Bà bầu nên ăn gì vào tháng cuối để con sinh ra khỏe mạnh

Hoa quả đối với bà bầu là một loại thực phẩm thiết yếu cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào nhất là giai đoạn cận sinh. Vậy bà bầu tháng cuối nên ăn hoa quả gì là phù hợp và tốt cho sức khỏe cả mẹ và bé.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các chị em phụ nữ về chủ đề bà bầu nên ăn gì vào tháng cuối thai kỳ để đến ngày vượt cạn mẹ tròn con vuông.

Sắt nắm vai trò quan trọng trong phát triển của thai nhi. Mẹ cần bổ sung sắt thường xuyên từ nhiều loại rau củ và trong quả mơ sẽ giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn mà không khiến cơ thể có cảm giác cồn cào, khó chịu.

Có nhiều ý kiến trái chiều về việc dùng dứa vào giai đoạn cuối khi mang thai. Vậy bà bầu nên ăn gì vào tháng cuối thai kỳ? Trên thực tế, dứa chứa axit làm co bóp tử cung dẫn đến sẩy thai cho nên mẹ nên dùng dứa vào những thời điểm giữa thai kỳ ở mức vừa phải để bé có đủ dinh dưỡng và không nên dùng vào tháng cuối thai kỳ.

Bưởi, cam sành

Trong bưởi và cam sành, họ nhà cam quýt chứa hàm lượng vitamin C dồi dào giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật cho thai nhi trong thai kỳ. Đồng thời phòng ngừa được tình trạng vỡ ối sớm giúp giảm thiểu khả năng sinh non. Bên cạnh đó loại trái cây này còn đồng thời hấp thụ sắt và canxi tốt hơn để tạo máu nuôi thai nhi.

Đu đủ chín

Nếu như bưởi và cam hỗ trợ tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch thì đu đủ chín lại lọt top chứa đến 20 dưỡng chất khác nhau trong đó có vitamin A, C, canxi, sắt…và nhờ lượng đường tí mà không gây tiểu đường cho mẹ trong suốt thai kỳ hay khiến mẹ tăng cân nhanh.

Chuối

Khi được hỏi bà bầu nên ăn gì vào tháng cuối thì các chuyên gia sẵn sàng chia sẻ một loại trái cây rẻ và thông dụng là chuối. Bởi trong chuối chứa nhiều chất xơ và kali giúp huyết áp ổn định, hạn chế chuột rút, phù nề ở mẹ và cung cấp đủ oxi và dinh dưỡng cho bé trong 3 tháng cuối.

Táo

Bổ sung táo tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột của mẹ bầu

Táo cũng có 20 thành phần dinh dưỡng gồm có vitamin A, C, E, chất xơ, hydro carbon, kali, canxi và chất chống oxy hóa…rất tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột, cân bằng bài tiết, phòng ngừa tiêu chảy và đặc biệt giảm nguy cơ hen suyễn cho bé sau khi ra đời.

Dâu tây

Muốn bé sinh ra có một làn da đẹp và một trí tuệ minh mẫn thì hãy bổ sung ngay dâu tây vào thực đơn hằng ngày trong thực đơn cho bà bầu tháng cuối. Dâu tây được biết đến với hàm lượng omega 3 và axit béo giúp làm đầy lượng mỡ dưới da bé và phát triển trí tuệ.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa nhiều vitamin C, kali, magie giúp khí huyết, lợi tiểu

Nhờ đặc tính ngọt, thanh mát nhiều nước mà dưa hấu không những là món ăn giải khát ưa thích cho các chị em mang thai mà còn giàu vitamin C, PP, kali, canxi, magie rất tốt cho hệ tim mạch, khí huyết và lợi tiểu.

Tháng cuối thai kỳ nên ăn gì để bé tăng cân

Vấn đề cân nặng luôn là chủ đề nhức nhối trong suốt giai đoạn thai nghén. Theo các mẹ thì tháng cuối thai kỳ nên ăn gì để bé tăng cân đây?

Thông thường cân nặng phù hợp trong suốt 40 tuần của thai kỳ mẹ chỉ nên tăng khoảng 10 – 15kg. Trong tam cá nguyệt đầu tiên, số cân không tăng đáng kể nhưng cũng có người bị sụt cân. Ốm nghén cộng với việc thay đổi trong khẩu phần ăn có thể sẽ làm sụt một vài kg. Tuy nhiên, 2 tam cá nguyệt tiếp theo thì hiện tượng tăng cân xảy ra nhanh chóng.

