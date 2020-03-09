Những điều cần biết trước khi mang thai cho các chị em

Mang thai là mong muốn và niềm hạnh phúc của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, rất nhiều phụ nữ cảm thấy lo lắng, bối rối, thậm chí không biết cách chăm sóc bản thân thế nào cho đúng. Bài viết dưới đây xin chỉ ra những điều cần biết trước khi mang thai để chị em phụ nữ kịp thời nắm bắt.

Sức khỏe là vấn đề hết sức quan trọng trước khi chuẩn bị mang thai. Chị em phụ nữ cần hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của mình và nên chủ động hơn trong quá trình mang thai sau này. Bên cạnh đó, chị em nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám tiền thai sản để:

Việc tìm hiểu những điều cần biết trước khi mang thai là rất quan trọng đối với chị em phụ nữ:

- Phát hiện và điều trị kịp thời nếu có những bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm phụ khoa,… có thể khiến bạn khó mang thai hoặc dị tật thai nhi sau này.

- Biết các loại thuốc được sử dụng và không sử dụng trong khi mang thai.

- Ngoài ra để chuẩn bị trước khi mang thai lần đầu, bạn cần tiêm phòng một số bệnh như: tiêm phòng cúm, thủy đậu, viêm gan B, Rubella,…

Tiêm phòng trước khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, chế độ dinh dưỡng

Cần bổ sung gì trước khi mang thai là mối quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Bạn cần thay đổi lại chế độ dinh dưỡng hàng ngày sao cho phù hợp và khoa học, loại bỏ những loại đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều dầu mỡ, các đồ uống bia, rượu, chất kích thích,… có thể ảnh hưởng đến quá trình thụ thai và sự phát triển của thai nhi sau này.

Chị em phụ nữ nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, dưỡng chất thiết yếu, các loại vitamin cần thiết cho cơ thể thông qua các loại thực phẩm như: thịt, cá, trứng, sữa, các loại rau xanh, hoa quả,… Trong bữa ăn nên có các món ăn từ thịt đỏ, cá hồi hoặc cá ngừ, thực phẩm ít chất béo, ngoài ra có thể sử dụng thêm các loại ngũ cốc.

Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng cho vợ thì việc ông chồng cần chuẩn bị gì trước khi mang thai cũng cần phải lưu ý. Trong chế độ dinh dưỡng, ngoài việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất, người chồng nên bổ sung thêm các thực phẩm chứa nhiều chất kẽm như: hàu, các loại hải sản, thịt bò, gà, rau cải xanh, rau súp lơ, các loại hạt, ngũ cốc,… sẽ làm tăng số lượng cũng như chất lượng tinh trùng.

Ngoài ra khi có ý định mang thai, các ông chồng không nên sử dụng các loại đồ uống có có cồn như: rượu, bia, các chất kích thích như cà phê, thuốc lá sẽ làm suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng.

Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cả hai vợ chồng trước mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba, chuẩn bị tâm lý

Tâm lý trước khi mang thai là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình thụ thai cũng như sự phát triển của thai nhi sau này. Chị em cần giữ được tâm lý thoải mái, thường xuyên chia sẻ với chồng về ý định có thai để cả 2 có tâm lý thật tốt, sẵn sàng đón thêm thành viên mới trong gia đình.

Để có tâm lý tốt trước khi mang thai cả 2 vợ chồng cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh, thường xuyên tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tâm lý vui vẻ sẽ làm tăng khả năng đậu thai – Ảnh minh họa: Internet

Thứ tư, chuẩn bị tài chính

Tài chính là vấn đề không thể thiếu trong giai đoạn mang thai và chăm sóc con sau này. Do đó, hai vợ chồng cần chuẩn bị tài chính cho các chi phí thăm khám khi mang thai, thuốc bổ cho mẹ, dinh dưỡng khi mang thai, quần, áo, bỉm, sữa cho con sau sinh,…

Chuẩn bị đầy đủ tài chính trước mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần tránh trước khi mang thai

Trong phần trên bạn đã phần nào hiểu rõ được những điều cần biết khi mang thai và chuẩn bị giai đoạn làm mẹ bầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều nên tránh trước khi mang thai:

Không nên nhuộm tóc: Trong thành phần thuốc nhuộm tóc có chứa các thành phần hóa chất có thể gây độc hại cho cơ thể phụ nữ hoặc thai nhi. Vì vậy, bạn không nên nhuộm tóc trước khi mang thai cũng như trong giai đoạn thai kỳ.

Không dùng thuốc bừa bãi: Một số loại thuốc có tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi sau này, gây ra các dị tật bẩm sinh. Vì vậy, trước khi mang thai cũng như khi đang mang thai bạn muốn sử dụng loại thuốc gì cần được sự tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa chỉ định.

Hạn chế căng thẳng, lo lắng: Việc căng thẳng, lo lắng quá mức ở cả 2 vợ chồng càng khiến cho việc thụ thai gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bạn nên giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng, tránh stress thì việc thụ thai sẽ dễ thành công hơn.

Không sử dụng rượu, bia, chất kích thích: Rượu, bia, thuốc lá đều làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng ở nam giới, trứng ở nữ giới nếu như hút thuốc lá tự động, các chất kích thích chứa caffein có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, dị tật thai nhi, sinh non,…

Không sử dụng các chất kích thích trước khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu những điều cần biết trước khi mang thai. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để chị em dễ dàng trong việc thụ thai cũng như có thai kỳ khỏe mạnh.