Sau khi bơm tinh trùng kiêng gì để nâng cao tỷ lệ đậu thai

Phương pháp IUI hay còn gọi là bơm tinh trùng vào tử cung. Là một kỹ thuật khá đơn giản và nhanh chóng so với các cách trị vô sinh khác. Khi các cặp vợ chồng thăm khám và đủ điều kiện làm IUI. Các bác sĩ sẽ tiêm kích trứng ở cơ thể người vợ và lấy tinh trùng từ cơ thể người chồng đem sàng lọc. Mục đích của việc sàng lọc nhằm loại bỏ những tinh trùng kém chất lượng, chỉ giữ lại những tinh trùng khoẻ mạnh tăng khả năng tìm được trứng của chúng.

Sau khi bơm tinh trùng kiêng gì chắc chắn là mối quan tâm hàng đầu của các cặp vợ chồng bên cạnh việc bổ sung các loại thực phẩm cần thiết với mong muốn đem lại kết quả tốt nhất sau bao cố gắng. Hiệu quả của phương pháp IUI phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như sinh lý, thể chất của hai vợ chồng đặc biệt là người phụ nữ, cùng với yếu tố liên quan đến lối sống. Chính vì thế hiểu rõ mọi khía cạnh để có cách sinh hoạt khoa học là điều quan trọng góp phần thụ thai thành công.

Để biết được sau khi bơm tinh trùng kiêng gì , chúng ta cùng tìm hiểu những lưu ý ngay khi vừa tiến hành xong phương pháp IUI để tăng tỷ lệ thành công trước nhé.

Sau khi cô đặc được lượng tinh trùng các bác sĩ sẽ tiến hành bơm trực tiếp vào buồng trứng của người vợ. Phương pháp IUI giúp tinh trùng vượt qua các rào cản trong môi trường âm đạo, nhanh chóng tìm được trứng để thụ tinh. Thông thường sau 14 ngày sẽ có kết quả thành công hay thất bại nhờ vào việc xét nghiệm máu kiểm tra.

Nghỉ ngơi tại chỗ

Những điều cần biết sau khi bơm tinh trùng đầu tiên là phải nằm nghỉ ngơi ít nhất 30 phút tại chỗ khi vừa làm xong thủ thuật. Bạn không nên nóng vội, nhất định phải nằm yên trên giường. Việc nằm nghỉ ngơi giúp cho tinh trùng vừa mới bơm vào cơ thể có thể ổn định trong môi trường mới trước khi bắt đầu bơi ngược lên tử cung tìm gặp trứng.

Vận động nhẹ nhàng

Sau khi được bác sĩ cho về nhà, bạn cần chú ý cẩn thận trong việc đi lại. Vận động một cách nhẹ nhàng, tránh tập thể dục ở cường độ cao hay chạy bộ ngay lập tức. Bạn không cần phải quá mức lo lắng nằm yên một chỗ gác chân lên tường. Chỉ cần không tập luyện quá sức là ổn. Việc vận động nhẹ nhàng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho tinh trùng có thể hoạt động tốt hơn trong tử cung của người phụ nữ.

Tinh thần là yếu tố quan trọng

Chắc chắn việc bơm tinh trùng ít nhiều cũng gây áp lực tâm lý cho cả hai vợ chồng đặc biệt là người vợ không tránh khỏi việc hoang mang lo lắng. Tuy nhiên bạn cần nhớ một điều tinh thần là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành bại của việc thực hiện phương pháp IUI. Chỉ khi bạn thả lỏng cơ thể, suy nghĩ tích cực và thoải mái thì đây mới là điều kiện lý tưởng để việc thụ thai có tỷ lệ thành công cao hơn.

Sau khi bơm tinh trùng nên kiêng gì?

Mặc dù chúng ta phải ăn đầy đủ chất giúp cơ thể nhanh phục hồi tạo điều kiện tốt nhất để tinh trùng gặp trứng. Tuy nhiên cũng nên lưu ý sau khi bơm tinh trùng cần kiêng gì? Vì Các thói quen ăn uống không lành mạnh có thể gây hại cho quá trình sinh sản, giảm khả năng thụ thai.

Sau khi bơm tinh trùng kiêng gì để tăng tỷ lệ đậu thai?

Nước dừa

Phụ nữ sau khi làm phương pháp IUI cần bổ sung nhiều nước lọc và cả nước ép trái cây nhưng tuyệt đối không được uống nước dừa.

Tuyệt đối không uống nước dừa sẽ làm giảm tỷ lệ đậu thai

Nước dừa tuy chứa nhiều axit béo tự nhiên, giúp giải khát và điều hoà thân nhiệt nhưng đối với người có sức đề kháng kém uống nước dừa có tính hàn dễ gây lạnh bụng. Đặc biệt trong giai đoạn đầu của thai kỳ uống nước dừa có nguy cơ khiến thai nhi chết lưu và ảnh hưởng đến cơ thể người mẹ.

