Sau khi bơm tinh trùng ăn gì để tăng khả năng đậu thai?

Bơm tinh trùng là một phương pháp được áp dụng đối với các vợ chồng hiến muộn đã lâu chưa có con. Khi thực hiện phương pháp thụ thai tự nhiên không có hiệu quả sẽ được các bác sĩ kiểm tra nếu đáp ứng đủ điều kiện thì được tiến hành phương pháp bơm tinh trùng.

Sau khi bơm tinh trùng ăn gì để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể giúp người phụ nữ một cách hợp lý là điều được các cặp vợ chồng đặc biệt quan tâm. Bởi vì sức khỏe chính là một trong những yếu tố quan trọng tăng tỷ lệ thành công của phương pháp IUI.

Phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung là một phương pháp hiện đại được dùng phố biến hiện nay và thường được gọi theo tên viết tắt là IUI. Khi nghiên cứu về phương pháp này ngoài việc tìm hiểu xem các thực hiện IUI như thế nào nhiều người rất quan tâm đến việc sau khi làm IUI nên ăn gì?

Người vợ được bơm chất kích thích rụng trứng hCG, trong khi đó người chồng sẽ được lấy tinh trùng đem làm xét nghiệm sàng lọc để chọn ra những tinh trùng khoẻ mạnh nhất cô đặc lại khoảng 0.2 – 0.3ml. Tiếp theo các bác sĩ sẽ thông qua dụng cụ chuyên dụng để bơm tinh trùng trực tiếp vào buồng trứng của người vợ. Phương pháp này lằm loại bỏ những tác nhân có hại như độ axit trong môi trường âm đạo, giúp các tinh binh nhanh “cán đích” mà không gặp trở ngại. Từ đó nâng cao tỷ lệ thụ thai.

Một chế độ ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ chất là điều cần thiết giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau khi bơm tinh trùng vào tử cung, cùng với đó cơ thể khoẻ mạnh là điều kiện tiên quyết giúp quá trình thụ thai diễn ra thành công.

Thực phẩm giàu axit folic

Axit folic là một loại vitamin cần được cung cấp hằng ngày cho cơ thể vì nó rất cần thiết cho việc sản xuất tế bào mới và hồng cầu. Đối với phụ nữ trong giai đoạn đầu của thai kỳ việc bổ sung axit folic là một điều cực kỳ quan trọng giúp cơ thể người mẹ khoẻ mạnh và cung cấp nhiều dưỡng chất cho sự hình thành của bé.

Sau khi bơm tinh trùng cần bổ sung thực phẩm giàu axit Folic

Chính vì thế ăn gì sau khi bơm tinh trùng thì việc bổ sung các thực phẩm chứa axit folic là điều nên làm. Axit folic có nhiều trong nguồn thực phẩm tự nhiên đặc biệt là hoa quả mà phụ nữ nên ăn như: Cam, bưởi dưa hấu, chuối, các loại quả mọng nước.

Bên cạnh đó sữa và các thực phẩm từ sữa, rau diếp cá, xà lách cũng chứa nhiều axit folic. Uống nước ép trái cây, uống đủ nước mỗi ngày để giúp tăng hàm lượng axit folic cho cơ thể.

Quả bơ

Theo nghiên cứu liên quan đến lợi ích của quả bơ cho thấy, ăn quả bơ giúp tỷ lệ thu thai thông qua phương pháp bơm tinh trùng cao hơn.

Ăn nhiều quả bơ sau khi bơm tinh trùng tăng khả năng đậu thai

Quả bơ được xem là một loại thực phẩm không thể thiếu cho phụ nữ trong việc làm đẹp và cả quá trình mang thai vì lợi ích mà quả bơ đem lại cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đối với phụ nữ sau khi làm IUI thì ăn nhiều quả bơ giúp cải thiện khả năng sinh sản rất hiệu quả. Vì trong quả bơ chứa nhiều chất béo không bão hoà và nhiều loại khoáng chất cần thiết nên bổ sung vào thực đơn mỗi ngày.

Bột quế

Một trong những loại gia vị giúp tăng khả năng thụ thai mà ít ai nghĩ đến lại chính là bột quế. Ăn bột quế giúp thúc đẩy chức năng của buồng trứng rất tốt cho phụ nữ sau khi tiến hành phương pháp bơm tinh trùng. Tuy nhiên theo khuyến cáo không nên quá lạm dụng bột quế, bổ sung với lượng vừa đủ khoảng một muỗng cà phê mỗi ngày là tốt nhất.

