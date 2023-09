Sữa mẹ như thế nào là tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Sữa mẹ như thế nào là tốt ? Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng thiết yếu để đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển khỏe mạnh nơi trẻ. Tùy thuộc vào thức ăn hàng ngày của sản phụ mà sữa mẹ cũng từ đó mà có màu sắc khác nhau. Thậm chí, đôi khi sữa mẹ có màu hồng nhạt, nâu hay màu rỉ sét do máu lẫn vào. Bên cạnh đó, theo thời gian màu sắc của sữa mẹ cũng sẽ dần thay đổi. Nguồn dinh dưỡng này có thể thay đổi trong vòng một ngày hoặc trong cùng một lần bé bú. Chính vì điều này đã làm nhiều bà mẹ thấy băn khoăn, không biết liệu rằng sữa mẹ như thế nào là tốt?

Thay đổi trong từng lần cho trẻ bú

Vào lúc bắt đầu một lần mẹ cho con bú, khởi đầu sẽ là nước sữa để làm dịu đi cơn khát trong bé. Trong cữ bú, lượng chất béo, năng lượng sẽ tăng dần và đạt đến mức cao nhất vào cuối của cữ bú để có thể thỏa mãn cơn đói của trẻ.

Thay đổi theo tình trạng thời tiết

Thật tuyệt vời đó là sữa mẹ cũng thay đổi nhằm thích nghi với môi trường và khí hậu xung quanh. Khi thời tiết nóng, nước sữa được tiết ra tương đối nhiều hơn so với bình thường để trẻ được cung cấp đủ nước.

Sữa mẹ cũng thay đổi nhằm thích nghi với môi trường - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi theo giới tính của đứa trẻ

Bạn có biết nếu con của bạn là bé trai thì sữa mẹ sẽ có chứa năng lượng nhiều hơn 25% so với bé gái? Thực tế, sữa mẹ có thể điều chỉnh, thay đổi dựa vào giới tính của trẻ.

Những giai đoạn của sữa mẹ

Trong những tuần đầu sau sinh, sữa mẹ sẽ có sự thay đổi nhanh chóng về thành phần, số lượng và cả màu sắc. Dưới đây là một vài thay đổi bình thường liên quan đến màu sắc sữa mẹ theo giai đoạn.

Sữa non

Loại sữa này xuất hiện trong giai đoạn cuối thai kỳ và trong vài ngày đầu tiên sau khi sinh em bé. Sữa non thường sẽ có gam màu vàng nhạt hay cam do trong sữa lúc này có chứa nhiều thành phần beta-carotene. Theo chuyên gia về dinh dượng, sữa non thường ít nhưng lại rất bổ dưỡng, có chứa rất nhiều kháng thể, lợi khuẩn cũng như nhiều tế bào miễn nhiễm nhưng lại ít mỡ.

Sữa non thường sẽ có gam màu vàng nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chuyển tiếp

Sau vài ngày cơ thể tiết sữa non, lượng sữa mẹ sẽ tiết ra nhiều hơn và bắt đầu tạo ra dòng sữa chuyển tiếp. Ở giai đoạn này, sữa mẹ sẽ chuyển từ màu vàng sang trắng.

Sữa trưởng thành

Thông thường, khoảng sau hai tuần sinh, sữa mẹ tiếp tục chuyển sang sữa trưởng thành. Lúc này màu sắc sữa mẹ sẽ có sự thay đổi:

Sữa đầu: lượng sữa đầu tiên chảy trong mỗi lần cho con bú. Loại sữa này thường lỏng, ít chất béo hơn và có màu xanh nhạt, xanh non hay ngả sang trắng trong.

Sữa cuối: Khi tiếp tục cho trẻ bú, lượng chất béo có trong sữa sẽ tăng dần lên khiến cho màu sắc của sữa mẹ cũng từ đó mà đậm dần lên, chuyển sang màu trắng, vàng đục hoặc sữa mẹ có màu vàng đậm một chút.

