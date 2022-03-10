Làm thế nào để xây dựng cho con sự tự tin và lòng tự trọng? Chuyên gia chỉ ra những mẹo nhỏ cho ba mẹ 'cải tiến' con thơ siêu dễ dàng

Trẻ có lòng tự trọng cao có sự tự tin để thử các hoạt động mới và cảm thấy tự hào về thành tích của mình. Mặc dù không bao giờ dễ chịu khi thất bại, nhưng những đứa trẻ này có khả năng cảm xúc hóa để chống chọi với sự thiếu thành công, cũng như duy trì lòng can đảm để thử lại.

Là cha mẹ, lòng tự trọng của con bạn phần lớn sẽ là trách nhiệm của bạn. Bạn có thể làm rất nhiều điều để giúp con mình cảm thấy tự tin và có năng lực.

Trẻ em có thể nhạy cảm và có một nhóm bạn đồng lứa có thể khá khắc nghiệt, vì vậy với tư cách là cha mẹ, những gì bạn làm ở nhà rất quan trọng. Điều quan trọng là con bạn phải sở hữu lòng tự trọng lành mạnh, điều này cũng sẽ đóng vai trò như một bước đệm để tồn tại trước sự khó chịu của những đứa trẻ khác.

Những đứa trẻ có lòng tự trọng thấp thường hay chỉ trích bản thân và khó tích cực khi mắc lỗi. Điều này có thể dẫn đến việc trẻ không thể thử lại, hoặc từ chối cơ hội thành công tiếp theo.

Hãy cho con bạn cơ hội tốt nhất để phát triển và hạnh phúc. Sử dụng các chiến lược sau để giúp con bạn cảm thấy hài lòng về bản thân:

1. Yêu thương con bạn vô điều kiện

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Mọi đứa trẻ nên tin rằng bất kể chúng làm gì, thành công hay thất bại, cha mẹ chúng vẫn yêu chúng và sẽ tiếp tục ở bên vì chúng. Cân nhắc tác động của nó đối với lòng tự trọng của một đứa trẻ khi chúng tin rằng chúng chỉ được yêu thương khi chúng cư xử theo một cách nhất định hoặc đạt được một kết quả cụ thể là điều không nên.

2. Giúp con bạn đặt ra các mục tiêu có thể đạt được

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Rất ít điều có lợi cho lòng tự trọng hơn là kết quả của thành công. Vì vậy hãy làm việc với con bạn để thiết lập những mục tiêu này để giúp con định hướng. Bắt đầu với những mục tiêu rất dễ hoàn thành. Mang lại cho con bạn cảm giác thành công và sự tự tin cùng với nó. Ví dụ, một mục tiêu tốt đối với trẻ nhỏ có thể là dọn dẹp phòng của chúng.

3. Khuyến khích sự bền bỉ

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Thành công và sự bền bỉ luôn song hành cùng nhau. Tìm can đảm ở con bạn để kiên trì, và bạn đang chỉ cho chúng cách thành công. Khen ngợi con của bạn khi chúng dính vào một thử thách khó khăn và không bỏ cuộc. Một cách bạn có thể giúp con mình là làm gương tốt. Chứng minh ý nghĩa của việc kiên trì.

4. Cho con bạn lựa chọn

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Thật khó để có lòng tự trọng khi bạn không kiểm soát được cuộc sống của mình. Để mang lại cảm giác tự chủ, hãy cho con bạn lựa chọn. Điều này có thể đơn giản như cho họ hai lựa chọn cho bữa trưa hoặc cho phép họ chọn đôi giày mà họ đi vào ngày hôm đó.

5. Không cổ xúy sự hoàn hảo

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Ngăn cản con bạn cố gắng trở thành người hoàn hảo, "một trò chơi" mà không ai có thể thắng được. Lòng tự trọng của con bạn sẽ bị ảnh hưởng khi chúng nhận ra rằng chúng không bao giờ có thể hoàn hảo. Cho con bạn thấy rằng bạn coi trọng nỗ lực và sự tiến bộ hơn là phải hoàn hảo.

6. Tránh khen ngợi quá mức

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Con bạn biết khi nào lời khen của bạn là quá mức. Khen ngợi khi được công nhận, khi con làm tốt chứ đừng phóng đại. Ngoài ra, hãy khen ngợi con bạn vì đã nỗ lực tốt. Cần lưu ý rằng khen ngợi quá mức đã được chứng minh là làm tổn hại đến sự tự tin của trẻ hơn là thúc đẩy nó.

7. Cho phép con bạn nghe lỏm bạn khen chúng

Một đứa trẻ được nâng cao lòng tự trọng khi chúng nghe cha mẹ khen ngợi chúng với một người lớn khác. Con cái của bạn luôn theo dõi bạn. Hãy sử dụng điều này như là một lợi thế của bạn.

8. Chăm sóc bản thân thật tốt

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Chăm sóc bản thân tốt cho con bạn thấy rằng bạn là người quan trọng và bạn biết cách quan tâm chính mình. Con sẽ tin rằng chúng cũng quan trọng và cũng nên chăm sóc bản thân cẩn thận như ba mẹ. Bạn có thể mô hình hóa cách ưu tiên cho bản thân. Chắc chắn rằng một đứa trẻ có lòng tự trọng cao sẽ hạnh phúc và tự tin hơn. Chúng ta muốn những điều tốt nhất cho con mình, vì vậy chúng ta cần có trách nhiệm giúp và dẫn dắt con mình đi theo con đường này.

Những gì chúng ta làm ở nhà có thể có tác động đáng kể đến tương lai của con cái chúng ta. Dạy con bạn yêu và tin tưởng vào bản thân chắc chắn chúng sẽ gặt hái được những lợi ích trong suốt cuộc đời.

Theo Child development info