Mật ong kết hợp với bột quế là thức uống tuyệt vời sau khi bơm tinh trùng

Có thể thêm bột quế vào các loại sinh tố món ăn hằng ngày giúp tăng thêm hương vị cho món ăn lại cực tốt cho sức khỏe. Thêm một cách khác bạn có thể pha bột quế với nước ấm, thêm một chút mật ong thưởng thức như một loại trà thơm ngon. Kết hợp quế với mật ong là sự lựa chọn tuyệt vời nhờ vào axit amin và khoáng chất có trong mật ong giúp tỷ lệ thụ thai thành công sẽ cao hơn.

Trứng

Thêm một loại thực phẩm trả lời cho câu hỏi sau khi bơm tinh trùng ăn gì nữa là trứng. Chúng ta đều biết trứng có nhiều tác dụng đối với sức khỏe, với phụ nữ khi thực hiện IUI lại càng có tác dụng giúp nâng cao tỷ lệ thụ thai. Trong trứng rất giàu vitamin D, B6 và omega-3 có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất hormone progesterone tăng cường khả năng mang thai.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt điều, hạt hạnh nhân và đặc biệt là hạt hướng dương rất tốt cho khả năng sinh sản nhờ vào các vitamin và axit béo tự nhiên. Trong hạt hướng dương cực kỳ giàu kẽm, đây là chất giúp cân bằng nội tiết tố, tăng chất lượng của trứng nên bổ sung nếu bạn muốn tăng tỷ lệ thành công sau khi làm phương pháp IUI.

Các loại đậu

Sau khi bơm tinh trùng ăn gì? Câu trả lời không thể nào thiếu được các loại đậu. Hàm lượng chất polyamine spermidine trong các loại đậu rất cao giúp cân bằng nội tiết tố giảm nguy cơ đa nang buồng trứng và đặc biệt là giúp tinh trùng có thể nhanh chóng gặp trứng để thụ tinh.

Bổ sung các loại đậu vào thực đơn dinh dưỡng sau khi bơm tinh trùng

Cùng với nguồn Protein thực vật dồi dào có trong các loại đậu giúp cơ thể khoẻ mạnh, tăng sức dẻo dai. Chính vì thế bổ sung ngay lập tức các loại đậu là điều nên làm. Một số loại đậu bạn nên ăn mỗi ngày như đậu nành, đậu đen, đậu tương...

Lúa mạch

Ăn lúa mạch giúp cơ thể hạ được nồng độ insulin và testosterone, thúc đẩy quá trình rụng trứng bên cạnh đó còn giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục sau khi bơm tinh trùng để có một sức khỏe tốt tăng điều kiện lý tưởng giúp tinh trùng thụ tinh với trứng.

Cùng với lúa mạch thì các loại ngũ cốc là nguồn cung cấp chất sơ và các loại vitamin cần thiết giúp cơ thể khoẻ mạnh và thư giãn. Đây là một loại thực phẩm giúp thụ thai nhanh, ăn ngũ cốc mỗi ngày là cách cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, khiến tinh thần minh mẫn, tốt cho phụ nữ cả trước và sau khi bơm tinh trùng.

Rau xanh

Sau khi tiến hành bơm tinh trùng, người phụ nữ thường không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và tự gây áp lực cho bản thân mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Các loại thực phẩm giúp làm giảm tình trạng căng thẳng sẽ là một sự lựa chọn thông minh giúp cơ thể giải tỏa mệt mỏi.

Rau xanh giúp xả stress bổ sung chất dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng

Rau xanh chính là ứng cử viên sáng giá trong trường hợp này, với chất folate cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác không chỉ giải toả được tâm lý mà còn giúp cơ thể khoẻ mạnh, nhanh chóng phục hồi.

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Lựu

Nếu các loại thực phẩm khác giúp tăng tỷ lệ đậu thai sau khi bơm tinh trùng thì lựu lại là loại quả giảm thiểu nguy cơ sảy thai. Trong quả lựu giàu chất xơ tốt cho đường ruột, giúp bổ sung chất sắt cần thiết cho thai kỳ. Đặc biệt giàu vitamin C giúp cơ thể chống lại oxy hoá, tăng cường khả năng hấp thụ chất sắc từ các loại thực phẩm khác nhau đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Với những thông tin sau khi bơm tinh trùng ăn gì về những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có tác dụng tốt tăng tỷ lệ thụ thai cho các cặp vợ chồng đang mong ngóng có con. Hy vọng sẽ giúp bạn biết thêm về việc nên bổ sung những chất dinh dưỡng gì bên cạnh việc kiêng cữ trong sinh hoạt và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ góp phần giúp bạn thành công và sớm đón chào con yêu chào đời như mong muốn.