Xóa tan phiền muộn khi anh chị em gây gổ với những mẹo hay dành cho ba mẹ

Nuôi dạy con 08/08/2022 08:13

Khi con cái đánh nhau có thể khiến cha mẹ mệt mỏi và vô cùng tức giận. Hầu hết các bậc cha mẹ đều nghĩ việc để con tự giải quyết là thử thách nuôi dạy con cái số một. Đôi khi, có lẽ nên thận trọng khi để con bạn vượt qua các trận chiến của chính chúng. 

Xóa tan phiền muộn khi anh chị em gây gổ với những mẹo hay dành cho ba mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi con gây gỗ với nhau. Nếu bạn đứng về phía nào, bạn sẽ phải chịu đựng và bị gắn mác "thiên vị". Để giải quyết những tình huống khó xử ấy, đây là một số mẹo hay cho ba mẹ: 

1. Anh chị em cũng cần không gian

Xóa tan phiền muộn khi anh chị em gây gổ với những mẹo hay dành cho ba mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng anh chị em không cần riêng tư, mỗi đứa trẻ đều cần khoảng không cho riêng mình. Ví dụ: nếu chúng phải ở chung phòng, hãy đảm bảo rằng có giường, tủ, bàn làm việc, trạm đồ chơi riêng biệt và nếu có thể, hãy sơn hai nửa của căn phòng, màu sắc yêu thích của chúng để xác định hai không gian riêng biệt. 

2. Khi anh chị em mệt mỏi thường cáu gắt lẫn nhau 

Những anh chị em mệt mỏi khi đi du lịch sẽ biến lũ trẻ thành "những con gấu" cáu kỉnh! Nếu chúng phải ngồi cạnh nhau, hãy bắt đầu bằng cách đưa cho chúng từng bộ tô màu, sách hoặc trò chơi. Ba mẹ có thể ìm ra các hoạt động nhóm để giữ hòa bình bên trong một chiếc xe đang di chuyển. 

3. Đứa con lớn của bạn không phải là người trông coi bé em 

Xóa tan phiền muộn khi anh chị em gây gổ với những mẹo hay dành cho ba mẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể đơn giản là không công bằng khi bắt đứa con lớn trông chừng hoặc chơi với em nhỏ hơn. Đó là công việc của bạn.

4. Dạy con bạn trở thành người đàm phán, giải quyết vấn đề

Xóa tan phiền muộn khi anh chị em gây gổ với những mẹo hay dành cho ba mẹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hãy dạy con cách thay phiên nhau, chia một phần thưởng. Chỉ con cách giao dịch, làm "ngọt" thỏa thuận. Ba mẹ hãy hướng dẫn con có thể chơi trò chơi của anh trước rồi đến lượt trò chơi của em sau. 

Bằng những biên pháp khéo léo để mang lại sợi dây kết nối giữa các anh chị em trong gia đình, ba mẹ sẽ giúp được các con trở nên nhòa nhã và yêu thương nhau hơn.

Theo Femina

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