Những cách thú vị để giúp con 'bận rộn' hơn trong mùa hè này vừa vui vừa tốt cho trí tuệ của bé

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ nên được tận hưởng những hoạt động vui vẻ, bạn có thể cho con mình thử các hoạt động hữu ích nhưng thú vị này:

Các hoạt động nghệ thuật như tô màu, vẽ tranh, làm giấy gấp, xếp giấy origami, nặn đất sét, v.v. mang lại hiệu quả cao cho trí tuệ sáng tạo của trẻ. Nghệ thuật giúp phát triển khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng vận động và phát triển thần kinh của trẻ, giúp trẻ viết, đọc và hiểu các khái niệm khoa học và toán học một cách hiệu quả. Nó mang lại cho trẻ cơ hội để xử lý thế giới xung quanh một cách dễ dàng và giúp chúng đối phó với những cảm xúc khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Yêu cầu con bạn đọc ít nhất một trang mỗi ngày, ngay cả khi nó từ một cuốn truyện tranh. Hãy cho con vào thư viện để chúng có thể chọn những cuốn sách mà chúng quan tâm và đọc chúng thường xuyên. Hoạt động này sẽ hình thành thói quen đọc sách và cũng sẽ nâng cao vốn từ vựng của các em. Đôi bên cùng có lợi!

Bảng ghi nhớ hoặc sổ lưu niệm

Yêu cầu trẻ viết ra những việc trẻ thích làm trong ngày và ghi lên bảng ghi nhớ. Con cũng có thể dán ảnh và đồ sưu tầm.

Thí nghiệm khoa học dễ dàng

Ảnh minh họa: Internet

Các thí nghiệm có thể được thực hiện với những thứ dễ dàng có sẵn tại nhà của bạn không chỉ thú vị mà còn giúp con bạn hiểu các quy luật khác nhau của khoa học và tự nhiên. Trẻ em ham học hỏi và có động lực tự nhiên để khám phá thế giới xung quanh. Tận dụng sự tò mò và nhiệt tình của chúng ngay từ khi còn nhỏ sẽ thúc đẩy sự yêu thích đối với khoa học và tạo nền tảng vững chắc cho tư duy khoa học và các khái niệm của con yêu nhà bạn.

Làm vườn

Ảnh minh họa: Internet

Làm vườn là một hoạt động xây dựng kỹ năng đẹp. Hãy để con bạn chọn một loại cây mà chúng thích và chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng nó. Nó sẽ dạy con có trách nhiệm hơn.

Cùng con nấu ăn

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một cách thú vị để dành buổi chiều của bạn với con bạn và gắn kết với chúng! Tra cứu một công thức nấu ăn thú vị, kết hợp tất cả các nguyên liệu và cùng nhau nướng bánh quy, bánh ngọt và các món tráng miệng khác tại nhà. Nó sẽ giúp con học một kỹ năng sống cần thiết.

Viết

Ảnh minh họa: Internet

Tặng con bạn một cuốn nhật ký và khuyến khích chúng viết bất cứ thứ gì và mọi thứ mỗi ngày. Con thậm chí có thể làm bạn bằng bút và viết thư cho chính mìnhthường xuyên, hoặc đơn giản có thể viết thư cho các thành viên gia đình và bạn bè của con ở trường.

Ngoài việc tham gia vào các hoạt động hữu ích này, đừng quên chú ý đến trí tuệ cảm xúc của con. Sự phát triển trí thông minh và thể chất là điều quan trọng đối với mọi đứa trẻ, nhưng chúng ta không thể quên tập trung vào trí tuệ cảm xúc của chúng. Cha mẹ phải dành ra ít nhất 30 phút trong ngày để nói chuyện chân tình với con mình. Thảo luận về hoặt động trong ngày và mô tả những cảm xúc mà con cảm thấy khi tham gia các nhiệm vụ khác nhau. Đừng quên chia sẻ về một ngày của bạn với con bạn.

Hãy cố gắng nhận ra các dấu hiệu từ những gì có thể khiến con bạn quan tâm và lập kế hoạch các hoạt động cho phù hợp. Luôn nhớ đừng áp đặt bất cứ điều gì lên đứa trẻ và để con tự do khám thế thế giới dưới sự hướng dẫn của bạn nhé.

Theo Femina