Màu sắc sữa mẹ sẽ có sự thay đổi tùy vào môi trường, ăn uống, thời tiết - Ảnh minh họa: Internet

Màu sữa mẹ như thế nào là tốt

Sữa mẹ loãng có màu gì? hay sữa mẹ như thế nào là tốt? tuy nhiên, trên thực tế một vài loại thực phẩm, thảo dược hay thực phẩm chức năng, các loại thuốc có thể sẽ làm thay đổi màu sắc sữa mẹ. Ngoài ra, chúng có thể làm ảnh hưởng đến màu sắc của nước tiểu cả mẹ và bé. Mặc dù khi thấy sữa mẹ có các màu này, bạn có thể sốc nhưng đừng quá lo lắng bởi điều này là bình thường và không nguy hiểm. Dưới đây là một vài màu sắc khác của sữa mẹ:

Sữa có màu xanh lá cây: Khi cho trẻ bú, bạn có thể sẽ thấy sữa mẹ có màu xanh lá sau khi ăn những loại thực phẩm màu xanh đậm như: rau xanh (rau chân vịt, rong biển) hoặc một vài loại thảo mộc có màu xanh khác.

Sữa có màu hồng, cam và đỏ: Đôi khi bạn cũng có thể thấy sữa mẹ mang màu hồng, cam hoặc đỏ sau khi ăn những loại thực phẩm như củ dền, cà rốt, gấc, soda cam hay các loại thức uống trái cây có màu đỏ, cam…

Sữa có màu nâu, màu rỉ sét: Nếu như máu chảy vào trong ống dẫn sữa, sữa mẹ có thể sẽ có màu nâu, cam sẫm, màu rỉ sét. Màu sắc này có thể xuất hiện khi mẹ bị nứt núm vú. Nếu thấy sữa có màu này, đừng lo lắng mà bỏ sữa mẹ hoặc không cho bé bú bởi chút máu trong sữa sẽ không gây nguy hại gì cho trẻ. Đa phần, những tình trạng này sẽ biến mất trong vài ngày. Nếu như thấy màu sắc này kéo dài một tuần, mẹ nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra tình trạng.

Sữa có màu đen: Màu sắc này có liên quan đến việc mẹ sử dụng kháng sinh Minocin (minocycline). Việc dùng kháng sinh minocin trong khoảng thời gian cho con bú thường không được bác sĩ khuyến khích. Do vậy, trong giai đoạn này, mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào.

Quá trình ăn uống có thể sẽ làm thay đổi màu sắc sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Làm sao để cải thiện chất lượng của sữa mẹ

Để cải thiện được chất lượng của sữa mẹ, bạn có thể áp dụng bằng một số bí quyết sau:

Xây dựng một chế độ ăn uống cân bằng, dinh dưỡng, sử dụng đa dạng thực phẩm. Sau khi sinh, nên ưu tiên dùng các loại thực phẩm giàu hàm lượng sắt, canxi, những thực phẩm giúp làm mát sữa như: nước cà rốt, gạo lứt…

Nên tránh ăn các món ăn cay nóng, gia vị nặng mùi.

Nên ăn những loại thực phẩm giúp làm tăng tiết sữa để trẻ có nguồn dinh dưỡng dồi dào

Duy trì đời sống tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng, giúp sữa về ổn định.

Dành thời gian cho bé

Tăng cường cho trẻ bú mẹ và cho con bú đúng cách. Nếu đi làm và xa bé cả ngày, hãy tích trữ sữa bằng cách vắt sữa và bảo quản lạnh, cho bé bú đêm để con được hưởng nguồn dinh dưỡng này.

Xây dựng một chế độ ăn uống cân bằng để cải thiện chất lượng của sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, vấn đề sữa mẹ như thế nào là tốt, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ luôn là mối quan tâm lớn nhất của mẹ, nhất là nếu đây là lần đầu bạn cho con bú. Tuy nhiên, tùy từng cơ địa của mỗi bà mẹ mà sữa sẽ có màu sắc khác nhau, vì thế, nếu thấy sữa không có màu trắng đặc trưng thì đừng vì thế mà quá lo lắng bởi phần lớn là do các loại thực phẩm mà mẹ ăn trong ngày và chúng thường không gây nguy hiểm cho bé.