Vì mẹ tăng bao nhiêu kg thì còn tăng bấy nhiêu kg cho nên việc theo dõi cân nặng là rất quan trọng để kịp thời bổ sung dinh dưỡng còn thiếu cho bé phát triển trí tuệ và thể chất. Có thể chia ra như sau:

- Tam cá nguyệt đầu tiên: 900gr – 1.8kg

- Tam Cá nguyệt thứ hai: 500gr/ tuần, tương đương với 5-6kg trong 3 tháng

- Tam cá nguyệt thứ ba: Khoảng 500gr/ tuần, tương đương với 3-5kg trong 3 tháng

Tuy nhiên, số cân tăng quá nhanh sẽ dẫn đến một vài hệ lụy ngoài tầm kiểm soát như mẹ dễ mắc phải bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Chưa kể đến những trường hợp mẹ tăng cân vượt chuẩn mà con sinh ra vẫn còi cọc. Vậy phải có chế độ ăn như thế nào để con khỏe mạnh mà mẹ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn luôn là câu hỏi được hầu hết chị em quan tâm.

Bầu tăng cân chóng mặt trong tam cá nguyệt thứ 3

Các mẹ nên ăn đủ chất dinh dưỡng để bé phát triển tốt. Bên cạnh đó chỉ nên ăn vừa đủ lượng đường và tinh bột. Mẹ chỉ cần ăn 2-3 chén cơm, cố gắng tránh ăn tinh bột sau 8 giờ tối. Buổi sáng, mẹ có thể thay cơm bằng bánh mì và sữa tươi tách béo.

Một số quan điểm sai lầm về lượng hoa quả cho vào cơ thể. Đa phần các mẹ đều cho rằng ăn càng nhiều càng tốt. Thế nhưng khi mẹ hấp thụ quá nhiều chất đường từ hoa quả sẽ dễ béo và mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Vì thế cho nên cần chọn lọc loại hoa quả ít lượng đường nhất có thể.

Ngoài ra, cần bổ sung thêm gạo lức và ngũ cốc vì trong chúng chứa một nguồn năng lượng dồi dào, vitamin, chất xơ và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng chất xơ cao trong các loại thực phẩm này sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm tình trạng táo bón thường gặp ở phụ nữ mang thai.

Sữa tươi không đường, tách béo sẽ được thay bằng sữa bầu vì trong sữa bầu có hàm lượng đường cao gây béo nhanh. Đồng thời bổ sung thêm sữa chua, phô mai trong 3 tháng cuối cùng.

Tháng cuối thai kỳ nên ăn gì để dễ sinh

Tháng cuối thai kỳ nên ăn gì để dễ sinh? Trong tam cá nguyệt thứ 3, mẹ bầu không phải kiêng cữ quá nhiều như tam cá nguyệt đầu tiên. Nhưng lưu ý đây là giai đoạn cận ngày lâm bồn cho nên cơ thể mẹ sẽ có nhiều thay đổi lớn, do đó cần bổ sung đủ dưỡng chất để chuẩn bị cho hành trình vượt cạn thành công.

Mẹ cần cung cấp trái cây cho cơ thể trước khi sinh

Protein



Protein giúp bé cứng cáp hơn và giữ vai trò chính trong hành trình tạo hình bé khỏe mạnh và thông minh, thường có trong sữa tươi, trứng luộc, thịt trắng như gà, cá…

Tinh bột

Tinh bột cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của mẹ bầu, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành và phát triển các tế bào thần kinh cua thai nhi. Nên bổ sung một lượng vừa đủ cho cơ thể để tránh nguy cơ ăn quá nhiều gây hại cho đường tiểu. Chất này thường có trong khoai lang, gạo lứt, bánh mì, ngũ cốc…

Canxi

Canxi đóng vai trò quan trọng trong phát triển hệ xương và răng của thai nhi

Canxi đóng vai trò chính để phát triển hệ xương và răng cho thai nhi. Nếu mẹ không cung cấp đủ canxi cho bé thì bé sẽ hút hết lượng canxi có trong cơ thể mẹ, từ đó mẹ sẽ bị loãng xương sau sinh. Tôm, cua, cá nhỏ,nước cam, sữa chua, rau xanh như súp lơ, cải xanh, chân vịt có đủ canxi cho bé.

Bên cạnh đó, mẹ cần bổ sung thêm sắt, vitamin C, B6, B12, magie có trong bí ngô, chuối, mía, chà là, đậu, cà rốt, ngũ cốc, hạnh nhân, đậu hũ, nước dừa, bơ, atiso, lúa mạch.

Đừng quên uống nước các mẹ nhé, cung cấp nước đủ cho cơ thể sẽ giảm nguy cơ bị các bệnh đường tiết niệu và táo bón làm mẹ đầu mệt mỏi nhất khi mang thai đấy! Tất cả các cẩm nang về tháng cuối bà bầu nên ăn gì để dễ sinh đã được chọn lọc kỹ, hy vọng sẽ có ích cho các mẹ nhé!

Như vậy bà bầu nên ăn gì vào tháng cuối của thai kỳ đã được trình bày cụ thể. Mong rằng các kiến thức trên sẽ bổ ích cho các mẹ để chuẩn bị cho ngày lâm bồn tốt đẹp nhất có thể.