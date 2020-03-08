Phù chân khi mang thai và những điều mẹ bầu cần biết

Nuôi dạy con 08/03/2020 09:38

Một trong những tình trạng thường gặp ở mẹ bầu là phù chân khi mang thai. Vậy tình trạng này xuất hiện khi nào, nguyên nhân và cách khắc phục ra sao?

Nội dung bài viết

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai, cơ thể có nhiều thay đổi hoàn toàn so với bình thường. Một trong những thay đổi đó là về hệ thống tĩnh mạch, điển hình là tình trạng phù chân khi mang thai. Triệu chứng này khá phổ biến và tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà sẽ xuất hiện nhiều hay ít, nặng hay nhẹ. 

Phu chan khi mang thai
Phù chân khi mang thai và những điều mẹ bầu cần biết - Ảnh minh họa: Internet.

Phù chân khi mang thai xuất hiện khi nào?

Đối với phụ nữ mang thai, phù chân là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường và có thể xuất hiện ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ. Hiện tượng này phụ thuộc phần lớn vào cơ địa của mẹ bầu nhưng phổ biến nhất sẽ xuất hiện ở tháng cuối của thời kỳ mang thai.

Phu chan khi mang thai 1
Phù chân khi mang bầu có thể xuất hiện nhiều giai đoạn nhưng phổ biến nhất là tháng cuối của thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet.

Phụ nữ mang bầu bị phù chân khi mang thai biểu hiện rõ ràng nhất là ở khu vực từ cổ chân trở xuống bàn chân. Tình trạng này có thể dễ dàng nhận biết bằng mắt thường: bàn chân bị sưng lên, phù nề, không gây đau đớn nhưng gây khó chịu và bất tiện trong sinh hoạt của mẹ bầu.

Ở nhiều phụ nữ mang thai, đặc biệt là nếu mới mang thai lần đầu, nhiều thai phụ bị suy tĩnh mạch dẫn tới bị phù chân mức độ nặng, sưng phù to. Vấn đề suy tĩnh mạch có mối liên hệ mật thiết với sự gia tăng nồng độ máu và hormon trong cơ thể.

Phù chân có phải là dấu hiệu sắp sinh con hay không?

Phù chân khi mang thai trong nhiều trường hợp cũng có thể coi là một trong các dấu hiệu mẹ bầu sắp sinh, nhất là khi triệu chứng này xuất hiện ở tháng cuối thai kỳ. Tuy nhiên, mẹ bầu còn cần phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác như:

  • Tình trạng vỡ ối hoặc có máu báo.
  • Phù nề chân kèm theo cả vùng mắt cá chân và bàn tay.
  • Có cảm giác các cơn gò bụng ngày càng rõ rệt và xuất hiện nhiều hơn.
  • Mẹ bầu bị tiêu chảy nhiều hơn.
  • Thai nhi ít đạp, im lặng hơn so với bình thường.
  • Có cảm giác vùng xương chậu, xương hông mở rộng, bụng tụt hẳn xuống dưới.
Phu chan khi mang thai 2
Một số trường hợp phù chân là dấu hiệu chuyển dạ ở mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên nhân phù chân khi mang thai

Theo các chuyên khoa sản, nguyên nhân phù chân ở mẹ bầu có thể do:

Những thay đổi trong máu của mẹ bầu

Trong quá trình mang thai, cơ thể mẹ bầu sẽ tự động tăng cường sản xuất máu để vừa cung cấp cho mẹ, vừa nuôi thai nhi. Lượng máu mà mẹ có thể tạo ra thông thường phải lớn hơn tới 50%. Vì lượng máu này tăng đột biến nên đây cũng chính là nguyên nhân gây phù chân ở mẹ bầu.

Phu chan khi mang thai 3
Lượng máu trong cơ thể mẹ bầu sản xuất nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Thai to cản trở máu trở về tim

Thai càng to thì áp lực gây ra cho ổ bụng càng lớn. Thai nhi gây áp lực lên rất nhiều cơ quan, bộ phận trong đó có tĩnh mạch vùng xương chậu, vì vậy, máu sẽ khó khăn hơn trong quá trình trở về tim.

