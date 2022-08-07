Xây dựng tính tự lập cho con từ khi còn là "mầm non" bằng những mẹo tâm lý đơn giản dành cho ba mẹ

Trong những tháng và năm tới, khi con bạn trưởng thành và trở thành người lớn, lòng tự trọng của trẻ sẽ trở thành một mạng lưới phức tạp hơn với những cảm xúc và suy nghĩ đan xen về bản thân và về cách trẻ nhìn và được người khác nhìn nhận. Trẻ em đang lớn và cũng như người lớn thường dao động giữa các giai đoạn của lòng tự trọng cao và thấp trong suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm. Tuy nhiên, một nền tảng vững chắc về lòng tự trọng được xây dựng bằng những phản ứng thích hợp với các tín hiệu của trẻ và được nuôi dưỡng trong suốt thời thơ ấu sẽ giúp hầu hết mọi người duy trì một cái nhìn lạc quan về cuộc sống và tương lai của con trong suốt quá trình thăng trầm của cuộc sống.

Là cha mẹ, bạn là những người quan trọng nhất trong thế giới của bé. Bạn cung cấp cho con bạn những định nghĩa đầu tiên về bản thân. Bạn cho con biết qua từng lời nói, cử chỉ và hành động của mình rằng con quan trọng như thế nào và con được thế giới bên ngoài nhìn nhận như thế nào.

Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời bé, bạn có thể đặt nền tảng cho lòng tự trọng, sự tự lập của con bằng cách phản ứng thích hợp với các tín hiệu cầu cứu (đau khổ, tức giận, v.v.) và vui vẻ của trẻ.

Mục tiêu của bạn bây giờ với con bạn là giúp con phát triển ý thức về bản thân một cách hợp lý và ổn định. Khi con lớn lên, điều đó sẽ cho phép anh ấy nhận thức chính xác tài năng và khả năng của mình, ứng phó với cuộc sống một cách linh hoạt và nhìn vào mục tiêu và năng lực của mình một cách thực tế.

Cách giúp con bạn xây dựng tính tự lập

Tập trung sự chú ý thích hợp vào đứa trẻ

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh phát triển mạnh khi chúng cảm thấy chúng thực sự quan tâm đến bạn và là trung tâm của vũ trụ của bạn. Con sử dụng tín hiệu của mình để thể hiện toàn bộ phạm vi cảm xúc. Khi một đứa trẻ khóc, quấy khóc, hoặc la ó, con mong đợi bạn phản ứng với chúng.

Điều mà các bậc cha mẹ đôi khi quên là đối với trẻ sơ sinh, những phản ứng đau khổ đó tỷ lệ thuận với tình huống. Con sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của bạn theo cách duy nhất mà con có thể là bằng cách tạo một cảm xúc cho bạn để ý. Nếu điều đó không khơi gợi được sự đồng cảm và chú ý của bạn, nếu bạn không đáp lại và giúp bé thoát khỏi tình trạng rắc rối, con sẽ bắt đầu nghĩ rằng những vấn đề của con không thực sự quan trọng, con cảm thấy thế nào cũng không quan trọng. Thay vào đó, nếu bạn tận dụng cơ hội để chú ý, xác thực, xác nhận cảm xúc và nhận thức của trẻ, bạn sẽ giúp trẻ trở nên tự tin.

Cung cấp phần thưởng và khen ngợi cho con

Ảnh minh họa: Internet

Cùng với sự chú ý, khen thưởng và khen ngợi từ bạn là điều cần thiết đối với lòng tự trọng của trẻ. Bạn không bao giờ được quên con bạn muốn được giống như bạn và được bạn thích như thế nào. Trẻ em cần được nghe rằng bạn tán thành chúng và nghĩ rằng chúng thật tuyệt vời.

Con mong mỏi được nhìn thấy "ánh mắt lấp lánh trong mắt bạn" báo hiệu tình yêu và sự chấp thuận. Bạn không thể cho rằng con biết bạn cảm thấy thế nào. Con sẽ không hiểu nếu bạn không nói. Về lâu dài, khen thưởng và khen ngợi có xu hướng là động lực tốt hơn và lành mạnh hơn là sợ hãi và xấu hổ.

Đề nghị bảo vệ cho trẻ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu một đứa trẻ cảm nhận thế giới là đe dọa hoặc nguy hiểm, chúng hầu như không thể cảm thấy dũng cảm và mạnh mẽ dù biết rằng chúng có thể vượt qua thành công. Nhưng khi bạn phản ứng lại những tín hiệu tiêu cực về sự đau khổ và tức giận của con mình bằng cách cho phép thể hiện những tín hiệu đó và sau đó loại bỏ những yếu tố gây ra, bạn đã bắt đầu cung cấp cho con những công cụ để đối phó với thế giới. Khi nói đến cảm giác tự tin, không gì có thể giúp một em bé bất lực bằng việc biết rằng em có thể phụ thuộc vào bạn để che chắn cho em khỏi nguy hiểm và đau khổ.

Theo Kelly Mom