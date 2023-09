Trẻ bị rối loạn tiêu hoá rất ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của bé bởi trong giai đoạn này trẻ sẽ cần một nguồn dinh dưỡng ổn định. Nếu bị rối loạn tiêu hoá, lượng dinh dưỡng được cung cấp vào cơ thể sẽ bị thiếu hụt đáng kể. Hậu quả để lại là rất đáng quan ngại như suy dinh dưỡng, chậm phát triển trí não và thể chất, suy giảm hệ miễn dịch,... Thêm nữa, khi các tác nhân từ môi trường bên ngoài tấn công vào hệ tiêu hóa, hệ tiêu hóa của trẻ sẽ tái phát rối loạn trở lại.

Trẻ có thể bị suy dinh dưỡng nếu bị rối loạn tiêu hóa thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu trẻ bị rối loạn tiêu hoá

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bé của bạn đang bị rối loạn tiêu hóa.

Trẻ bị rối loạn tiêu hoá nôn nhiều

Đây là biểu hiện phổ biến mà trẻ hay gặp phải khi thức ăn bị đẩy ngược từ dạ dày qua đường miệng do sự gắng gượng của cơ thể. Một số nguyên nhân xuất phát từ việc trẻ bú quá no, núm vú quá to hay nhỏ hoặc do cơ thể phản ứng với loại sữa mới. Ngoài ra, có những trường hợp nôn trớ do teo tắc đường ruột, teo tắc thực quàng hay bệnh đại tràng phình bẩm sinh,…