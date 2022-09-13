Tai trẻ có những đặc điểm này chắc chắn 99% lớn lên trở thành người giàu sang, thành đạt, phú quý hơn người, bố mẹ yên tâm chờ con báo hiếu

Trẻ có dái tai dày là biểu hiện cho sự giàu có. Nếu trẻ sở hữu dái tai này sẽ mang lại nhiều vận may cho cả nhà.

Tai cũng là bộ phận duy nhất trên khuôn mặt vẫn tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời và đây là lý do tại sao một số người già có đôi tai rất to. Bé sinh ra có đôi tai dày, cứng và vểnh cao là người có số mệnh giàu sang phú quý, đường quan lộc sáng, công danh sự nghiệp thành đạt. Những bé như thế này còn có sức khỏe tốt, sống trường thọ. Tai cao hơn lông mày là quý, mày cao một tấc đại quý, mày cao ba tấc là tướng vương hầu". Bé trai có vành tai cao hơn lông mày nhất định sẽ đại phú đại quý .

Chúng ta thường gặp những người có dái tai to và các đường nét cũng như cấu trúc tổng thể khuôn mặt rất đặc biệt. Người ta cho rằng những trẻ cũng có dái tai to và gương mặt đặc biệt như vậy sẽ có IQ cao hơn bình thường.Theo khoa học giải thích, những đứa trẻ có dái tai lớn thì đường viền toàn bộ tai cũng lớn. Theo quan điểm khoa học tai phát triển lớn thì trẻ sẽ nhạy cảm với âm thanh và từ đó thông minh hơn. Ảnh minh họa Tai mềm mại, không thô cứng. Tướng tai dày là tướng trẻ em có tương lai tốt vì đôi tai đại diện cho phúc đức của một người. Trẻ có đôi tai mềm thường ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tư duy độc đáo và hoạt ngôn. Đây là tướng trẻ có tài vì sống phúc hậu được mọi người yêu mến, tôn trọng. Khả năng linh hoạt giúp trẻ dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh sống. Sau này, đứa trẻ này không chỉ có một cuộc đời an yên, thuận lợi mà còn mang lại may mắn cho gia đình. Là người rất tài năng, cơ hội thành danh rất cao nhưng vẫn rất biết kính trên, nhường dưới

Phúc lộc trong cuộc sống của mỗi người thường được thể hiện trên phần dái tai của người đó. Những người không có dái tai thường không được hưởng phúc lộc, phải dựa hoàn toàn vào sức lực cũng như sự phấn đấu của mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngược lại, những người có dái tai dày được hưởng nhiều phúc lộc, tính tình rất trung hậu, luôn muốn hoàn thiện bản thân. Họ cũng được nhiều người giúp đỡ trong cuộc sống và sự nghiệp. Ảnh minh họa - Dái tai là phần thịt dưới cùng của tai. Dái tai có thể bè hoặc cong. Với dái tai bè ra thì là người tự do và rộng lượng. Dái tai cong thì là người trái ngược với hai phẩm chất trên. - Dái tai dài chỉ độ sống lâu và khỏe mạnh. Đó cũng là biểu hiện của người có tâm hồn nhạy cảm và óc phán xét. Những người có dái tai dày có nhiều bạn bè và đây cũng là chỉ số của sự chăm chỉ và giàu có. Phụ nữ mà có dái tai này sẽ mang lại nhiều vận may cho chồng. - Đức Phật có dái tai rất to và đây là biểu hiện của lòng nhân hậu, tâm linh và địa vị cao. Nếu bạn có dái tai đã dày lại lớn, sẽ cực kỳ may mắn. Bạn luôn biết tận hưởng cuộc sống và đường đời với bạn lúc nào cũng trơn tru. Khi bạn gặp rắc rối sẽ luôn có quý nhân phù trợ. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Nhìn ấn đường trên khuôn mặt bé để đoán tương lai Theo nhân tướng học, cổ nhân cho rằng dựa ấn đường có thể nhận định được một phần nhân cách cũng như vận mệnh của người đó.

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