ăn uống lành mạnh hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào trẻ nhỏ chưa bao giờ ăn bông cải xanh. Vì vậy cần phải nghiên cứu thêm để xác định xem liệu những tác động này có tồn tại theo thời gian hay không.

Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Appetite.

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