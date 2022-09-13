4 nét quý tướng của trẻ, trời sinh phú quý, dự báo tương lai sáng ngời, cuộc đời giàu sang

Nuôi dạy con 13/09/2022 05:00

Hãy xem con bạn có nét tướng phú quý nào ngay dưới đây không nhé!

1. Vành tai mềm mại, cao hơn hoặc ngang lông mày

Đây là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của tướng trẻ em thông minh, khỏe mạnh và hiếu thảo.

Trẻ có vành tai cao hơn hoặc ngang lông mày có sức khỏe tốt, ít làm cha mẹ buồn phiền. Bé cũng có có đầu óc nhanh nhẹn, học đâu nhớ đó, tư duy độc đáo và hoạt ngôn. Vì vậy, thích hợp làm những nghề như giáo viên, luật sư, nhà báo, nghệ sĩ…

Nếu bé có đôi tai cứng, nhiều gân sẽ rất ngang ngược, khó dạy bảo. Ngược lại, bé có đôi tai mềm sẽ rất ngoan, biết vâng lời cha mẹ, yêu thương gia đình và sống lương thiện. Vì thế, trẻ sẽ có vận giàu sang, phú quý, cuộc đời bình an, giúp bố mẹ ăn nên làm ra, cuộc sống khá giả.

4 nét quý tướng của trẻ, trời sinh phú quý, dự báo tương lai sáng ngời, cuộc đời giàu sang - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

2. Vầng trán cao

heo nhân tướng học, trẻ sở hữu vầng trán cao là một dấu hiệu vàng, báo hiệu về một tương lai vô cùng thịnh vượng, giàu có. Trời sinh, những đứa trẻ này vô cùng thông minh, trí nhớ tốt, dễ dàng tiếp thu, tư duy nhạy bén. So với bạn bè đồng trang lứa, trong học tập trẻ thường vượt trội hơn một bậc. Nếu chuyên tâm theo đuổi các lĩnh vực kinh doanh, ngoại thương, y tế... trẻ sẽ đạt được thành công vô cùng rực rỡ.

3. Đuôi mắt dài

Người có đuôi mắt dài hay người ta hay nói đùa là: Mắt có đuôi. Theo quan niệm dân gian thì những trẻ có đuôi mắt dài thường có tiềm năng đặc biệt về ngôn ngữ. Nhờ thế mà bé khi lớn lên sẽ rất giỏi giao tiếp, khéo léo trong ứng nhân xử thế, thu phục lòng người, trở thành người có sức ảnh hưởng.

4 nét quý tướng của trẻ, trời sinh phú quý, dự báo tương lai sáng ngời, cuộc đời giàu sang - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Thực tế đã chứng minh, một số bậc thầy về văn chương sở hữu đôi mắt có đuôi nên nhiều người cho rằng những đứa trẻ có đuôi mắt như thế này rất có năng khiếu về văn chương.

4. Khuôn mặt đầy đặn

Khuôn mặt đầy đặn thường chúng tỏ trí lực phát triển tốt, sức khỏe và trí tuệ xuất chúng phi thường. Tương lai xán lạn, sự nghiệp thăng tiến là mơ ước của nhiều người. Đây là tướng mặt chuẩn đẹp sáng ngời cực kỳ tốt cho các bé gái.

Khi lớn lên, con là người rất hiểu biết, những gì con thể hiện rất đáng tin và đặc biệt lời nói có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và con chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt trong sự nghiệp của mình.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

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