Thực phẩm quá chua

Những món ăn có vị chua, hay những loại trái cây quá chua như me, dâu da, mãn cầu... Cần nên hạn chế. Cơ thể người phụ nữ trong giai đoạn này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ăn nhiều đồ chua dễ dẫn đến hiện tượng mất máu không tốt cho quá trình thụ thai.

Thực phẩm cay nóng

Đôi khi thực phẩm cay nóng giúp kích thích vị giác giúp bạn ăn ngon miệng hơn và giải toả căng thẳng. Nhưng đối với chị em sau khi bơm tinh trùng cần hạn chế các loại thực phẩm này. Nếu ăn quá cay và nóng sẽ dễ dẫn đến nóng rát bao tử, gặp tình trạng táo bón. Từ đó xảy ra hiện tượng tuột thai trong giai đoạn đầu.

Tránh xa món ăn cay nóng sau khi thực hiện phương pháp IUI

Thực phẩm kích thích tử cung

Khi bơm tinh trùng vào buồng trứng, thời gian này tinh trùng vẫn còn chưa ổn định, cần một cơ thể khoẻ mạnh và điều kiện lý tưởng để tìm đến trứng. Những loại thực phẩm như đu đủ, rau ngót, rau má... Khi ăn vào sẽ gây kích thích tử cung co bóp với tần suất cao hơn bình thường, có một số trường hợp dễ dẫn đến mất máu, khiến tinh trùng bị tuột ra ngoài khiến phương pháp IUI thất bại.

Kiêng quan hệ vợ chồng

Sau khi bơm tinh trùng có được quan hệ vợ chồng không? Đây là thắc mắc chung của các cặp vợ chồng. Vừa mới thực hiện phương pháp IUI các cặp vợ chồng nên cẩn thận, kiêng quan hệ trong vòng từ 3 – 5 ngày. Tránh gây tác động đến sự di chuyển tự nhiên của tinh trùng trong cơ thể người vợ gây ra những hậu quả không mong muốn.

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Sau khi bơm tinh trùng cần kiêng quan hệ để nâng cao tỷ lệ thành công

Tránh sử dụng chất kích thích

Các chất kích thích là kẻ thù số một của phụ nữ sau khi bơm tinh trùng. Bên cạnh các loại thực phẩm nên kiêng thì rượu, bia thuốc lá... Là những chất nên tránh xa vì nó sẽ gây ra tác động xấu trong quá trình thụ thai, đặc biệt là khi cơ thể còn rất yếu và cơ thể có nguy cơ đào thải tinh trùng cao.

Nói không với các chất kích thích sau khi bơm tinh trùng

Kiêng vận động quá sức

Không chỉ cần nghỉ ngơi ngay lập tức sau khi bơm tinh trùng, mà sau khi về nhà cần tránh vận động quá sức. Trong thời gian 14 ngày là thời điểm cực kỳ quan trọng chính vì thế người vợ cần lưu ý đi lại nhẹ nhàng. Không tham gia các hoạt động thể chất với cường độ cao khiến cơ thể hoạt động quá mức có thể dẫn đến lượng tinh trùng sẽ trôi ngược ra ngoài.

Vận động mạnh dễ khiến phương pháp IUI thất bại

Thêm một điều lưu ý nữa là hạn chế bơi lội. Dù bạn là người yêu bơi lội đến đâu thì nhất định phải hạn chế bơi lội ít nhất là 48 giờ sau khi bơm tinh trùng. Càng hạn chế hoặc ngưng hoạt động dưới nước sẽ giúp bạn nâng tỷ lệ thành công lên cao hơn.

Thăm khám theo quy định của bác sĩ

Ngoài việc sử dụng thuốc và tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường như người mệt mỏi, đau bụng, ra nhiều máu cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra kịp thời. Tái khám theo lịch hẹn để các bác sĩ theo dõi quá trình và có phương pháp điều trị hiệu quả.

Cùng với những loại thực phẩm cần bổ sung thì bạn cần nên nắm rõ sau khi bơm tinh trùng kiêng gì để tránh làm giả tỷ lệ đậu thai thành công sau nhiều sự nỗ lực. Hy vọng với những thông tin cung cấp về các loại thực phẩm không nên sử dụng cùng các thói quen xấu nên tránh bạn đã sẽ tự lập cho mình một chế độ dinh dưỡng phù hợp và lối sống lành mạnh để đón chờ kết quả tốt nhất sớm đón con yêu chào đời.