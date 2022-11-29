Reading Gate - Giải pháp tiếng Anh thời đại mới cùng chương trình DODO ABC

Nuôi dạy con 29/11/2022 19:00

DODO ABC là chương trình vỡ lòng tiếng Anh của thương hiệu Reading Gate, tạo cho trẻ một nền móng vững chắc để con phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tạo bước đệm cho con phát triển toàn diện.

Lợi ích khi cho trẻ học tiếng Anh sớm

Trẻ 4 - 8 tuổi đang trong độ tuổi vàng trong việc học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Phương pháp học phù hợp cho trẻ ở độ tuổi này sẽ là học thông qua việc bắt chước và lặp lại. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng trẻ em học ngoại ngữ tốt hơn người lớn rất nhiều, bởi trẻ thích tương tác đa giác quan để tìm hiểu mọi thứ, đồng thời trẻ cũng không sợ mắc lỗi khi giao tiếp.

Lợi ích lớn nhất của việc cho trẻ học tiếng Anh sớm đó là trẻ sẽ hình thành phản xạ tự nhiên với ngôn ngữ, phát triển nhanh về vốn từ vựng và phát âm chuẩn hơn trong một môi trường tiếng Anh thường xuyên, liên tục. Với vốn ngoại ngữ và kiến thức được tích lũy từ nhỏ, trẻ sẽ dễ dàng chinh phục ước mơ trở thành công dân toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Reading gate - Chìa khóa mở cánh cửa tương lai

Chọn cho con một lộ trình học tiếng Anh rõ ràng, phù hợp luôn là ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh. Reading Gate là thương hiệu giáo dục đến từ Hàn Quốc, đã đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng và sở hữu số lượng người dùng đông đảo hàng đầu tại Hàn Quốc. Công ty liên tiếp đạt giải thưởng "Thương hiệu giáo dục" của Hàn Quốc từ 2020 - 2022, vì vậy phụ huynh có thể yên tâm về chất lượng chương trình học của Reading Gate.

Reading Gate - Giải pháp tiếng Anh thời đại mới cùng chương trình DODO ABC - Ảnh 1

Thông qua chương trình học của Reading Gate, trẻ sẽ được tiếp xúc với nội dung tiếng Anh chuẩn được sự công nhận của các chuyên gia ngôn ngữ. Trẻ vốn thích bắt chước, dần dần sẽ làm quen được ngữ điệu và cách phát âm chuẩn giọng người bản xứ. Reading Gate hiểu rõ khi học vỡ lòng con rất dễ bị chán, vậy nên chương trình học được tích hợp rất nhiều video, âm nhạc, các trò chơi hấp dẫn.

Chương trình học tiếng Anh DODO ABC có những ưu điểm vượt trội

Reading Gate - Giải pháp tiếng Anh thời đại mới cùng chương trình DODO ABC - Ảnh 2

DODO ABC là chương trình tiếng Anh vỡ lòng cho bé từ 4 - 8 tuổi đến từ thương hiệu Reading Gate, vốn theo lộ trình truyền thống có thể mất đến 2 năm học tập nhưng nay đã được tinh gọn chỉ còn 6 - 12 tháng (tùy thuộc vào khả năng của từng bé). Với chương trình học được nghiên cứu kỹ lưỡng và tinh gọn thời gian học, con vẫn có thể học đủ lượng kiến thức tiếng Anh căn bản và không hề bị nản. Chương trình sẽ đi cùng con từ bước cơ bản nhất là học bảng chữ cái và từ vựng, sau đó đến phát âm và các mẫu câu tiếng Anh.

Chương trình DODO ABC gồm 2 phần. Đầu tiên là chương trình tiếng Anh online: Ở phần này, con được học ngoại ngữ bằng những phim hoạt hình ngắn có tính giáo dục, các bài hát tiếng Anh và trò chơi tương tác.

 Reading Gate - Giải pháp tiếng Anh thời đại mới cùng chương trình DODO ABC - Ảnh 3

Phần thứ 2 trong DODO ABC là sách bài tập Workbook. Sách sẽ có Barcode được đính kèm trong từng bài để truy cập trực tiếp vào kho Video & MP3. Trẻ có thể sử dụng trang Sticker được tặng kèm ở cuối quyển sách để dán vào những phần bài tập được chừa trống trong sách.

Reading Gate - Giải pháp tiếng Anh thời đại mới cùng chương trình DODO ABC - Ảnh 4

DODO ABC được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc cốt lõi khi học ngoại ngữ:

NGUYÊN TẮC 1: NẠP THẬT NHIỀU INPUT

Các thông tin đầu vào như đọc và nghe được gọi là Input, còn viết và nói được xem là thông tin đầu ra (Output). Trẻ em cần nạp thật nhiều Input để xây dựng một nền tảng ngôn ngữ vững chắc. Với DODO ABC, trẻ được học bảng chữ cái, cách phát âm, từ vựng và mẫu câu thông qua những video có nhân vật hoạt hình đáng yêu, được lồng tiếng giọng chuẩn người bản xứ. Đang ở độ tuổi thích bắt chước, trẻ thường nghe đi nghe lại nhiều lần và đọc to thành tiếng những nội dung con nghe được hoặc nhìn thấy trên màn hình, nhờ đó trẻ có nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc học tiếng Anh.

NGUYÊN TẮC 2: BỘ LỌC CẢM XÚC

Để việc học tập không trở nên chán nản và buồn tẻ, việc học cần phải được tạo niềm vui và sự hứng khởi liên tục. Trẻ em học cùng DODO ABC được tiếp xúc với tiếng Anh thông qua việc xem phim hoạt hình, nghe các giai điệu và bài hát tiếng Anh vui tai, hơn cả là con được hòa mình vào các game tương tác với level từ dễ đến khó. Hình thức học vô cùng đa dạng, thú vị này tạo nên bộ lọc cảm xúc tích cực, giúp bé vui học, dễ dàng thẩm thấu tiếng Anh và nhớ lâu hơn.

NGUYÊN TẮC 3: SỰ LẶP ĐI LẶP LẠI

Sự lặp đi lặp lại về nội dung học rất quan trọng trong quá trình ghi nhớ và học tập của con. Phần này được lồng ghép vô cùng khéo léo trong các phần game tương tác sau mỗi bài học, giúp trẻ ghi nhớ dễ dàng và không áp lực. Qua đó, con ngấm ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Reading Gate - Giải pháp tiếng Anh thời đại mới cùng chương trình DODO ABC - Ảnh 5

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