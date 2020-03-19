Giai đoạn 3 tháng đầu là thời kỳ rất khó khăn với cả mẹ và bé, cũng là thời kỳ mẹ bị ốm nghén nhiều nhất. Những biến đổi trong cơ thể, hormone sẽ khiến mẹ mệt mỏi và khó chịu. Chính trong thời gian này, nếu mẹ áp dụng cách thai giáo 3 tháng đầu sẽ giúp mẹ khỏe, ổn định tâm lý và thai nhi phát triển toàn diện hơn.

Giai đoạn đầu là thời kỳ hormone trong cơ thể mẹ có sự đảo lộn, biến đổi rõ rệt, dễ dẫn đến tâm trạng khó chịu, buồn bực. Các cách thai giáo 3 tháng đầu sẽ giúp mẹ có tinh thần vui vẻ, tâm trạng ổn định, vui tươi, thoải mái.

Giai đoạn 3 tháng đầu cũng là giai đoạn khởi đầu, đóng vai trò nền tảng cho sự hình thành và phát triển của con yêu. Vì vậy, thai giáo trong giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên đóng vai trò quan trọng để giúp bé phát triển tốt nhất.

Thai giáo 3 tháng đầu sẽ giúp mẹ có tinh thần vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet.

Tạo môi trường phát triển đầy đủ nhất cho con

Khi tâm lý của mẹ bầu vui vẻ, cơ thể mẹ sẽ tiết ra nhiều hormone hạnh phúc và con cũng nhận được những hormone này. Đây sẽ là môi trường lành mạnh và tốt nhất cho bé. Sau này khi sinh ra, bé sẽ luôn ngoan ngoãn, vui vẻ và hạnh phúc.

Thai giáo 3 tháng đầu tạo môi trường phát triển đầy đủ nhất cho con - Ảnh minh họa: Internet.

Mẹ và bé khỏe mạnh, cung cấp đủ dinh dưỡng

Các sách thai giáo dạy con từ trong bụng mẹ cho rằng giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên là thời kỳ con yêu được hình thành, cần được cung cấp đủ dinh dưỡng để phát triển. Vì vậy, thai giáo bằng dinh dưỡng trong giai đoạn này là điều vô cùng cần thiết cho cả mẹ và bé.

Thai giáo giúp mẹ và bé khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet.

Cách thai giáo 3 tháng đầu giúp mẹ khỏe, bé phát triển toàn diện

Để thực hiện thai giáo tốt nhất cho con yêu trong 3 tháng đầu, mẹ có thể tham khảo các phương pháp sau:

Phương pháp giữ tinh thần vui vẻ

Giữ cân bằng cảm xúc là bí quyết vô cùng quan trọng để giúp mẹ bầu xua tan những cơn ốm nghén. Phương pháp thai giáo 3 tháng đầu này đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

Người ta tin rằng các phương pháp cân bằng cảm xúc sẽ kích thích sự phát triển tài năng, trí tuệ, tính cách và trí thông minh của bé sau này. Sự ổn định về tinh thần, giữ tâm thái vui vẻ sẽ tạo môi trường tốt nhất cho bé phát triển.

Thai giáo bằng phương pháp giữ tinh thần vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet.

Thai giáo bằng âm nhạc

Mang thai 3 tháng đầu có nên nghe nhạc? Trong giai đoạn đầu của thai nhi, mặc dù hệ thống cảm giác của bé chưa hoàn thiện đầy đủ nhưng mẹ vẫn nên sử dụng cách thai giáo 3 tháng đầu bằng âm nhạc. Các bản nhạc không hẳn sẽ giúp bé thông minh hơn hoặc trở thành thiên tài nhưng đây là phương thức giúp mẹ và bé cùng thư giãn.

Thai giáo bằng âm nhạc giúp mẹ và bé thư giãn - Ảnh minh họa: Internet.

Đối với nhạc thai giáo, bạn nên bắt đầu áp dụng từ tháng thứ 2 trở đi. Nhạc thai giáo tháng thứ 2 nên chọn là những bản nhạc êm dịu, du dương, nhẹ nhàng để tạo ra những cảm xúc thư giãn và thoải mái.

Đối với nhạc thai giáo tháng thứ 3, bạn nên chọn những ca khúc đồng dao, khúc hát ru hoặc bạn có thể tự hát ru để bé dễ dàng cảm nhận được những giai điệu tình cảm từ mẹ.

Thai giáo mỹ thuật

Đây cũng là cách thai giáo 3 tháng đầu rất hữu ích và hiệu quả mà bạn nên tham khảo. Mẹ cũng có thể làm các món đồ nhỏ nhắn, xinh xắn trong nhà hoặc tự tay vẽ một bức tranh yêu thích dành cho con. Phương pháp này cũng là cách giúp bé cảm nhận được tình yêu thương của mẹ.

Thai giáo bằng dinh dưỡng

Thai giáo bằng dinh dưỡng là phương pháp thai giáo không thể thiếu vì ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bé và sự khỏe mạnh của người mẹ. Đặc biệt, trong giai đoạn ốm nghén, mẹ sẽ có cảm giác khó chịu, buồn nôn nên ăn uống khó khăn hơn.

Thai giáo bằng dinh dưỡng vô cùng cần thiết - Ảnh minh họa: Internet.

Vì vậy, giai đoạn này mẹ nên ăn uống đủ chất với 3 bữa chính và các bữa phụ để cung cấp đủ dinh dưỡng. Mẹ nên ăn nhiều hoa quả và rau xanh để giúp cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất.

Thai giáo bằng massage và trò chuyện

Việc tăng cường tiếp xúc với bé bằng cách massage và trò chuyện sẽ mang lại lợi ích cho mẹ và bé. Đặc biệt ở tháng thứ 3, mẹ có thể massage nhẹ nhàng lên bụng, vừa giúp lưu thông, thư giãn, vừa tăng tương tác với con yêu.

Thai giáo bằng massage và trò chuyện - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, cha mẹ nên đặt cho con một cái tên gọi ở nhà để trò chuyện với bé. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, mẹ thường xuyên trò chuyện với bé sẽ khiến sau này bé sống tình cảm, thông minh và ngoan ngoãn hơn.

Trên đây là các cách thai giáo 3 tháng đầu giúp mẹ khỏe, bé phát triển. Mang thai 3 tháng đầu là giai đoạn quan trọng với cả mẹ và bé nên mẹ hãy tham khảo các phương pháp trên để giúp mẹ khỏe, bé phát triển đầy đủ và toàn diện.