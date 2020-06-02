Hoa quả tốt cho bà đẻ là những loại trái cây nào?

Nếu sinh con là giai đoạn cực kỳ khó khăn và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người mẹ thì sau sinh ở cữ là một giai đoạn giúp mẹ nghỉ dưỡng phục hồi lại cơ thể. Nhưng cũng là thời kỳ rất vất vả khi phải kiêng cữ trong việc ăn uống và sinh hoạt.

Hoa quả tốt cho bà đẻ bao gồm những loại trái cây nào? Và nên ăn bao nhiêu là hợp lý chính là thắc mắc chung của nhiều người muốn nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe sau sinh mà không gây ảnh hưởng đến lượng sữa cho bé. Nếu bạn đang có thắc mắc về vấn đề này thì những chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin vô cùng bổ ích đấy!

Vitamin có nhiều trong trái cây. Bên cạnh việc bổ sung canxi, protein thì vitamin là loại chất cần thiết không chỉ tốt cho mẹ mà còn lợi cho cả bé thông qua việc bú sữa mẹ.

Nhiều mẹ lo lắng rằng không biết sau sinh bao lâu mới ăn được trái cây? Thực ra bổ sung trái cây trong thời gian ở cữ chính là thời điểm vàng để hấp thụ năng lượng và nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe. Chẳng những vậy còn là nguồn cung cấp dưỡng chất cho bé. Tuy nhiên mẹ cũng nên lưu ý chọn những loại trái cây phù hợp cho khẩu phần ăn hằng ngày.



Hoa quả có tác dụng cực kỳ tốt cho phụ nữ sau khi sinh con

Vitamin A: Giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động một cách tốt nhất, cải thiện tầm nhìn và giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi, chính vì thế thông qua nguồn sữa mẹ cũng là cách tốt nhất giúp cho sự phát triển trong những tháng năm đầu đời của bé cưng.

Vitamin B: Trong quá trình mang thai nội tiết tố và hormone có sự thay đổi rõ rệt, sau sinh bổ sung vitamin B sẽ giúp mẹ nhanh chóng cân bằng lại hormone, bên cạnh đó còn giúp giảm chứng đãng trí, và làm giảm tình trạng trầm cảm, căng thẳng mà khá nhiều bà mẹ gặp phải.

Vitamin C: Cùng với Vitamin A, B thì Vitamin C cực kỳ tốt cho cơ thể người mẹ. Giúp đẩy nhanh quá trình hấp thụ canxi, tăng sức đề kháng và lấy lại làn da căng mướt như thuở ban đầu.

Trong trái cây ngoài vitamin thì còn có nhiều khoáng chất có lợi cho sự phục hồi năng lượng. Vậy hoa quả tốt cho bà đẻ cụ thể là những loại quả gì chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nha!

Bưởi

Đây là loại trái cây cực kỳ giàu vitamin C, không chỉ tốt cho quá trình mang thai mà sau khi sinh ăn bưởi còn giúp làm giảm tình trạng chảy máu ở sản phụ.

Trong bưởi có chứa axit tốt cho hệ tiêu hoá, làm giảm cảm giác căng tức khó thở khi ăn quá no. Bên cạnh đó còn làm giảm lượng cholesterol, cải thiện làn da và tiêu mỡ, giảm cân nhờ vào chất fitogen là điều mà phụ nữ nào sau sinh cũng mong muốn để phục hồi vóc dáng cân chuẩn.

Hoa quả tốt cho bà đẻ không thể bỏ qua bưởi một loại trái cây giàu vitamin C

Cam, quýt

Cùng với bưởi thì cam quýt là hai loại trái cây không chỉ chứa nhiều vitamin C mà còn giàu canxi một chất quan trọng trong việc hình thành cấu trúc xương và răng. Thông qua việc ăn cam quýt ở người mẹ, với nguồn sữa nhiều dưỡng chất sẽ giúp bé ngăn ngừa bệnh còi xương, giúp xương và răng phát triển khỏe mạnh.

Quýt là một trong những loại trái cây lợi sữa cho mẹ sau sinh nhờ vào lượng chất xơ dồi dào giúp kích thích tuyến sữa tiết ra nhiều hơn, ngăn ngừa việc bị tắt và viêm tuyến sữa ở người mẹ.

Tuy nhiên việc ăn chua quá nhiều có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hoá của bé, chính vì thế mẹ nên lưu ý đừng ăn những quả quá chua, với khẩu phần khoảng 1 đến 2 quả quýt và 2 -3 lát cam mỗi ngày là đủ.

Chuối

Sinh con là quá trình cực kỳ vất vả khiến cơ thể người mẹ mệt mỏi suy kiệt và mất nhiều máu. Ăn chuối mỗi ngày là một cách tốt nhất để tái tạo hồng cầu và bổ sung máu nhờ vào lượng sắt và xenlulozo dồi dào trong quả chuối. Không chỉ bổ máu tốt cho cơ thể mẹ mà nhờ vào lượng sắt dồi dào trong sữa cũng sẽ ngăn ngừa được tình trạng thiếu máu ở trẻ.

Chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp bà đẻ nhanh phục hồi sức khỏe

Cùng với đó, sau sinh mẹ mất nhiều sức lực không thể đi lại hoạt động nhiều dễ dẫn đến tình trạng táo bón. Ăn chuối cũng là một phương pháp tốt cho tiêu hóa và giảm được tình trạng táo bón rất hiệu quả.

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây bình dân, dễ tìm thấy nhưng lại có nhiều công dụng rất tốt cho phụ nữ sau sinh dù là đu đủ xanh hay đu đủ chín.

Từ lâu mọi người đã truyền tai nhau rằng muốn lợi sữa thì lấy đu đủ xanh đem hầm giò heo. Quả thật đây là một món ăn vừa ngon lại vừa bổ không thể thiếu trong thực đơn của bà đẻ. Chính vì trong đu đủ chứa nhiều chất giúp cơ thể sản xuất ra nhiều oxytocin là một loại hormone hỗ trợ quá trình điều tiết sữa mẹ.

Ăn đu đủ giúp mẹ mau hồi phục và bé phát triển khỏe mạnh

Đối với đu đủ chín rất giàu vitamin A, C, E, K, là nguồn cung cấp magie, canxi và kali giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi cơ thể, giảm nguy cơ bị mắc các bệnh về tim mạch, điều chỉnh huyết áp và tăng hoạt động của các cơ và kiểm soát cân nặng sau sinh. Với chất xơ hoà tan có trong đu đủ chín còn giúp cải thiện đường tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón ở mẹ sau sinh.

Một điều đặc biệt nữa đu đủ là loại trái cây tốt cho mẹ sau sinh mổ nhờ vào chymopapain và enzym papain có tác dụng chống viêm nhiễm rất hiệu quả chính vì thế sẽ thúc đẩy quá trình làm lành vết thương do sinh mổ nhanh hơn.

Quả na

Không chỉ cam quýt mà quả na còn là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời sẽ làm giảm tình trạng chảy máu ở sản phụ, tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng. Nhiều mẹ sau sinh thường mắc phải chứng mỏi và mờ mắt, quáng gà thì ăn quả na sẽ giúp cải thiện thị lực nhờ vào vitamin tự nhiên có trong quả na.

Thanh long

Thanh long là loại quả mọng nước vị ngọt thanh có tính mát rất dễ ăn, hoặc muốn thay đổi khẩu vị có thể ép lấy nước uống cũng rất ngon. Là loại quả cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, thanh nhiệt cơ thể vì trong thanh long chứa nhiều vitamin C, B1, B2, B3... Nếu mẹ sau sinh đau đầu về vấn đề làn da bị lão hóa xuống cấp thì việc ăn nhiều thanh long sẽ là một cách phục hồi làn da rất hiệu quả lại an toàn nhờ vào chất anthocyanin sẽ ngăn ngừa quá trình lão hóa, tốt cho cả trí nhớ.

Thanh long là loại trái cây lợi sữa cho mẹ sau sinh

Những loại trái cây không nên ăn

Cùng với các loại trái cây cực kỳ tốt cho sức khỏe thì có những loại trái cây bà đẻ không được ăn là loại quả mang tính hàn như dưa hấu, lê... Các loại quả như nhãn, vải thều có tính quá nóng nên ăn hạn chế nếu không dễ làm cho sữa mẹ bị nóng không tốt cho bé.

Tránh ăn những loại trái cây có vị quá chua như xoài xanh, me chua, dâu da... Cam quýt mặc dù rất tốt nhưng chỉ nên ăn với lượng vừa đủ để bổ sung dưỡng chất nếu ăn quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của mẹ lẫn bé. Bên cạnh đó không nên chọn loại trái cây quá cứng sẽ không tốt cho răng và khó tiêu.

Rửa sạch trái cây trước khi ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé

Một lưu ý nhỏ nữa cần nên ngâm và rửa kỹ trái cây trước khi ăn để loại bỏ tạp chất và ký sinh trùng bám trên bề mặt hoa quả. Không nên ăn hoa quả vừa lấy ra khỏi tủ lạnh vì lúc này lượng nhiệt vẫn chưa toả ra hết, ăn lạnh dễ gây ra tình trạng đau bụng không tốt cho mẹ và ảnh hưởng đến chất lượng sữa của bé.

Bổ sung các loại hoa quả tốt cho bà đẻ là điều cần thiết. Với những thông tin hữu ích trên hy vọng cả nhà nên hiểu rõ công dụng của các loại hoa quả để chọn cho mình những loại quả yêu thích và tốt cho sức khỏe.