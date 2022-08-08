Danh sách siêu thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi ba mẹ nào cũng sẽ cần đến

Từ 1 tuổi, thức ăn đặc sẽ thay thế phần lớn sữa trong khẩu phần ăn của bé. Hãy thử thêm nhiều loại thức ăn khác nhau, được trình bày một cách hấp dẫn và khuyến khích bé tự ăn.

Nhìn chung, các món trong danh sách siêu thực phẩm này thích hợp cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, khi được chế biến theo kỹ năng ăn uống của trẻ. Một số món nhất định chẳng hạn như thịt, trái cây và rau xay nhuyễn có thể được dần dần cho trẻ ăn dặm sớm hơn 6 tháng nếu con bạn đã sẵn sàng. Chỉ cần nhớ rằng không nên cho trẻ ăn bất kỳ loại thức ăn rắn nào trước 4 tháng tuổi. Hãy hỏi bác sĩ nhi khoa nếu bạn không chắc chắn khi nào nên giới thiệu một số loại thực phẩm nhất định hoặc loại thực phẩm nào tốt nhất cho em bé của bạn.

18 mặt hàng này cung cấp cho con bạn một lượng vitamin, chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết. Kết hợp chúng vào chế độ ăn uống của cô ấy để có lợi ích sức khỏe tối ưu.

Siêu thực phẩm tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi

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Chuối chứa nhiều carbohydrate để duy trì năng lượng, cũng như chất xơ để hỗ trợ đường tiêu hóa khỏe mạnh. Khi phục vụ chuối cho trẻ nhỏ, hãy đảm bảo chúng đã chín và nghiền kỹ. Trẻ lớn hơn có thể ăn chuối cắt nhỏ.

Khoai lang

Khoai lang cung cấp kali, vitamin C, chất xơ và beta-carotene - một chất chống oxy hóa ngăn ngừa một số loại ung thư và ngăn chặn các gốc tự do. Hầu hết các bé đều thích khoai lang hơn các loại rau khác vì vị ngọt tự nhiên của chúng. Khi nấu chín và nghiền nát, khoai lang sẽ tạo thành một khối nhuyễn mịn rất dễ ăn, ngay cả đối với những bé mới bắt đầu chuyển sang thức ăn đặc.

Bơ

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Bơ có hàm lượng protein cao nhất trong số các loại trái cây và chúng giàu chất béo không bão hòa đơn, loại chất béo "tốt" giúp ngăn ngừa bệnh tim. Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ cho con ăn bơ chín. Rửa sạch bên ngoài, sau đó gọt bỏ vỏ và tán nhuyễn là bé có thể thưởng thức.

Trứng

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Lòng trắng trứng cung cấp protein, trong khi lòng đỏ chứa kẽm và vitamin A, D, E và B12. Lòng đỏ cũng có choline, mà nghiên cứu cho thấy rất quan trọng đối với sự phát triển của não bộ. Theo truyền thống, các bác sĩ nhi khoa đã khuyến cáo cha mẹ không nên cho trẻ ăn trứng, đặc biệt là lòng trắng trứng cho đến sau năm đầu tiên vì có khả năng gây phản ứng dị ứng. Nhưng lời khuyên đó đã thay đổi, một số chuyên gia cho rằng chỉ nên trì hoãn việc ăn trứng ở những gia đình có tiền sử dị ứng. Hãy hỏi bác sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

Cà rốt

Cà rốt có một lượng lớn beta-carotene, một chất chống oxy hóa giúp chúng có màu cam. Beta-carotene chuyển đổi thành vitamin A và đóng một vai trò trong sự tăng trưởng và thị lực khỏe mạnh. Cà rốt nấu chín mang lại vị ngọt tự nhiên, khiến chúng hấp dẫn đối với trẻ sơ sinh vốn thích hương vị ngọt. Khi chế biến cà rốt cho con bạn, hãy đảm bảo chúng được nấu cho đến khi thật mềm. Sau đó xay nhuyễn chúng hoặc cà rốt thái hạt lựu đã được nấu chín kỹ

Sữa chua

Sữa chua cung cấp cho bé canxi, protein và phốt pho, những chất quan trọng giúp xương và răng khỏe mạnh. Nó cũng có men vi sinh, một loại vi khuẩn tốt hỗ trợ tiêu hóa và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Trẻ sơ sinh cần chất béo trong chế độ ăn, vì vậy hãy chọn sữa chua nguyên kem thay vì các loại ít chất béo hoặc không có chất béo. Cũng nên tránh các loại sữa chua có hương vị, có nhiều đường.

