Nhìn ấn đường trên khuôn mặt bé để đoán tương lai

Ấn đường, chắc hẳn cũng nhiều người không biết. Ấn đường đó chính là khoảng cách giữa hai đầu lông mày, cũng là điểm quan trọng trên khuôn mặt của con người. Nó có thể tiết lộ tính cách bí mật của ai đó.

Trong nhân tướng học, có rất nhiều đặc điểm nói lên tính cách cũng như cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên, một trong những đặc điểm quan trọng nhất chính là ấn đường. Sở dĩ mọi người cho rằng đây là nơi quan trọng vì cuộc sống thành công hay thất bại, giàu sang hay phú quý thì bạn chỉ cần nhìn vào ấn đường của bé thì sẽ thấy được. Cùng xem 3 loại ấn đường dưới đây nhé!

Là ấn đường có khoảng cách giữa 2 lông mày cỡ 2 ngón tay chụm lại. Đây là mẫu người có tính cách nhân hậu, lương thiện, có số quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Họ là người có tấm lòng bao dung, độ lượng, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ của người khác. Nhờ có tính cách chân thành, trung thực và nhiệt tình giúp đỡ người khác nên họ thường được mọi người yêu quý, sự nghiệp phát triển.

2. Ấn đường hẹp

Ngược lại với ấn đường rộng, ấn đường hẹp là khi mà khoảng cách giữa hai đầu lông mày ngắn, hay nói cách khác thì hai lông mày gần sát vào nhau. Những người có ấn đường thế này là người có bụng dạ hẹp hòi, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân, không quan tâm đến cảm xúc hay nghĩ cho người khác.

Vì có tính cách như thế nên họ luôn phức tạp hóa mọi vấn đề, thậm chí nhiều chuyện bé xé ra to, không những không giải quyết được việc mà còn làm rối tung mọi thứ. Song song đó, họ cũng không nhận được bất cứ sự quý mến gì những người xung quanh. Việc này sẽ kéo theo quan hệ xã hội không ổn định, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, cản trở, dễ thất bại hơn là thành công.

Ảnh minh họa

3. Ấn đường có nếp nhăn khi chau mày

Những người thuộc dạng này thường là những người bảo thủ, luôn làm việc theo ý mình. Họ luôn bất chấp, không quan tâm đến lời nói hay lời khuyên của những người xung quanh. Những người thế này nếu muốn thành công trong sự nghiệp cũng như ổn định trong cuộc sống thì phải đi xa quê hương. Với tính cách bảo thủ thì trong chuyện vợ chồng sẽ có nhiều khúc mắc khó giải quyết được.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.