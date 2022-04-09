Những thực phẩm "ưu việt" được các chuyên gia sức khỏe nhi khoa tin tưởng giúp tăng và phát triển toàn diện cho trẻ

Nuôi dạy con 09/04/2022 15:52

Cha mẹ nào cũng mong muốn được nhìn thấy con mình lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Một trong những thách thức lớn nhất của việc làm mẹ, làm cha mẹ là đảm bảo con bạn nhận được đủ lượng dinh dưỡng hàng ngày và cũng tăng cân khỏe mạnh. Tuy nhiên, việc theo dõi lượng thức ăn của trẻ nhẹ cân và thay đổi thói quen ăn uống của chúng hoàn toàn là một việc không dễ dàng.

Những thực phẩm 'ưu việt' được các chuyên gia sức khỏe nhi khoa tin tưởng giúp tăng và phát triển toàn diện cho trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài chế độ ăn uống cân bằng và chăm sóc, bạn cũng cần đảm bảo cung cấp cho đứa con của mình một lượng lớn thức ăn giàu calo để giúp chúng tăng cân. Hãy cùng điểm qua bảy loại thực phẩm tốt cho sức khỏe để trẻ tăng cân nhé. 

7 thực phẩm tăng cân tốt nhất cho trẻ

1. Khoai tây

Khoai tây chứa carbs được chuyển hóa thành glucose, được cơ thể sử dụng để tạo năng lượng cho cơ thể. Bất kỳ glucose nào cơ thể không sử dụng được sẽ được chuyển hóa thành chất béo giúp trẻ tăng cân. Loại củ này này rất giàu carbohydrate, axit amin và chất xơ, giúp tăng cân một cách lành mạnh cho con bạn. 

Những thực phẩm 'ưu việt' được các chuyên gia sức khỏe nhi khoa tin tưởng giúp tăng và phát triển toàn diện cho trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khoai tây rất ngon và là món khoái khẩu của trẻ em. Bạn có thể nghiền chúng và dùng như một món ăn kèm hoặc xào chúng với một chút gia vị. Bạn cũng có thể chiêu đãi đứa con của mình một "biến thể" phổ biến khác của khoai tây là khoai lang. Từ bánh khoai lang đến súp khoai lang đều bổ dưỡng, hãy lựa chọn theo sở thích của từng đứa trẻ nhà bạn nhé. Là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào, khoai tây có thể giúp con bạn tăng cân hiệu quả.

2. Trứng

Những thực phẩm 'ưu việt' được các chuyên gia sức khỏe nhi khoa tin tưởng giúp tăng và phát triển toàn diện cho trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng được biết đến là nguồn giàu protein, vitamin và chất béo lành mạnh. Chúng là những thực phẩm lành mạnh được săn lùng nhiều nhất để trẻ tăng cân. Chúng hỗ trợ tăng cân tương ứng và cũng giúp duy trì khung cân nặng khỏe mạnh. Ngoài việc bổ sung calo vào chế độ ăn uống của con con bạn, trứng còn giúp ích cho sự phát triển quan trọng của não và hệ thần kinh. 

3. Chuối

Những thực phẩm 'ưu việt' được các chuyên gia sức khỏe nhi khoa tin tưởng giúp tăng và phát triển toàn diện cho trẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chuối là nguồn cung cấp năng lượng nhanh nhất và chứa nhiều carbohydrate lành mạnh để tăng cân. Trung bình, một quả chuối được biết có khoảng 105 calo, khiến nó trở thành món ăn nhẹ nên ăn của hầu hết mọi người và ngay cả đối với những đứa trẻ năng động. Ngoài ra, loại trái cây đa năng này có thể được tiêu thụ dưới dạng sữa lắc, salad trái cây, món tráng miệng có kem hoặc chỉ ăn trực tiếp. Chuối được biết đến như một loại thực phẩm tốt nhất cho trẻ tăng cân mà ba mẹ cần để ý.

4. Các sản phẩm từ sữa

Những thực phẩm 'ưu việt' được các chuyên gia sức khỏe nhi khoa tin tưởng giúp tăng và phát triển toàn diện cho trẻ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm sữa cơ bản như sữa, pho mát và bơ là những thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn của trẻ. Sữa chứa một lượng canxi tốt, giúp xây dựng xương chắc khỏe và giữ cho sức khỏe tổng thể của con bạn luôn ở mức tốt. Hãy đảm bảo rằng bạn cho trẻ uống ít nhất hai ly sữa mỗi ngày để đạt được mục tiêu tăng cân. Thay vì cho chúng uống sữa tươi, bạn có thể đảm bảo chúng nhận được lượng thức ăn hàng ngày dưới dạng ngũ cốc hoặc sữa lắc. Bơ cũng là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh chính giúp thúc đẩy quá trình tăng cân của con.

5. Thịt gà và các loại thịt nạc khác

Những thực phẩm 'ưu việt' được các chuyên gia sức khỏe nhi khoa tin tưởng giúp tăng và phát triển toàn diện cho trẻ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Có một thực tế là thịt gà là một nguồn giàu protein và giúp xây dựng cơ bắp cho cơ thể từ trẻ em đến người lớn. Kiểu tăng mỡ lành mạnh này là cách tốt nhất để khiến con bạn tăng cân mà không khiến chúng trông quá mập mạp hay mũm mĩm. Ưu điểm của thịt gà là nó rất dễ nấu và là món ăn ưa thích của hầu hết những người không ăn chay.

6. Trái cây khô

Những thực phẩm 'ưu việt' được các chuyên gia sức khỏe nhi khoa tin tưởng giúp tăng và phát triển toàn diện cho trẻ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất để trẻ tăng cân. Những "loại thuốc thần kỳ" này không chỉ chứa đầy các chất dinh dưỡng quan trọng mà còn chứa nhiều chất xơ và sẽ giúp tăng lượng calo cần thiết cho tổng thể nhỏ bé của con bạn. Ngoài ra, chúng còn được biết đến với việc tăng khả năng miễn dịch của con bạn. 

Bạn có thể xay tất cả các loại trái cây khô với nhau để tạo thành bột tự làm có thể dùng với sữa hoặc vừa cho trẻ ăn dặm vừa xem TV. Từ hạt điều và hạnh nhân đến chà là, mơ và hạt dẻ cười, chúng đều có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn!

7. Yến mạch

Những thực phẩm 'ưu việt' được các chuyên gia sức khỏe nhi khoa tin tưởng giúp tăng và phát triển toàn diện cho trẻ - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc giúp trẻ tăng cân, yến mạch còn có vô số lợi ích dinh dưỡng khác. Do hàm lượng chất xơ phong phú, chúng rất tốt để hỗ trợ nhu động ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón. Chúng là một trong những món ăn tốt nhất để bắt đầu ngày mới của con bạn và nó chứa nhiều sắt, kẽm, magiê và thiamine làm cho món ăn trở nên lành mạnh hơn với con. 

Cho dù bạn đang tìm kiếm một kế hoạch ăn uống cho trẻ một tuổi hay đang tìm kiếm một chế độ ăn uống dinh dưỡng cho đứa trẻ đang đi học của bạn, yến mạch là câu trả lời cho tất cả các thắc mắc liên quan đến thực phẩm của bạn.

Với việc bổ sung hàng ngày những thực phẩm lành mạnh giúp trẻ tăng cân này, bạn có thể yên tâm rằng con mình đang nhận được tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng vào cơ thể mà không hạn chế lối sống năng động và tràn đầy năng lượng của chúng.

Theo Klay Schools

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