Phô mai

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Phô mai không chỉ chứa protein mà còn tự hào có canxi và lượng riboflavin (vitamin B2) lành mạnh, giúp chuyển hóa protein, chất béo và carbohydrate thành năng lượng. Đặc biệt phô mai Thụy Sĩ có vị ngọt nhẹ hấp dẫn các bé. Vì phô mai có thể gây nghẹt thở, nên hãy cắt nó thành những miếng nhỏ hình hạt lựu.

Ngũ cốc cho bé

Ngũ cốc bổ sung sắt cho trẻ sơ sinh cung cấp cho bé lượng sắt cần thiết để tăng trưởng và phát triển thích hợp. Trẻ sơ sinh được cung cấp chất sắt, nhưng nó bắt đầu cạn kiệt vào khoảng tháng thứ 5-6. Nếu bé mới bắt đầu ăn thức ăn đặc, các chuyên gia khuyên dùng ngũ cốc gạo tăng cường chất sắt là thức ăn đầu tiên cho trẻ vì nó ít có khả năng gây phản ứng dị ứng hơn các loại ngũ cốc khác.

Gà

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Thịt gà chứa nhiều protein và vitamin B6, được sử dụng để giúp cơ thể chiết xuất năng lượng từ thức ăn. Điều quan trọng là trẻ sơ sinh nên bắt đầu thường xuyên ăn thức ăn có chứa đủ lượng protein để hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của trẻ. Nếu bé không thích mùi vị của thịt gà, hãy trộn nó với trái cây hoặc rau củ bé yêu thích.

Thịt đỏ

Thịt đỏ cung cấp một dạng sắt dễ hấp thụ, giúp hồng cầu vận chuyển oxy đến các tế bào và hỗ trợ sự phát triển của não bộ. Những em bé nhỏ hơn có thể xay nhuyễn thịt, trong khi những em bé lớn hơn có thể nhai được có thể nấu chín kỹ và thái hạt lựu.

Bí ngô

Trẻ sơ sinh thích hương vị ngọt ngào của bí ngô vì có liều lượng lành mạnh của chất chống oxy hóa beta-carotene, vitamin C, kali, chất xơ, folate, vitamin B và thậm chí một số axit béo omega-3. Đơn giản chỉ cần hấp hoặc luộc bí cho đến khi mềm, sau đó xay nhuyễn cho đến khi mịn.

Cá

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Cá béo như cá hồi chứa nhiều vitamin tan trong chất béo và chất béo cần thiết hỗ trợ sự phát triển của não, sức khỏe của mắt và hệ thống miễn dịch. Hơn nữa, các loại cá trắng như cá tuyết chấm đen và cá tuyết cung cấp một lượng protein cần thiết. Cá có thể gây ra phản ứng dị ứng, vì vậy hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoa trước khi cho bé nhà bạn ăn nhé.

Cà chua

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Cà chua là một nguồn tuyệt vời của lycopene, một sắc tố chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư và bệnh tim. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng lycopene trong cà chua có thể được cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn nếu cà chua đã được nấu chín với một ít dầu.

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan chứa nhiều vitamin K, một chất dinh dưỡng hoạt động cùng với canxi để xây dựng xương khỏe mạnh. Chúng cũng có vitamin A và C chống oxy hóa, cũng như axit folic, chất xơ và vitamin B.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một siêu thực phẩm thực sự cho trẻ sơ sinh, nhờ chứa nhiều vitamin C, beta-carotene, axit folic, sắt, kali và chất xơ. Luộc bông cải xanh trong nước sẽ làm giảm hàm lượng vitamin C của nó một nửa, vì vậy tốt nhất bạn nên hấp hoặc cho vào lò vi sóng. Nếu bé không thích mùi vị của bông cải xanh, hãy trộn nó với một loại rau có vị ngọt, chẳng hạn như khoai lang hoặc bí bơ.

Mỳ ống

Mì ống là một nguồn cung cấp năng lượng lâu dài cho chúng ta. Đây là lý do tại sao nó rất phổ biến với các vận động viên. Hãy thử trộn một ít mì ống làm từ ngũ cốc nguyên hạt với mì ống thông thường để tăng hàm lượng chất xơ trong bữa ăn. Nhớ chọn loại có hình nhỏ và nấu cho đến khi chín mềm.

Quả mâm xôi

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Quả mâm xôi có chứa axit ellagic, có thể giúp bảo vệ chúng ta chống lại bệnh ung thư. Trong tất cả các loại trái cây, quả mâm xôi chứa nhiều chất xơ nhất và ít calo nhất.

Gạo lức

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Gạo lứt cung cấp năng lượng, một số chất đạm, vitamin B, khoáng chất. Nó bổ dưỡng hơn nhiều so với gạo trắng, vì gạo này mất đi hầu hết các khoáng chất và vitamin quan trọng trong quá trình chế biến. Tinh bột trong gạo được hấp thụ chậm, do đó cung cấp lượng glucose giải phóng ổn định để duy trì năng lượng.

Theo Parents