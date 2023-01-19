Nhìn vào 4 dấu hiệu này để biết ngay trẻ lớn lên có thông minh, thành tài hay không?

Cha mẹ có thể nhìn vào những dấu hiệu này của con để biết tương lai con có thông minh, sáng dạ hay không nhé!

1. Trẻ rất thích ở gần mẹ

Nững đứa trẻ thông minh thường nhận ra mẹ sớm. Chúng thích nằm trên ngực mẹ, nằm sát bên mẹ, miễn có thể chạm vào mẹ là được. Bầu sữa mẹ, sự ấm áp của mẹ,… sẽ giúp trẻ điều chỉnh nhịp thở và nhịp đập trái tim mình. Việc có mẹ ở bên cạnh sẽ khiến trẻ có cảm giác an toàn.

Ngoài ra, có một dấu hiệu trẻ thông minh khác mà mẹ cần biết đó là trẻ không thể ngủ mà không có mẹ. Và trẻ thích nhất là được chìm vào giấc ngủ khi đang bú sữa.

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2. Trẻ có vòng đầu lớn

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecular Psychiatry đã chỉ ra mối liên hệ giữa chu vi vòng đầu của trẻ sơ sinh và chỉ số IQ. Các chuyên gia người Anh đã tiến hành phân tích dữ liệu của gần 100.000 người Anh và nhận thấy những người có chu vi vòng đầu lúc mới sinh lớn hơn thường đạt được điểm cao hơn trong bài kiểm tra.

3. Trẻ thường ngủ ít

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh. Thông thường, bé sơ sinh cần phải ngủ từ 10-18 tiếng mỗi ngày, tùy theo độ tuổi. Tuy nhiên, những bé ít ngủ, nhưng vẫn khỏe mạnh và không khó chịu thường thông minh hơn. Nguyên nhân của dấu hiệu này có thể do bộ não của những trẻ sơ sinh thông minh luôn được kích thích nên khó đi vào giấc ngủ hơn.

Ảnh minh họa

4. Trẻ thích nghe nhiều giọng nói khác nhau

Sự nhạy cảm về ngôn ngữ cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy trí não trẻ đang phát triển tốt. Nhất là khi trẻ được nghe giọng của cha mẹ hoặc người thân, chúng sẽ càng thích thú hơn.

Nếu như cha mẹ thông thạo nhiều ngôn ngữ, hãy thử nói chuyện với con bằng nhiều loại tiếng nhất có thể. Làm như vậy đồng nghĩa với việc cha mẹ đang khuyến khích quá trình phát triển trí não nhanh hơn ở trẻ. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình có cha mẹ biết nhiều hơn một ngôn ngữ, IQ thường sẽ phát triển tốt hơn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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