Chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh các chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng này cho não của bé sơ sinh mà ba mẹ nên chú ý

Nuôi dạy con 06/08/2022 10:38

Dinh dưỡng của con bạn trong hai năm đầu tiên là hoàn toàn quan trọng cho sự phát triển trí não và sức khỏe sau này. 

 

Chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh các chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng này cho não của bé sơ sinh mà ba mẹ nên chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm mà con bạn ăn trong hai năm đầu đời và các chất dinh dưỡng mà chúng nhận được trong quá trình mang thai có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Theo một tuyên bố chính sách gần đây của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), có một số chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng và việc bỏ lỡ chúng có thể gây ra hậu quả suốt đời. Những chất dinh dưỡng này bao gồm sắt, kẽm, đồng, choline và Vitamin D.

Dinh dưỡng sớm không chỉ có thể ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển bệnh béo phì, cao huyết áp và tiểu đường ở thời thơ ấu và tuổi trưởng thành, mà hai năm đầu tiên là thời gian quan trọng nhất của cuộc đời một người để phát triển não bộ, bao gồm cả trong các lĩnh vực kiểm soát trí nhớ, xử lý, lập kế hoạch và chú ý. 

Chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh các chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng này cho não của bé sơ sinh mà ba mẹ nên chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tuyên bố của AAP, việc bỏ lỡ các chất dinh dưỡng quan trọng có thể dẫn đến sự suy giảm chức năng não mà không thể phục hồi. Trên thực tế, dinh dưỡng không đầy đủ trong hai năm đầu tiên có liên quan đến chỉ số IQ thấp hơn, các vấn đề về hành vi và kém thành công ở trường. 

Sarah Jane Schwarzenberg, Giáo sư Nhi khoa tại Đại học Minnesota cho biết: "Nghiên cứu trong lĩnh vực này đang trở nên quá tải. Chúng ta thực sự có thể cải thiện sức khỏe của trẻ em lâu dài bằng cách chú ý đến chế độ dinh dưỡng ngay từ khi còn nhỏ." 

Tiến sĩ Schwarzenberg cho biết những trẻ em sống trong tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm có nguy cơ bỏ sót cao nhất, nhưng ngay cả những trẻ không bị bỏ sót dinh dưỡng sạch cũng có thể bị tụt lại phía sau. Ví dụ, nhiều trẻ sơ sinh bú sữa mẹ trên sáu tháng tuổi không nhận được đủ kẽm, sắt và vitamin D. 

Chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh các chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng này cho não của bé sơ sinh mà ba mẹ nên chú ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuyên bố xác định những chất dinh dưỡng này đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển trí não sớm. Đây là những thực phẩm bạn có thể tìm thấy chúng trong thức ăn rắn:

  • Protein : Thịt, gia cầm, cá, trứng, sữa chua, đậu, ngũ cốc
  • Kẽm : Thịt bò, thịt lợn, sữa, đậu phụ, đậu tây, bơ đậu phộng
  • Đồng : Nấm, động vật có vỏ, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, khoai tây
  • Sắt : Thịt bò, thịt gà, cá, ngũ cốc tăng cường, rau bina, đậu
Chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh các chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng này cho não của bé sơ sinh mà ba mẹ nên chú ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Selenium: Cá ngừ, thịt gà, mì ống, trứng, gạo lứt
  • Choline : Thịt bò, thịt gia cầm, trứng, cá trắng, cá hồi, đậu lima
  • Folate : Rau bina, nước cam, gạo giàu dinh dưỡng, bơ, bánh mì nguyên cám
  • Iốt : Cá tuyết, muối ăn, sữa, tôm, trứng, cá ngừ đóng hộp
  • Vitamin A: Khoai lang, cà rốt, dưa đỏ, xoài, trứng, sữa
  • Vitamin D: Nấm tiếp xúc với tia UV (xem bao bì để kiểm tra), cá hồi, cá ngừ, sữa, sữa không chứa sữa tăng cường và nước trái cây
  • Vitamin K: Rau bina, cải xoăn, bông cải xanh, đậu xanh, quả việt quất
Chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh các chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng này cho não của bé sơ sinh mà ba mẹ nên chú ý - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Vitamin B6: Ngũ cốc tăng cường, đậu gà, chuối, khoai tây, bơ đậu phộng
  • Vitamin B12: Ngũ cốc tăng cường, cá hồi, sữa, thịt bò, sữa chua, pho mát
  • Axit béo không bão hòa đa chuỗi dài: Cá, dầu hạt cải, hạt lanh, dầu hướng dương

Hãy nhớ rằng sữa từ sữa nguyên chất hoặc không phải sữa không được khuyến khích làm đồ uống chính cho trẻ em dưới 1 tuổi. Hãy gắn bó với sữa mẹ hoặc sữa công thức cho trẻ, mặc dù các sản phẩm từ sữa khác như sữa chua và pho mát đều tốt. Bạn cũng có thể dùng một ít sữa để nấu ăn hoặc nướng bánh. 

Chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh các chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng này cho não của bé sơ sinh mà ba mẹ nên chú ý - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể giúp đảm bảo con bạn nhận được các chất dinh dưỡng quan trọng bằng cách làm theo các khuyến nghị sau từ Tiến sĩ Schwarzenberg:

  • Nếu bạn đang mang thai, hãy uống bổ sung trước khi sinh theo quy định.
  • Cho trẻ bú sữa mẹ nếu bạn muốn, đặc biệt là trong sáu tháng đầu tiên.
  • Bắt đầu cho trẻ ăn thức ăn giàu sắt và kẽm, chẳng hạn như thịt xay nhuyễn và ngũ cốc tăng cường cho trẻ khi bắt đầu ăn dặm.
  • Cho trẻ ăn nhiều trái cây và rau trong thời kỳ sơ sinh và những năm mới biết đi.
  • Bao gồm các nguồn chất sắt, chẳng hạn như thịt và đậu, trong chế độ ăn uống của trẻ mới biết đi.

Theo Parents

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