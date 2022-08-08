Một đứa trẻ sơ sinh dành khoảng 16 giờ mỗi ngày để ngủ lại. Đến khoảng 3 tháng tuổi, trẻ thường ngủ gật từ 12 đến 15 giờ. Những đứa trẻ nhỏ đó ngủ theo từng đợt tương đối ngắn.

Hãy bắt đầu với sự thật cơ bản này: Trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, không nhất thiết là khi bé muốn.

Vậy, tại sao lịch trình của bé lại thất thường như vậy? Câu trả lời ngắn gọn là trẻ sơ sinh vẫn chưa phát triển nhịp sinh học đủ để bé có thể điều chỉnh được lịch sinh hoạt của mình.

Khi trẻ sơ sinh phân tán giấc ngủ, chúng hiếm khi nhắm mắt hơn bốn giờ đồng hồ trước khi thức dậy trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, bé lại muốn ngủ tiếp và chu kỳ bắt đầu lại.

Khi trẻ bước sang giai đoạn 4,5 tháng tuổi, bác sĩ sẽ khuyên nên ngủ khoảng 12 đến 16 giờ một ngày, trong đó chia thành hai hoặc ba giấc ngủ ngắn ban ngày và không quá 3-4 giờ và cho bé ngủ 9-11 tiếng vào ban đêm. Ở giai đoạn này trẻ quấy khóc khó ngủ hơn giai đoạn trước vì đây là thời điểm hồi quy giấc ngủ của bé hay còn gọi là giai đoạn thoái triển giấc ngủ.

Sự thoái triển giấc ngủ xảy ra ở lứa tuổi nào?

Thời gian của chứng thoái triển giấc ngủ thay đổi theo từng đứa trẻ, mặc dù người ta thường nói về nó xảy ra vào khoảng 4 tháng tuổi. Những sự thụt lùi khác có thể trùng khớp với những giai đoạn tăng trưởng và các mốc phát triển trong suốt năm đầu tiên của bé.

Dấu hiệu của sự thoái lui giấc ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, dấu hiệu rõ ràng nhất của chứng thoái giấc ngủ là bé đột nhiên thức giấc nhiều hơn vào ban đêm. Các tín hiệu khác bao gồm:

Tăng quấy khóc.

Giấc ngủ ngắn hạn chế. Sự thoái triển giấc ngủ không chỉ xảy ra vào ban đêm. Các thói quen ban ngày cũng có thể không ổn, với các giấc ngủ ngắn ngày càng giảm.

Sự thoái triển giấc ngủ không chỉ xảy ra vào ban đêm. Các thói quen ban ngày cũng có thể không ổn, với các giấc ngủ ngắn ngày càng giảm. Mất nhiều thời gian hơn để vào giấc. Khóc nhiều hơn có thể đi kèm với thời gian ngủ theo lịch trình.

Đừng chỉ cho rằng vấn đề về giấc ngủ liên quan đến sự thoái lui. Em bé của bạn có thể đứng dậy và đòi hỏi sự chú ý về bất kỳ vấn đề nào, bao gồm ốm, tã bẩn hoặc bụng cồn cào.

Cách giúp con bạn thiết lập thói quen ngủ

Dưới đây là bốn mẹo để làm theo:

1. Ôn luyện giấc ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh có rất nhiều điều để học, nhưng một số bài học về cách ngủ nên nằm ở đầu danh sách nghiên cứu.

Ý tưởng là cung cấp sự thoải mái và hỗ trợ khi con bạn học cách tự xoa dịu và tự đi vào giấc ngủ. Hãy coi đây là một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đối với phương pháp khóc, không đòi hỏi phải rơi nước mắt.

2. Cho trẻ bú đầy đủ trong ngày

Đảm bảo rằng bé ăn đủ trong cả ngày để bé không bị đói qua đêm hoặc giữa giấc ngủ ngắn. Ăn khoảng 15 phút trước khi vào cũi ngủ cũng có thể giúp trẻ buồn ngủ.

3. Đưa con bạn vào giấc ngủ tỉnh táo

Ảnh minh họa: Internet

Khi đưa con bạn vào giấc ngủ, hãy đảm bảo rằng chúng đang buồn ngủ nhưng chưa ngủ hoàn toàn. Tìm kiếm những dấu hiệu như ngáp, dụi mắt hoặc khi một em bé cựa quậy vào tai cho biết chúng đang mệt và sẵn sàng báo lại.

Bằng cách bắt đầu tỉnh táo trong nôi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, bé sẽ học được rằng chúng có thể tự ngủ. Vì vậy, nếu con thức dậy vào nửa đêm, con sẽ có kinh nghiệm đó và thực hành để trở lại giấc ngủ.

4. Tạo bầu không khí yên tĩnh

Cố gắng tránh kích thích trẻ sơ sinh quá mức trước giờ đi ngủ với thời gian sử dụng màn hình hoặc chơi đồ chơi nhiều năng lượng. Thay vào đó, hãy tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách đọc sách hoặc hát nhẹ một bài hát cho trẻ.

Đặt con trong phòng với ánh sáng tối thiểu và tránh các yếu tố gây xao nhãng thị giác để con dễ ngủ hơn. Máy tạo âm thanh tiếng ồn trắng cũng có thể giúp bạn thư giãn. Bằng cách này, bạn sẽ gửi thông điệp rằng đây là nơi để con bạn ngủ cho bé. Mặt khác, trong ngày, điều quan trọng là phải gửi thông điệp rằng đó là thời gian thức bằng cách cung cấp thời gian chơi và tương tác.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu em bé của bạn dường như không thể vượt qua bước thoái triển giấc ngủ hoặc có điều gì đó không phù hợp với bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoađể đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn. Chỉ cần nhớ rằng sự thoái triển giấc ngủ là tự nhiên và bình thường nên ba mẹ không cần quá lo lắng.

Theo Clevelandclinic