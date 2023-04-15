Sinh bé gái vào 3 tuổi này sẽ mang phúc khí, rước tài lộc về cho cha mẹ, sướng không ai bằng, công danh thành đạt, rạng rỡ muôn đời

Con gái tuổi Thìn không chỉ thông minh, sắc sảo, linh hoạt trong giao tiếp mà còn là người nhân hậu, hay thương người. Tuổi này sinh ra đã may mắn, được cát tinh che chở suốt đời.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của người tuổi Thìn càng thêm vượng. Đàn ông lấy được người phụ nữ này thì sự nghiệp càng phất, gia đạo càng thịnh.

Tuổi Thìn sinh ra luôn được gia đình yêu thương, chăm sóc hết mực. Họ có tiếng nói trong nhà, dù không làm gì nhưng sự uy nghiêm của họ cũng khiến người khác nể phục.



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Bé gái tuổi Tuất

Nhà nào may mắn sinh được cô con gái tuổi Tuất thì cha mẹ tha hồ hưởng lộc.

Đầu tiên phải khẳng định các bé gái tuổi Tuất rất xinh đẹp và hiếu động, từ nhỏ bé đã rất hay tò mò và thích tìm hiểu mọi thứ.

Lớn lên các con dần lộ khiếu thông minh và khiến bố mẹ tự hào về thành tích học tập. Bé gái tuổi Tuất đa số đều thành đạt, các bé có nguồn năng lượng rất lớn nên tài vận của bố mẹ cũng chuyển biến tích cực, gia tăng theo cấp số nhân, tiền tài và vị thế đều song toàn.

Đặc biệt, nếu bé gái nào sinh năm 2018 thì đặc biệt giàu sang, các con được ví như thần giữ của trong nhà, tiền bạc chỉ có vào nhiều thêm chứ ít khi hao hụt, giúp gia đình ngày càng thịnh vượng, yên ấm.

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Bé gái tuổi Dậu

Ngay từ khi lọt lòng, tuổi Dậu đã có ánh hào quang sáng chiếu vận mệnh nên vô cùng cao quý và may mắn. Người tuổi Dậu thường rất thông minh và tài giỏi. Tuổi Dậu mang mệnh Kim, cuộc sống lại càng hanh thông, phúc lộc đuề huề.

Đặc biệt, bố mẹ của người tuổi Dậu cũng được hưởng lây sự may mắn, gia đình thịnh vượng, càng về hậu vận càng sang giàu. Với những người làm kinh doanh, buôn bán, sinh con tuổi Dậu được ví như “hổ mọc thêm cánh”, tức tài vận tốt đẹp khiến người khác phải ghen tị.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm