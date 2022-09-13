Sinh con năm 2023 tháng nào là tốt nhất cho bố mẹ và bé?

Nuôi dạy con 13/09/2022 04:45

Bé Quý Mão nên sinh tháng nào tốt nhất trong năm 2023. Các mẹ muốn có kế hoạch sinh thì không nên bỏ qua nội dung bài này nhé.

Năm 2023 trong phong thủy là một năm đẹp để nhiều gia đình chọn sinh bé. Bởi theo tử vi những bé có thiên can Đinh, Nhâm, Quý đều có tài hơn những mệnh chủ khác. Nhưng dù cùng sinh một năm, vẫn có bé may mắn, thông minh hơn. Đó là do được thuận mùa sinh, hợp tuổi cha mẹ.

Đôi nét về tử vi bé Quý Mão

Trong ngũ hành, mỗi năm sinh đều ẩn chứa bí ẩn tâm linh. Và bộ môn tướng số, phong thủy cũng là một khía cạnh huyền bí mà nhiều nhà khoa học chưa giải thích được. Để đoán được vận mệnh của bé Quý Mão 2023, chuyên gia đã phải dựa vào nội dung từ nhiều cuốn sách tử vi. Dưới đây là những nét tóm lược cơ bản về mệnh, tuổi Quý Mão.

Bé sinh năm Quý Mão 2023 cầm tinh con Mèo. Do đó, tính cách bé trai, bé gái Quý Mão đều ôn hòa, dễ hòa đồng và kết bạn với tất cả mọi người. Luận tự vi chung của tuổi Quý Mão đa phần an nhàn, cuộc sống khá giả về sau.

Sinh con năm 2023 tháng nào là tốt nhất cho bố mẹ và bé? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bé Quý Mão sinh năm 2023 có Thiên Can Quý, mệnh Kim Bạch Kim, nghĩa là vàng pha bạc. Niên mệnh bé Quý Mão là Mộc, thuộc cung Tốn ( Gió), con nhà Bạch Đế. Bé Quý Mão xương con Mèo, tướng tinh con hươu. Người độ mạng : Ông Tử Vi.

Mệnh tương sinh với bé Quý Mão thuộc Hành Thổ, mệnh tương khắc là Hành Hỏa.

Tháng nào bố mẹ nên sinh con để hợp cả bố mẹ và tốt cho con?

Người sinh vào năm Quý Mão 2023 có mệnh Kim Bạch Kim (mệnh Kim) nên nếu bố mẹ nào có kế hoạch sinh con trong năm này thì nên sinh con vào tháng Tứ Quý và mùa thu (bởi theo ngũ hành thì Thổ sinh Kim). Mùa nên tránh sinh con trong năm 2023 là mùa hạ (thuộc hành Hỏa, mà Hỏa khắc Kim), mùa đông (thuộc hành Thủy, mà Kim sinh Thủy, Kim bị thiệt) bởi vì người ta quan niệm trẻ sinh trong những tháng này bị lỗi mùa sinh.

Sinh con năm 2023 tháng nào là tốt nhất cho bố mẹ và bé? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Kim khắc Mộc và Hỏa khắc Kim. Em bé mang mệnh Kim thì bố mẹ nên sinh con vào tháng Thổ (tháng Tứ Quý 3, 6, 9, 12) là tốt nhất bởi Thổ sinh Kim, rất tốt cho con. Tốt thứ hai là sinh con vào tháng hành Kim (tháng 7, tháng 8). Ngoài ra, bố mẹ nên tránh sinh con vào tháng Hỏa và Thủy bởi Hỏa khắc Kim (Kim bị khắc chế) và Kim sinh Thủy (Kim bị thiệt).

Ngoài ra, tháng 6 là tháng Mùi mang mệnh Thổ, Kim Thổ tương sinh, Mão Mùi Tam Hợp. Vì thế, cha mẹ sinh con năm Quý Mão 2023 vào tháng 6 âm lịch là tốt nhất.

Tổng kết lại, bố mẹ sinh con năm 2023 vào tháng Tứ Quý (tháng 3, 6, 9, 12) và mùa Thu (tháng 7, 8) thì được mùa sinh, (tháng tốt nhất để sinh con là tháng 6 bởi Mão Mùi Tam Hợp) nên bố mẹ hãy lưu ý khi chuẩn bị mang thai để bước đầu mang lại cho con tương lai tốt đẹp nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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