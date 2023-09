Sinh con năm 2023 tháng nào là tốt nhất cho bố mẹ và bé?

Năm 2023 trong phong thủy là một năm đẹp để nhiều gia đình chọn sinh bé. Bởi theo tử vi những bé có thiên can Đinh, Nhâm, Quý đều có tài hơn những mệnh chủ khác. Nhưng dù cùng sinh một năm, vẫn có bé may mắn, thông minh hơn. Đó là do được thuận mùa sinh, hợp tuổi cha mẹ.

Đôi nét về tử vi bé Quý Mão