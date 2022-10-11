SuBeo - con trai Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà giờ đã cao hơn bố, được bố khen sống tình cảm, tương lai nhất định cưng chiều bạn gái

Nuôi dạy con 11/10/2022 16:00

Dù bố và mẹ không còn đi chung đường, thậm chí đã tìm được hạnh phúc mới nhưng Subeo vẫn được yêu thương, chăm sóc vô cùng chu đáo. Cậu nhóc Subeo được Cường Đôla chỉ ra đặc điểm con trai sẽ trở thành mẫu hình bạn trai lý tưởng.

Mới đây Cường đôla đã chia sẻ trên trang cá nhân mình đoạn clip khung cảnh gia đình ấm áp, cùng quý tử vào bếp nấu món Pháp. Đại gia phố núi thích thú chia sẻt: "Cuối tuần vào bếp với anh hai. Cậu cả nhà này rất thích nấu ăn nên chắc sau này chiều bạn gái lắm đây". 

SuBeo - con trai Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà giờ đã cao hơn bố, được bố khen sống tình cảm, tương lai nhất định cưng chiều bạn gái - Ảnh 1
Cường đôla đã chia sẻ trên trang cá nhân mình đoạn clip khung cảnh gia đình ấm áp, cùng quý tử vào bếp nấu món Pháp

Đoạn clip cho thấy Cường đôla và con trai Subeo đang cùng nhau nấu nướng, anh chỉ con trai nấu món pháp với thịt bò siêu to khổng lồ và cách bày trí đẹp mắt, sang trọng đúng chuẩn những quý ông. Có cha là doanh nhân thành đạt, Subeo không chỉ điềm đạm mà còn tài giỏi, nấu ăn ngon, thế nên chắc hẳn bạn gái tương lai của anh chàng sẽ số hưởng lắm đây. 

SuBeo - con trai Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà giờ đã cao hơn bố, được bố khen sống tình cảm, tương lai nhất định cưng chiều bạn gái - Ảnh 2
Cường đôla đích thân thị phạm con trai nấu ăn

Trong đoạn clip, có thể thấy Subeo sở hữu chiều cao được thừa hưởng từ mẹ là Hồ Ngọc Hà thế nên khi đứng cạnh cha là Cường đôla trông cậu bé cao lớn hơn hẳn, ra dáng thanh niên bảnh bao. 

SuBeo - con trai Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà giờ đã cao hơn bố, được bố khen sống tình cảm, tương lai nhất định cưng chiều bạn gái - Ảnh 3
Subeo sở hữu chiều cao được thừa hưởng từ Hồ Ngọc Hà thế nên khi đứng cạnh Cường đôla trông cậu bé cao lớn hơn hẳn

Bên dưới bình luận của khán giả, có không ít người hài hước ứng cử con gái mình làm dâu nhà Cường Đôla. Bởi lẽ Subeo không chỉ điển trai mà còn giỏi giang, biết làm bếp và làm việc nhà từ bé.

SuBeo - con trai Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà giờ đã cao hơn bố, được bố khen sống tình cảm, tương lai nhất định cưng chiều bạn gái - Ảnh 4
Hình ảnh Subeo thường xuyên vào bếp nấu ăn được Hồ Ngọc Hà chia sẻ

Subeo là con trai đầu lòng của Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu bé ở cùng bố và thường xuyên gặp mẹ. Sinh ra đã "ngậm thìa vàng" nhưng Subeo lại tự rèn luyện và biết làm những công việc theo sức của mình từ sớm. Ngoài việc vào bếp, cậu bé còn biết làm việc nhà, tự giác học bài,... Hơn nữa, con trai Cường Đô La cũng nhiều lần khiến cộng đồng mạng nể phục vì khả năng nói tiếng Anh như gió, khiến bố mẹ vô cùng tự hào.

SuBeo - con trai Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà giờ đã cao hơn bố, được bố khen sống tình cảm, tương lai nhất định cưng chiều bạn gái - Ảnh 5
Khi cha và mẹ đều có thêm em, cậu bé không những không tỏ ra lạc lõng mà ngược lại, cậu bé được vui chơi nhiều hơn với các em, gần gũi cha mẹ hơn

Quý tử của Cường Đô La và Hà Hồ cũng được giáo dục tính tự lập từ nhỏ. Những việc cá nhân, những việc vặt trong nhà như dọn dẹp, tưới cây, nấu ăn đơn giản, rửa xe hơi,... đều được Subeo xử lý một cách dễ dàng. Đó là nhờ cách dạy dỗ khéo léo của cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà.

SuBeo - con trai Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà giờ đã cao hơn bố, được bố khen sống tình cảm, tương lai nhất định cưng chiều bạn gái - Ảnh 6
Những việc cá nhân, những việc vặt trong nhà như dọn dẹp, tưới cây, nấu ăn đơn giản, rửa xe hơi,... đều được Subeo xử lý một cách dễ dàng

Cả hai còn biết cách kết nối bạn đời của mình với bé Subeo, trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất khi có thêm nhiều sự yêu thương, sự quan tâm. Khi cha và mẹ đều có thêm em, cậu bé không những không tỏ ra lạc lõng mà ngược lại, cậu bé được vui chơi nhiều hơn với các em, gần gũi cha mẹ hơn.

SuBeo - con trai Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà giờ đã cao hơn bố, được bố khen sống tình cảm, tương lai nhất định cưng chiều bạn gái - Ảnh 7
Cường đôla rất yêu thương và luôn quan tâm các con

Đàm Thu Trang - vợ hiện tại của Cường Đôla cũng từng khen ngợi cách Cường Đôla làm bố. Cô chia sẻ bị thu hút bởi cách anh chăm sóc, vui chơi với các con, chăm sóc các con dù bận bịu cỡ nào.

SuBeo - con trai Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà giờ đã cao hơn bố, được bố khen sống tình cảm, tương lai nhất định cưng chiều bạn gái - Ảnh 8
Subeo và Gia đình riêng của bố

 

 

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