Vitamin K cho trẻ sơ sinh là gì mà hầu hết bác sĩ đều lưu ý cho mẹ bầu trước ngày dự sinh?

Đây là điều cần suy nghĩ: "Cứ 100 trẻ không được tiêm vitamin K thì có 2 trẻ bị chảy máu do thiếu vitamin K (hay còn gọi là VKDB) và 1/5 trẻ bị VKDB sẽ tử vong", Rebekah Diamond, một bác sĩ bệnh viện nhi ở Thành phố New York và Trợ lý Giáo sư Nhi khoa tại Đại học Columbia chia sẻ.

Sau khi trẻ sơ sinh ra đời, bạn sẽ cần quyết định xem có nên tiêm Vitamin K hay không. Có thể khó để suy nghĩ thẳng thắn sau khi sinh, ít đưa ra quyết định lớn về sức khỏe của em bé, vì vậy, ba mẹ hãy đọc kỹ về mũi tiêm quan trọng này trước khi bạn đến bệnh viện.

Vitamin K được tạo ra bởi vi khuẩn trong ruột, nó cần thiết cho quá trình đông máu và ngăn chặn tình trạng chảy máu nghiêm trọng. "Trẻ sơ sinh, ngay cả trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh cũng không tạo đủ vitamin K", Tiến sĩ Diamond nói. Người lớn có thể nhận được vitamin K cần thiết bằng cách ăn một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm các loại rau lá xanh. Theo Tiến sĩ Diamond, trẻ sơ sinh có lượng dự trữ vitamin K thấp khi mới sinh, đó là lý do tại sao trẻ cần được tiêm vitamin K ngay sau khi sinh.

Hơn nữa, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nói rằng "trẻ sơ sinh không được tiêm vitamin K có nguy cơ bị chảy máu nghiêm trọng cao hơn 81 lần so với những trẻ được tiêm".

Tại sao con tôi cần tiêm vitamin K?

Vitamin K cần có thời gian để phát triển ở trẻ sơ sinh, những người có mức độ thấp tự nhiên của nó. Tiến sĩ Diamond cho biết: "Hơn nữa, trẻ sơ sinh không thể được hưởng lợi từ lượng vitamin K lành mạnh trong cơ thể cha mẹ đang sinh ra, vì nó không có xu hướng truyền tốt qua nhau thai hoặc qua sữa mẹ."

Khi trẻ sơ sinh có mức vitamin K thấp, chúng có nguy cơ mắc một tình trạng đe dọa tính mạng được gọi là chảy máu do thiếu vitamin K (VKDB). "Điều này có thể dẫn đến chảy máu gây tử vong không thể đoán trước có thể xảy ra mà không có cảnh báo hoặc sự cố cụ thể trong vài tháng đầu đời, phổ biến nhất là ở não hoặc ruột của em bé", Tiến sĩ Diamond nói.

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Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), cơ quan đã khuyến cáo tiêm vitamin K từ năm 1961, hầu hết các trường hợp VKDB xảy ra trong khoảng thời gian từ hai ngày đến một tuần sau sinh. VKDB khởi phát sớm bắt đầu trong vòng 24 giờ sau khi sinh, trong khi VKDB khởi phát muộn xảy ra từ một tuần đến sáu tháng tuổi.

CDC cho biết trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi có thể bị VKDB. Tổ chức này cho biết: "Rủi ro không chỉ giới hạn trong 7 hoặc 8 ngày đầu tiên của cuộc đời và VKDB không chỉ xảy ra với những trẻ sinh khó."

Khi nào thì tiêm vitamin K?

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Jaspreet Loyal, Phó giáo sư Nhi khoa và Trưởng khoa Y bệnh viện Nhi tại Hoa Kỳ cho biết: Do hậu quả đáng sợ của lượng vitamin K thấp ở trẻ sơ sinh, việc tiêm truyền vitamin K tiêm bắp (IM) thường được thực hiện ngay sau khi sinh. Thời gian có thể khác nhau tùy thuộc vào bệnh viện, nhưng nói chung, nó được đưa ra trong vài giờ đầu tiên của bé sau khi ra đời.

Vitamin K ở bé sơ sinh có tác dụng phụ không?

Tiến sĩ Loyal nói: Tiêm vitamin K ở trẻ sơ sinh rất an toàn. "Trong 10 năm làm bác sĩ bệnh viện nhi, tôi chưa bao giờ thấy phản ứng bất lợi khi tiêm."

CDC cho biết các tác dụng phụ giống như bất kỳ mũi tiêm nào khác và chúng bao gồm đau, bầm tím hoặc sưng tấy tại chỗ tiêm. Phản ứng dị ứng là cực kỳ hiếm.

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Hầu hết các loại vắc-xin thời thơ ấu đều có liên quan đến những huyền thoại làm ba mẹ lo lắng, và việc tiêm vitamin K cho trẻ sơ sinh cũng không phải là ngoại lệ. Năm 1990, một nghiên cứu nhỏ đã báo cáo mối liên hệ có thể có giữa việc tiêm vitamin K và sự xuất hiện của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Hãy yên tâm rằng nghiên cứu này đã được lật tẩy nhiều lần, Tiến sĩ Loyal khẳng định, "Không có mối liên hệ nào giữa việc tiêm vitamin K và bệnh bạch cầu."

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England đã đưa ra kết luận tương tự. Các nhà nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc tiếp xúc với vitamin K và việc tăng nguy cơ mắc bất kỳ bệnh ung thư nào ở trẻ em hoặc tất cả các bệnh ung thư ở trẻ em kết hợp lại, mặc dù không thể loại trừ nguy cơ tăng nhẹ. Trừ khi các bằng chứng khác chứng minh mối liên quan giữa vitamin K và ung thư xuất hiện, không có lý do gì để từ bỏ việc sử dụng vitamin K thông thường cho trẻ sơ sinh."

Điều gì có thể xảy ra nếu bỏ qua việc tiêm Vitamin K?

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ cố gắng hiểu đầy đủ những hậu quả tiềm ẩn của bất kỳ loại vắc xin nào được tiêm cho con họ, vì vậy có thể hiểu được sự do dự về các mũi tiêm. Nhưng từ chối tiêm vitamin K cho con bạn là một quyết định cần được cân nhắc rất kỹ lưỡng, Tiến sĩ Diamond nói. "VKDB có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không thể đoán trước được. Nó có thể xảy ra đột ngột và không thể cứu chữa được. Nó có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn và tử vong."

Tiến sĩ Loyal đồng ý, nói rằng, "Các bậc cha mẹ cân nhắc chọn không tiêm vitamin K nên thảo luận với bác sĩ nhi khoa của họ, lý tưởng là trước khi sinh, để đưa ra quyết định sáng suốt."

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Khi ngày dự sinh của bạn đến gần, hãy nghiên cứu mũi tiêm vitamin K để xem liệu nó có phù hợp với con bạn hay không (nhưng hãy biết rằng hầu hết các chuyên gia y tế đều khuyên bạn nên tiêm). Đừng ngần ngại liên hệ với bác sĩ sản phụ khoa hoặc bác sĩ nhi khoa tương lai của con bạn nếu bạn có thắc mắc trong khi cố gắng đảm bảo con bạn khỏe mạnh nhất có thể.

Theo Parents