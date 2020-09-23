Những truyện cổ tích thai giáo cho thai nhi hay nhất

Đọc truyện cổ tích cho thai nhi nghe là phương pháp giúp trẻ phát triển trí não ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Có rất nhiều các mẫu truyện ngắn để các mẹ bầu lựa chọn. Theo nhiều nghiên cứu, giọng nói của bố mẹ tác động rất nhiều đến thai nhi. Do đó, bên cạnh việc cho bé nghe nhạc, các mẹ cũng nên dành thời gian đọc truyện cho con nghe mỗi ngày. Dưới đây là những gợi ý về các mẫu truyện cổ tích thai giáo cho thai nhi hay nhất.

Phương pháp thai giáo không hề phức tạp như các mẹ vẫn nghĩ, đó đơn giản là việc giao tiếp giữa mẹ với con thông qua những hành động giản dị như vuốt ve nhẹ nhàng, hát cho con nghe, nói chuyện, tập thể dục, kể chuyện cho thai nhi trong bụng mẹ,… Những điều này sẽ giúp mẹ và thai nhi kết nối tốt hơn, bé sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự gần gũi của mẹ dành cho mình.

Thai giáo là phương pháp dạy con ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, nhằm mục đích mang lại những hiệu quả tích cực, giúp thai nhi phát triển tiềm năng về cả thể lực và trí tuệ.

Tại sao nên đọc truyện cổ tích thai giáo cho thai nhi?

Bắt đầu từ tuần thứ 23, bé có thể lắng nghe được âm thanh từ bên ngoài. Không chỉ vậy, bé còn có khả năng phản ứng lại những gì nghe thấy bằng cách giật mình hoặc di chuyển trong bụng. Đây là thời điểm phù hợp nhất để các mẹ đọc truyện thai giáo cho thai nhi, qua đó tương tác với trẻ.

Từ tuần thứ 23, bé có thể lắng nghe được âm thanh từ bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Đây chỉ là phương pháp giúp bé tiếp cận dần dần với các âm thanh đồng thời nhận biết về thế giới, giúp bé cảm thấy quen thuộc, gần gũi hơn với bố mẹ, chứ không phải là để hiểu những gì bố mẹ nói.

Những mẫu truyện cổ tích ngắn giúp thúc đẩy quá trình phát triển trí não cho thai nhi, từ đó tạo nền tảng phát triển kỹ năng ngôn ngữ sau này. Vốn từ của bé sẽ trở nên phong phú hơn, đồng thời khả năng tiếp thu và học hỏi kiến thức của bé cũng tốt hơn.

Lưu ý: Các mẹ không nên đọc những mẩu truyện cho thai nhi khi đang ở trong trạng thái buồn bực bởi chúng không những không có tác dụng gì mà còn ảnh hưởng xấu tới bé. Mẹ nên đọc những câu chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ, giúp mẹ bầu trở nên phấn chấn hơn, lạc quan và loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực. Bên cạnh đó, đọc truyện còn là phương pháp giúp hạn chế tình trạng trầm cảm sau sinh phổ biến hiện nay.

Những câu truyện cổ tích cho thai nhi hay nhất

Tấm Cám

Truyện cổ tích Tấm Cám thai giáo cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Tấm Cám được xem là câu truyện cổ tích cho thai nhi trong bụng mẹ hay nhất với những tình tiết thần kỳ, phản ánh các mâu thuẫn trong gia đình, nhất là mối quan hệ giữa mẹ kế - con chồng, cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác cũng như ước mơ cái thiện thắng được cái ác của người dân Việt Nam,

Truyện cổ tích Tấm Cám ca ngợi về sức sống mãnh liệt, sự trỗi dậy mạnh mẽ của con người – cái thiện trước sự hãm hại của kẻ xấu – cái ác, đồng thời thể hiện niềm tin bất diệt của người dân vào chính nghĩa và công lý.

Sự tích Sọ Dừa

Sự tích Sọ Dừa là mẫu truyện cổ tích cho thai nhi thông minh, ca ngợi vẻ đẹp ẩn sâu trong mỗi con người. Nhân vật chính của câu chuyện là chàng trai có phẩm chất và tài năng đặc biệt, ẩn mình trong hình hài dị dạng, xấu xí.

Sự tích Sọ Dừa ca ngợi vẻ đẹp ẩn sâu trong mỗi con người - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện nêu lên bài học về việc đánh giá một con người: Đừng chỉ nên nhìn vẻ bề ngoài, hãy xem xét toàn diện cả nhân phẩm và tính cách. Người nghèo khổ cần cù chịu khó lao động sẽ được đền đáp xứng đáng, người chung thủy sẽ được hưởng hạnh phúc còn những kẻ ác độc sẽ phải chịu số phận hẩm hỉu.

Sự tích cây khế

Truyện cổ tích Cây khế là bài học về tình cảm gia đình, khuyên con người nên tránh xa những thói xấu ích kỷ, tham lam. Hãy chăm chỉ làm việc để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng chính sức lao động chân chính của mình.

Truyện cổ tích Cây khế là bài học về tình cảm gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Truyện cổ tích Nàng công chúa ngủ trong rừng kể về một nàng công chúa xinh đẹp, bị lời nguyền độc ác nhấn chìm vào giấc ngủ hàng trăm năm, cuối cùng cũng gặp chàng hoàng tử của đời mình, đánh thức mình dậy. Cốt truyện vô cùng gần gũi với tuổi thơ của nhiều thế hệ, đặc biệt còn được hãng phim nổi tiếng Walt Disney chuyển thể thành phim hoạt hình.

Cây tre trăm đốt

Cây tre trăm đốt là truyện cổ tích dân gian Việt Nam, xoay quanh cuộc đời của chàng thanh niên hiền lành, tốt bụng và chăm chỉ nhưng bị kẻ xấu là phú ông lợi dụng, giả vờ gả con gái cho để chàng dốc sức làm giàu không công cho lão. Câu chuyện đề cao việc ở hiền gặp lành, người tốt sẽ được giúp đỡ, kẻ gian bội tín sẽ bị trừng trị.

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Cây tre trăm đốt là truyện cổ tích thai giáo hay cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số truyện cổ tích thai giáo cho thai nhi hay nhất, giúp trẻ thông minh ngay từ trong bụng mẹ. Mong rằng, bài viết đã cung cấp thêm cho các mẹ bầu kiến thức bổ ích.