Mẹ bầu bị rối loạn nội tiết

Cơ thể phụ nữ khi mang thai chắc chắn sẽ có sự thay đổi và rối loạn nội tiết so với bình thường. Đồng thời, trọng lượng cơ thể của mẹ cũng tăng vọt, nhiều người tăng 20-30kg. Sự tăng cân đột biến này dẫn tới đôi chân phải chịu thêm áp lực về trọng lượng gấp nhiều lần, sức nặng của toàn bộ cơ thể, cả mẹ và bé đè lên đôi chân.

Phu chan khi mang thai 4
Tăng cân quá nhanh khiến áp lực trọng lượng cơ thể dồn lên đôi chân - Ảnh minh họa: Internet.

Mặt khác, khi mang thai, hàm lượng muối trong cơ thể mẹ tăng lên, kali giảm đi cũng khiến cho chân tay trở nên nặng nề hơn. Một số nguyên nhân khác có thể khiến cho chân mẹ bầu bị phù nề có thể là do chế độ ăn, do đứng lâu, nghỉ ngơi không đầy đủ, làm việc quá sức cũng khiến hiện tượng phù nề chân xảy ra.

Cách hạn chế tình trạng phù nề khi mang thai

Dù đây là hiện tượng phổ biến, nhưng mẹ bầu có thể áp dụng cách giảm phù chân dưới đây để hạn chế tình trạng:

  • Hạn chế tối đa tình trạng đứng quá lâu một chỗ mà không di chuyển hay hoạt động đôi chân. Bạn nên đi lại nhẹ nhàng, khi ngồi cần duỗi thẳng chân, không vắt chéo, nên ngồi thoải mái để các mạch máu lưu thông dễ dàng hơn.
Phu chan khi mang thai 5
Mẹ bầu nên đi lại nhẹ nhàng, tránh đứng yên quá lâu - Ảnh minh họa: Internet.
  • Thường xuyên massage, vận động đôi chân, đặc biệt là phần bàn chân và cổ chân. Bạn có thể thực hiện xoay bàn chân, uốn cong, uốn lên duỗi xuống khoảng 30 lần nhằm kích thích sự lưu thông máu xuống bàn chân và các ngón chân.
  • Khi ngủ, mẹ bầu nên nằm nghiêng về bên trái, đây là cách giúp mẹ bầu giảm áp lực tĩnh mạch tốt nhất, giúp máu dễ dàng trở về tim, hạn chế áp lực do thai nhi đè nặng lên các bộ phận.
  • Sử dụng giày dép thoải mái, đế thấp và có độ rộng, chất liệu mềm, tránh xa giày cao gót hoặc những đôi giày quá chật chội.
Phu chan khi mang thai 6
Sử dụng giày dép thoải mái để đôi chân không bị khó chịu - Ảnh minh họa: Internet.
  • Tập một số môn thể thao vận động nhẹ nhàng và tốt cho sức khỏe như yoga, đi bộ, đạp xe,... để máu dễ lưu thông hơn.
  • Uống nhiều nước, hạn chế ăn mặn, tăng cường các thực phẩm giàu kali trong chế độ ăn.

Trên đây là một số thông tin về tình trạng phù chân khi mang thai mà rất nhiều mẹ bầu gặp phải. Mẹ bầu nên tìm hiểu các thông tin này kỹ càng để biết được thời điểm, nguyên nhân, triệu chứng và cách để khắc phục tình trạng phù nề, giảm những triệu chứng khó chịu khi mang thai.

Đau bao tử khi mang thai có nguy hiểm không?

Đau bao tử khi mang thai có nguy hiểm không?

Đau bao tử khi mang thai là một biểu hiện khá thường thấy. Bởi khi mang thai, cơ thể thay đổi cả về mặt tâm lý cũng như sinh lý, nội tiết; cộng với việc bị căng thẳng, chế độ ăn uống không điều độ nên rất dễ bị đau dạ dày. Nhưng liệu đó có phải dấu hiệu của một bệnh lý nguy hiểm?

Xem thêm
Từ khóa:   nguyên nhân phù chân khi mang thai cách chữa phù chân khi mang thai làm sao để hết phù chân khi mang thai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?