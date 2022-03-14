Sự tự do của con: Liệu cha mẹ đã nhìn nhận đúng?

Nuôi dạy con 14/03/2022 18:30

Cũng giống như người lớn, con của bạn, bất kể tuổi tác như nào cũng cần sự tự do của riêng chúng. Vậy cha mẹ nên cho con bao nhiêu tự do là đủ?

Khi những đứa trẻ lớn lên, cha mẹ cần cho chúng một chút tự do để sống cuộc sống của riêng chúng như chúng muốn. Đây là một bước thiết yếu của hành trình nuôi dạy con cái, giúp những đứa trẻ học hỏi và trưởng thành. Cho con bạn đủ tự do sẽ giúp chúng trở nên độc lập và phân biệt được điều đúng và điều sai. Đồng thời, bạn phải áp đặt một số hạn chế để bảo vệ con không đưa ra bất kỳ quyết định sai lầm nào hoặc đi sai đường. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi chính xác bạn nên cho con mình bao nhiêu tự do là đủ

Bạn nên cho con trẻ của mình bao nhiêu tự do?

Cho con bạn một khoảng thời gian tự do thích hợp giúp chuẩn bị cho con bạn bước vào tuổi vị thành niên. Mặc dù các bậc cha mẹ thường bối rối về mức độ tự do mà họ nên cho con cái của họ, nhưng câu trả lời là khác nhau giữa mỗi người. Con bạn bao nhiêu tuổi, con bạn đã trưởng thành như thế nào, mức độ hỗ trợ của gia đình, những kinh nghiệm trong quá khứ của chúng, cách chúng hành động có trách nhiệm trong một tình huống nhất định và những người khác. Nhiều khi trẻ rất giỏi trong việc xác định con người thật hoặc do những tổn thương trong quá khứ không thể xử lý tốt một số tình huống cụ thể, trong trường hợp đó, chúng cần sự hướng dẫn thường xuyên của cha mẹ.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những điều bạn cần ghi nhớ khi đưa ra quyết định

Không có quy tắc nào được đặt ra khi trao quyền tự do cho con bạn. Bạn sẽ phải cân nhắc một số điều trước khi quyết định các quy tắc cho những đứa con nhỏ của mình. Dưới đây là một số mẹo có thể giúp đưa ra quyết định đúng đắn.

Cân nhắc độ tuổi: Chỉ cho phép những thứ phù hợp với độ tuổi của con bạn. Nếu con bạn mới 16 tuổi, đừng cho phép chúng ở lại khuya hoặc lái xe ô tô mà không có bằng lái. Yêu cầu chúng đợi một vài năm nữa để tận dụng một số đặc quyền của mình

Đặt giới hạn rõ ràng: Khi trẻ xin phép điều gì đó, trước khi cho phép chúng, hãy đặt ra các quy tắc rõ ràng và hậu quả của việc vượt quá quy tắc. Nó sẽ giúp con hành động một cách có trách nhiệm. Khi con ra ngoài, hãy sắp xếp thời gian nào là nên quay về và giới hạn thời gian dành cho bạn bè. Ngoài ra, hãy đặt ra các quy tắc rõ ràng về thời gian học tập và các hoạt động khác.

Chịu trách nhiệm cho các hậu quả do vi phạm quy tắc: Khi con bạn vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc giới hạn nào, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các hành động thích hợp. Nếu bạn không hành động vào lúc này, chúng sẽ lặp đi lặp lại những sai lầm. Bạn có thể giao cho con các nhiệm vụ bổ sung hoặc hạn chế các hoạt động ngoài trời của họ nếu cần

Liên kết tự do của chúng với trách nhiệm: Để khiến con bạn có trách nhiệm hơn, hãy liên kết tự do của chúng với trách nhiệm. Giao cho con công việc làm công việc nhà, thanh toán các hóa đơn và mua hàng tạp hóa. Nó cũng sẽ giúp chúng đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm

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Lòng tự trọng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em. Những đứa trẻ có lòng tự trọng cao thường trở nên thành công hơn trong cuộc sống.

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